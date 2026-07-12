EXCLUSIVE: Sunita Ahuja Opens Up On Infidelity In Marriage After Claiming Govinda Had 'Many Affairs', Says 'Koi Hero Doodh Ka Dhula Nahi Hoga'

Sunita Ahuja On Infidelity In Marriage | Photo Via YouTube

Actor Govinda's wife, Sunita Ahuja, recently exited the reality show Lock Upp: Sach Ya Sazaa. During the Judgment Day episode on Saturday, July 11, Govinda and their daughter, Tina Ahuja, arrived to escort her out of the show. Throughout her stint, Sunita frequently spoke about infidelity in marriage and claimed that Govinda had several affairs during their relationship. However, she maintained that she would never leave him, saying her love and trust in their marriage had always remained strong despite the challenges. Sunita Ahuja On Infidelity In Marriage Speaking to The Free Press Journal after her exit from Lock Upp 2, Sunita opened up about infidelity in marriage and shared her perspective on trust, forgiveness, and being married to an actor. She said, "Bharosa bahut badi cheez hai. Merko nahi lagta ki film industry ka koi bhi hero doodh ka dhula hoga. Humse zyada toh woh log heroines ke saath time bitate hain. Toh yeh aapke pyaar par depend karta hai ki aap kaise lete ho." Check out the full video: Read Also 'I Am Playing His Mother's Role...': Sunita Ahuja Opens Up About Her Acting Debut Alongside Son... Sunita Ahuja: Loved Govinda Since 15, Forgave Him Many Times Further, Sunita added, "Maine hamesha kaha hai ki to become an actor's wife aapko apna dil pathar ka rakhna padta hai. Main jab 15 saal ki thi, tab Govinda se pyaar kiya tha. Aaj 56 saal ki ho gayi hoon aur aaj bhi unse utna hi pyaar karti hoon. Maine usse itni maafiyan di hain. Maine bhi kabhi kuch badtameezi ki hogi. Woh hamesha kehte hain, 'Yeh meri biwi nahi hai, bacchi hai.' Pyaar agar dil se hota hai, toh insaan maaf karke nikal jata hai." Read Also Sunita Ahuja REACTS To Govinda's Extra-Marital Affair With 30-Year-Old Marathi Actress: 'Yeh Sab... View this post on Instagram A post shared by Netflix India Reality (@netflixindiareality) Govinda and Sunita tied the knot in 1987 but kept their marriage a secret until the birth of their daughter, Tina, in 1989. Later, in 1997, the couple welcomed their second child, Yashvardhan Ahuja.