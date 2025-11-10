Bihar Assembly Elections 2025: Voting For Phase 2 Of NDA Vs Mahagathbandhan; Check Details

Patna: Voting for the second phase of the Bihar Assembly elections is set to commence soon. The fate of 1,302 candidates, including over half a dozen ministers in the Nitish Kumar-led Bihar government, will be decided today. A total of 3.70 crore voters are eligible to exercise their franchise across 122 Assembly segments in the second phase of the polls.
Polling for this phase will take place from 7 am to 5 pm across 122 Assembly constituencies spread over 20 districts.
The districts going to the polls include West Champaran, East Champaran, Sitamarhi, Madhubani, Supaul, Araria and Kishanganj. Notably, all of these share borders with Nepal. The total number of women voters in these 122 constituencies stands at 1.75 crore.
Complete list of constituencies voting in the second phase
Valmiki Nagar
Ramnagar (SC)
Narkatiaganj
Bagaha
Lauriya
Nautan
Chanpatia
Bettiah
Sikta
Raxaul
Sugauli
Narkatia
Harsidhi (SC)
Govindganj
Kesaria
Kalyanpur
Pipra
Madhuban
Motihari
Chiraia
Dhaka
Sheohar
Riga
Bathnaha (SC)
Parihar
Sursand
Bajpatti
Sitamarhi
Runnisaidpur
Belsand
Harlakhi
Benipatti
Khajauli
Babubarhi
Bisfi
Madhubani
Rajnagar (SC)
Jhanjharpur
Phulparas
Laukaha
Nirmali
Pipra
Supaul
Triveniganj (SC)
Chhatapur
Narpatganj
Raniganj (SC)
Forbesganj
Araria
Jokihat
Sikti
Bahadurganj
Thakurganj
Kishanganj
Kochadhaman
Amour
Baisi
Kasba
Banmankhi (SC)
Rupauli
Dhamdaha
Purnia
Katihar
Kadwa
Balrampur
Pranpur
Manihari (ST)
Barari
Korha (SC)
Bihpur
Gopalpur
Pirpainti (SC)
Kahalgaon
Bhagalpur
Sultanganj
Nathnagar
Amarpur
Dhoraiya (SC)
Banka
Katoria (ST)
Belhar
Ramgarh
Mohania (SC)
Bhabua
Chainpur
Chenari (SC)
Sasaram
Kargahar
Dinara
Nokha
Dehri
Karakat
Arwal
Kurtha
Jehanabad
Ghosi
Makhdumpur (SC)
Goh
Obra
Nabinagar
Kutumba (SC)
Aurangabad
Rafiganj
Gurua
Sherghati
Imamganj (SC)
Barachatti (SC)
Bodh Gaya (SC)
Gaya Town
Tikari
Belaganj
Atri
Wazirganj
Rajauli (SC)
Hisua
Nawada
Gobindpur
Warsaliganj
Sikandra (SC)
Jamui
Jhajha
Chakai
The couting of votes will take place on the 14th of November. The first phase took place on November 6.