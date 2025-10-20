Bihar Elections 2025: RJD Announces 143 Candidates For Assembly Polls, Tejashwi Yadav To Contest From Raghopur — Check FULL LIST

Patna: The Lalu Prasad Yadav-led Rashtriya Janata Dal (RJD) on Monday, October 20, released its first list of 143 candidates for the upcoming Bihar Assembly elections. Party leader Tejashwi Yadav will contest from Raghopur.
The RJD is contesting the elections as part of the INDIA bloc, which includes Congress, CPI(ML)L, CPI(M), CPI, and the Vikassheel Insaan Party (VIP).
The announcement comes after Congress named 60 candidates in three separate lists, while other allies like CPI and CPI(ML)L have already declared theirs. No formal seat-sharing agreement has been made public yet.
Have a look at the full list here:
1. Raghopur – Tejashwi Prasad Yadav
2. Biharganj – Renu Kushwaha
3. Baisi – Abdus Subhan
4. Bochahan (SC) – Amar Paswan
5. Warsaliganj – Anita Devi Mahto
6. Taraiya – Shailendra Pratap Singh
7. Mahishi – Gautam Krishna RDO
8. Jhajha – Jai Prakash Yadav
9. Alinagar – Vinod Mishra
10. Asthawan – Ravi Ranjan Kumar
11. Mathihani – Bogo Singh
12. Darbhanga Rural – Lalit Yadav
13. Kurhani – Babul Kushwaha
14. Keoti – Dr Faraz Fatmi
15. Gaighat – Niranjan Rai
16. Simri Bakhtiarpur – Yusuf Sattauddin
17. Hasanpur – Mala Pushpam
18. Madhepura – Prof Chandra Shekhar
19. Madhuban – Sandhya Ram Kushwaha
20. Imamganj (SC) – Rita Priye Chaudhary
21. Barachatti (SC) – Tanushree Manjhi
22. Kanti – Israel Mansuri
23. Hathua – Rajesh Kushwaha
24. Sahebganj – Prithivi Rai
25. Singheshwar (SC) – Chandrakhas Chaupal
26. Baikunthpur – Prem Shankar Yadav
27. Barouli – Dilip Singh
28. Hajipur – Dev Kumar Chaurasia
29. Bahadurpur – Bhola Yadav
30. Siwan – Awadh Bihari Chaudhary
31. Barharia – Arun Gupta
32. Minapur – Munna Yadav
33. Raghunathpur – Osama Shahab
34. Chapra – Shatrughan Kumar urf Khesari Lal
35. Garkha (SC) – Surendra Ram
36. Maharajganj – Vishal Jaiswal
37. Ekma – Srikant Yadav
38. Baniapur – Chandni Devi Singh
39. Atri – Vaijayanti Devi
40. Rajauli (SC) – Pinki Chaudhary
41. Paroo – Shankar Yadav
42. Marhaura – Jitendra Rai
43. Goriakothi – Anwarul Haq Ansari
44. Lalganj – Shivani Shukla
45. Parsa – Dr Karishma Rai
46. Sonepur – Dr Ramanuj Prasad
47. Saraiairan – Arvind Sahani
48. Morwa – Ramvijay Sahu
49. Cheria-Bariarpur – Sushil Singh Kushwaha
50. Ujiarpur – Alok Mehta
51. Mahua – Dr Mukesh Raushan
52. Alauli (SC) – Ramvriksh Sada
53. Mahnar – Ravinder Singh
54. Patepur (SC) – Prema Chaudhary
55. Samastipur – Akhtarul Islam Shaheen
56. Tarapur – Arun Shah
57. Amnour – Sunil Rai
58. Mokama – Veena Devi
59. Mohiuddinagar – Dr Eyiva Yadav
60. Vaishali – Ajay Kushwaha
61. Sahebpur – Kamal Satanand Sambudh
62. Barh – Karmveer Singh
63. Munger – Avinash Vidhyarthi
64. Parbatta – Dr Sanjeev Singh
65. Suryagarha – Prem Sagar Choudhary
66. Maner – Rita Priye Chaudhary
67. Islampur – Rakesh Raushan
68. Sheikhpura – Vijay Samrat
69. Masaurhi (SC) – Rekha Paswan
70. Narkatia – Dr Shamim Ahmad
71. Hilsa – Shakti Singh
72. Harsidhi (SC) – Rajendra Ram
73. Danapur – Rittat Rai
74. Bakhtiarpur – Aniruddh Yadav
75. Bankipur – Rekha Gupta
76. Gobindpur – Purnima Devi
77. Fatuha – Dr Ramanand Yadav
78. Ramnagar (SC) – Subodh Paswan
79. Kalyanpur – Manoj Yadav
80. Motihari – Deva Gupta
81. Sandesh – Dipu Rawat
82. Narkatiaganj – Deepak Yadav
83. Barhara – Rambabu Paswan
84. Jagdishpur – Kunal Kishore
85. Shahpur – Rahul Tiwari
86. Brahampur – Shambhu Nath
87. Chiraia – Lakshmi Narayan Prasad
88. Dhaka – Faisal Rehman
89. Sheohar – Navneet Jha
90. Parihar – Smita Purve Gupta
91. Sursand – Syed Abu Dojana
92. Bajpatti – Mukesh Yadav
93. Sitamarhi – Sunil Kushwaha
94. Runisaidpur – Chandan Kumar
95. Belsand – Sanjay Gupta
96. Khajauli – Brij Kishor Yadav
97. Babubarhi – Arun Kushwaha
98. Bisfi – Asif Ahmad
99. Madhubani – Sameer Mahaseth
100. Rajnagar (SC) – Prof Vishnu Ram
101. Laukaha – Bharat Bhushan Mandal
102. Tribeniganj (SC) – Santosh Sardar
103. Chhatapur – Dr Vipin Kumar Nonia
104. Nirmali – Baijnath Mehta Ex. IRS
105. Narpatganj – Adnan Alam
106. Raniganj (SC) – Avdesh Mangalam
107. Jokihat – Shahnawaz Alam
108. Thakurganj – Saud Alam
109. Kochadhaman – Mujahid Alam
110. Rupauli – Bima Bharati
111. Dhamdaha – Santosh Kushwaha
112. Pranpur – Ishrat Parveen
113. Pirpaintti (SC) – Ram Vilas Paswan
114. Kahalgaon – Rajnish Bharti
115. Sultanganj – Chandan Sinha
116. Nathnagar – Sheikh Zeyaut Hassan
117. Dhoraiya (SC) – Tribhuvan Das
118. Katoria (ST) – Sweety Sima Hembram
119. Belhar – Chanakya Prakash Ranjan
120. Ramgarh – Ajit Singh
121. Mohania (SC) – Shweta Suman
122. Bhabua – Birender Kushwaha
123. Chainpur – Brij Kishore Bind
124. Sasaram – Satender Sah
125. Dinara – Rajesh Yadav
126. Nokha – Anita Devi Nonia
127. Chakai – Savitri Devi
128. Dehri – Guddu Chandravanshi
129. Kurtha – Suday Yadav
130. Jehanabad – Rahul Sharma
131. Makhdumpur (SC) – Subedar Das
132. Goh – Amrender Kushwaha
133. Obra – Rishi Kumar
134. Nabinagar – Amod Chandravanshi
135. Rafiganj – Dr Gulam Shahid
136. Gurua – Vinay Kumar
137. Sherghati – Pramod Verma
138. Bodh Gaya (SC) – Kumar Sarvjit Paswan
139. Tikari – Ajay Dangi
140. Belaganj – Vishwanath Kumar Singh
141. Nawada – Kaushal Yadav
142. Jamui – Shamshad Alam
143. Sikandra (SC) – Uday Narayan Chaudhary
Election schedule
Voting for the 243-seat Bihar Assembly will take place in two phases, on November 6 and 11. Counting of votes will be held on November 14, with results being declared the same day.