Bihar Assembly Elections 2025: Voting For Phase 2 Of NDA Vs Mahagathbandhan; Check Details

Patna: Voting for the second phase of the Bihar Assembly elections is set to commence soon. The fate of 1,302 candidates, including over half a dozen ministers in the Nitish Kumar-led Bihar government, will be decided today. A total of 3.70 crore voters are eligible to exercise their franchise across 122 Assembly segments in the second phase of the polls.

Polling for this phase will take place from 7 am to 5 pm across 122 Assembly constituencies spread over 20 districts.

The districts going to the polls include West Champaran, East Champaran, Sitamarhi, Madhubani, Supaul, Araria and Kishanganj. Notably, all of these share borders with Nepal. The total number of women voters in these 122 constituencies stands at 1.75 crore.

Complete list of constituencies voting in the second phase

Valmiki Nagar

Ramnagar (SC)

Narkatiaganj

Bagaha

Lauriya

Nautan

Chanpatia

Bettiah

Sikta

Raxaul

Sugauli

Narkatia

Harsidhi (SC)

Govindganj

Kesaria

Kalyanpur

Pipra

Madhuban

Motihari

Chiraia

Dhaka

Sheohar

Riga

Bathnaha (SC)

Parihar

Sursand

Bajpatti

Sitamarhi

Runnisaidpur

Belsand

Harlakhi

Benipatti

Khajauli

Babubarhi

Bisfi

Madhubani

Rajnagar (SC)

Jhanjharpur

Phulparas

Laukaha

Nirmali

Pipra

Supaul

Triveniganj (SC)

Chhatapur

Narpatganj

Raniganj (SC)

Forbesganj

Araria

Jokihat

Sikti

Bahadurganj

Thakurganj

Kishanganj

Kochadhaman

Amour

Baisi

Kasba

Banmankhi (SC)

Rupauli

Dhamdaha

Purnia

Katihar

Kadwa

Balrampur

Pranpur

Manihari (ST)

Barari

Korha (SC)

Bihpur

Gopalpur

Pirpainti (SC)

Kahalgaon

Bhagalpur

Sultanganj

Nathnagar

Amarpur

Dhoraiya (SC)

Banka

Katoria (ST)

Belhar

Ramgarh

Mohania (SC)

Bhabua

Chainpur

Chenari (SC)

Sasaram

Kargahar

Dinara

Nokha

Dehri

Karakat

Arwal

Kurtha

Jehanabad

Ghosi

Makhdumpur (SC)

Goh

Obra

Nabinagar

Kutumba (SC)

Aurangabad

Rafiganj

Gurua

Sherghati

Imamganj (SC)

Barachatti (SC)

Bodh Gaya (SC)

Gaya Town

Tikari

Belaganj

Atri

Wazirganj

Rajauli (SC)

Hisua

Nawada

Gobindpur

Warsaliganj

Sikandra (SC)

Jamui

Jhajha

Chakai

The couting of votes will take place on the 14th of November. The first phase took place on November 6.