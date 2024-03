Bihar Lok Sabha Election 2024: INDIA Bloc Seals Seat-Sharing Deal, RJD To Contest 26 Seats, Congress 9, Left 5

The Mahagathbandhan parties in Bihar announced its seat-sharing sharing formula for the upcoming Lok Sabha polls on Friday.

As per the deal, the Rashtriya Janata Dal will contest 26 seats, Congress 9, and the left will contest five seats.

RJD will contest on the below seats:

1. Gaya

2. Nawada

3. Jahanabad

4. Aurangabad

5. Buxar

6. Pataliputra

7. Munger

8. Jamui

9. Banka

10. Valmiki Nagar

11. Purvi Champaran

12. Sheohar

13. Sitamarhi

14. Vaishali

15. Saran

16. Siwan

17. Gopalganj

18. Ujiyarpur

19. Darbhanga

20. Madhubani

21. Jhanjharpur

22. Supaul

23. Madhepura

24. Purnia

25. Araria

26. Hazipur

Congress:

1. Kishanganj

2.Katihar

3.Bhagalpur

4.Muzaffarpur

5.Samastipur (SC)

6. West Champaran

7. Patna Sahib

8. Sasaram (SC)

9. Maharajganj

CPI-ML

1. Aarh

2. Karakat

3. Nalanda

CPI

1.Begusarai

CPM

1. Khagaria