 Bihar Elections 2025: RJD Announces 143 Candidates For Assembly Polls, Tejashwi Yadav To Contest From Raghopur — Check FULL LIST
Bihar Elections 2025: RJD Announces 143 Candidates For Assembly Polls, Tejashwi Yadav To Contest From Raghopur — Check FULL LIST

Bihar Elections 2025: RJD Announces 143 Candidates For Assembly Polls, Tejashwi Yadav To Contest From Raghopur — Check FULL LIST

The RJD is contesting the upcoming Bihar elections as part of the INDIA bloc, which includes Congress, CPI(ML)L, CPI(M), CPI, and the Vikassheel Insaan Party (VIP).

Updated: Monday, October 20, 2025, 12:34 PM IST
article-image
Bihar Elections 2025: RJD Announces 143 Candidates For Assembly Polls, Tejashwi Yadav To Contest From Raghopur — Check FULL LIST

Patna: The Lalu Prasad Yadav-led Rashtriya Janata Dal (RJD) on Monday, October 20, released its first list of 143 candidates for the upcoming Bihar Assembly elections. Party leader Tejashwi Yadav will contest from Raghopur.

The RJD is contesting the elections as part of the INDIA bloc, which includes Congress, CPI(ML)L, CPI(M), CPI, and the Vikassheel Insaan Party (VIP).

The announcement comes after Congress named 60 candidates in three separate lists, while other allies like CPI and CPI(ML)L have already declared theirs. No formal seat-sharing agreement has been made public yet.

Have a look at the full list here:

1. Raghopur – Tejashwi Prasad Yadav

2. Biharganj – Renu Kushwaha

3. Baisi – Abdus Subhan

4. Bochahan (SC) – Amar Paswan

5. Warsaliganj – Anita Devi Mahto

6. Taraiya – Shailendra Pratap Singh

7. Mahishi – Gautam Krishna RDO

8. Jhajha – Jai Prakash Yadav

9. Alinagar – Vinod Mishra

10. Asthawan – Ravi Ranjan Kumar

11. Mathihani – Bogo Singh

12. Darbhanga Rural – Lalit Yadav

13. Kurhani – Babul Kushwaha

14. Keoti – Dr Faraz Fatmi

15. Gaighat – Niranjan Rai

16. Simri Bakhtiarpur – Yusuf Sattauddin

17. Hasanpur – Mala Pushpam

18. Madhepura – Prof Chandra Shekhar

19. Madhuban – Sandhya Ram Kushwaha

20. Imamganj (SC) – Rita Priye Chaudhary

21. Barachatti (SC) – Tanushree Manjhi

22. Kanti – Israel Mansuri

23. Hathua – Rajesh Kushwaha

24. Sahebganj – Prithivi Rai

25. Singheshwar (SC) – Chandrakhas Chaupal

26. Baikunthpur – Prem Shankar Yadav

27. Barouli – Dilip Singh

28. Hajipur – Dev Kumar Chaurasia

29. Bahadurpur – Bhola Yadav

30. Siwan – Awadh Bihari Chaudhary

31. Barharia – Arun Gupta

32. Minapur – Munna Yadav

33. Raghunathpur – Osama Shahab

34. Chapra – Shatrughan Kumar urf Khesari Lal

35. Garkha (SC) – Surendra Ram

36. Maharajganj – Vishal Jaiswal

37. Ekma – Srikant Yadav

38. Baniapur – Chandni Devi Singh

39. Atri – Vaijayanti Devi

40. Rajauli (SC) – Pinki Chaudhary

41. Paroo – Shankar Yadav

42. Marhaura – Jitendra Rai

43. Goriakothi – Anwarul Haq Ansari

44. Lalganj – Shivani Shukla

45. Parsa – Dr Karishma Rai

46. Sonepur – Dr Ramanuj Prasad

47. Saraiairan – Arvind Sahani

48. Morwa – Ramvijay Sahu

49. Cheria-Bariarpur – Sushil Singh Kushwaha

50. Ujiarpur – Alok Mehta

51. Mahua – Dr Mukesh Raushan

52. Alauli (SC) – Ramvriksh Sada

53. Mahnar – Ravinder Singh

54. Patepur (SC) – Prema Chaudhary

55. Samastipur – Akhtarul Islam Shaheen

56. Tarapur – Arun Shah

57. Amnour – Sunil Rai

58. Mokama – Veena Devi

59. Mohiuddinagar – Dr Eyiva Yadav

60. Vaishali – Ajay Kushwaha

61. Sahebpur – Kamal Satanand Sambudh

62. Barh – Karmveer Singh

63. Munger – Avinash Vidhyarthi

64. Parbatta – Dr Sanjeev Singh

65. Suryagarha – Prem Sagar Choudhary

66. Maner – Rita Priye Chaudhary

67. Islampur – Rakesh Raushan

68. Sheikhpura – Vijay Samrat

69. Masaurhi (SC) – Rekha Paswan

70. Narkatia – Dr Shamim Ahmad

71. Hilsa – Shakti Singh

72. Harsidhi (SC) – Rajendra Ram

73. Danapur – Rittat Rai

74. Bakhtiarpur – Aniruddh Yadav

75. Bankipur – Rekha Gupta

76. Gobindpur – Purnima Devi

77. Fatuha – Dr Ramanand Yadav

78. Ramnagar (SC) – Subodh Paswan

79. Kalyanpur – Manoj Yadav

80. Motihari – Deva Gupta

81. Sandesh – Dipu Rawat

82. Narkatiaganj – Deepak Yadav

83. Barhara – Rambabu Paswan

84. Jagdishpur – Kunal Kishore

85. Shahpur – Rahul Tiwari

86. Brahampur – Shambhu Nath

87. Chiraia – Lakshmi Narayan Prasad

88. Dhaka – Faisal Rehman

89. Sheohar – Navneet Jha

90. Parihar – Smita Purve Gupta

91. Sursand – Syed Abu Dojana

92. Bajpatti – Mukesh Yadav

93. Sitamarhi – Sunil Kushwaha

94. Runisaidpur – Chandan Kumar

95. Belsand – Sanjay Gupta

96. Khajauli – Brij Kishor Yadav

97. Babubarhi – Arun Kushwaha

98. Bisfi – Asif Ahmad

99. Madhubani – Sameer Mahaseth

100. Rajnagar (SC) – Prof Vishnu Ram

101. Laukaha – Bharat Bhushan Mandal

102. Tribeniganj (SC) – Santosh Sardar

103. Chhatapur – Dr Vipin Kumar Nonia

104. Nirmali – Baijnath Mehta Ex. IRS

105. Narpatganj – Adnan Alam

106. Raniganj (SC) – Avdesh Mangalam

107. Jokihat – Shahnawaz Alam

108. Thakurganj – Saud Alam

109. Kochadhaman – Mujahid Alam

110. Rupauli – Bima Bharati

111. Dhamdaha – Santosh Kushwaha

112. Pranpur – Ishrat Parveen

113. Pirpaintti (SC) – Ram Vilas Paswan

114. Kahalgaon – Rajnish Bharti

115. Sultanganj – Chandan Sinha

116. Nathnagar – Sheikh Zeyaut Hassan

117. Dhoraiya (SC) – Tribhuvan Das

118. Katoria (ST) – Sweety Sima Hembram

119. Belhar – Chanakya Prakash Ranjan

120. Ramgarh – Ajit Singh

121. Mohania (SC) – Shweta Suman

122. Bhabua – Birender Kushwaha

123. Chainpur – Brij Kishore Bind

124. Sasaram – Satender Sah

125. Dinara – Rajesh Yadav

126. Nokha – Anita Devi Nonia

127. Chakai – Savitri Devi

128. Dehri – Guddu Chandravanshi

129. Kurtha – Suday Yadav

130. Jehanabad – Rahul Sharma

131. Makhdumpur (SC) – Subedar Das

132. Goh – Amrender Kushwaha

133. Obra – Rishi Kumar

134. Nabinagar – Amod Chandravanshi

135. Rafiganj – Dr Gulam Shahid

136. Gurua – Vinay Kumar

137. Sherghati – Pramod Verma

138. Bodh Gaya (SC) – Kumar Sarvjit Paswan

139. Tikari – Ajay Dangi

140. Belaganj – Vishwanath Kumar Singh

141. Nawada – Kaushal Yadav

142. Jamui – Shamshad Alam

143. Sikandra (SC) – Uday Narayan Chaudhary

Election schedule

Voting for the 243-seat Bihar Assembly will take place in two phases, on November 6 and 11. Counting of votes will be held on November 14, with results being declared the same day.

