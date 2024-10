Happy Durga Puja 2024: 25+ Wishes, Messages, Greetings & Quotes

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

India is observing the auspicious Hindu festival, Durga Puja, which is dedicated to the powerful Maa Durga. The festival is observed with all devotion in the month of Ashvin, significantly special among the Bengalis. Goddess Durga's victory over the buffalo monster Mahishasura on this auspicious occasion represents the victory of good over evil.

Sjardiya Navratri 2024 began on October 3 and will continue until October 12. Mahalaya, observed on October 2, 2024, marks the countdown to Durga Puja.

Happy Durga Puja 2024 heartfelt wishes and messages

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Read Also Durga Puja 2024: Bombay Durga Bari Samiti Prepares For The Grand Opening Of Pujo Celebrations

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ

Happy Durga Puja 2024! | FPJ