Union Minister Jyotiraditya Scindia To Flag Off New Bina-Ruthiyai MEMU Train On June 27 From MP's Guna Station

Bhopal (Madhya Pradesh): Union Minister Jyotiraditya Scindia will flag off the new Bina–Ruthiyai–Bina MEMU train from Guna station on June 27. The new MEMU train (Train No. 61625/61626), operating between Bina and Ruthiyai, will be launched from Guna and will begin regular service from June 27.
According to the Railways, Train No. 61625 Bina–Ruthiyai MEMU will depart from Bina station at 16:20 and reach Mahadevkhedi at 16:30, Semarkhedi at 16:39, Kanjia at 16:48, Mungaoli at 16:57, Guneru Bamori at 17:07, Pipraigaon at 17:18, Rahatwas at 17:28, Or at 17:35, Hinotia Pipalkheda at 17:41, Ashok Nagar at 17:50, Ratikheda at 17:59, Shadhoragaon at 18:08, Pilighata at 18:17, Pagara at 18:25, Maban at 18:33, Guna at 19:05, Mahugarha at 19:20, and finally reach Ruthiyai at 19:40.
On the return journey, Train No. 61626 (Ruthiyai–Bina MEMU) will depart from Ruthiyai at 20:00 and arrive at Bina at 23:20, stopping at Mahugarha (20:12), Guna (20:20), Maban (20:35), Pagara (20:45), Pilighata (20:53), Shadhoragaon (21:04), Ratikheda (21:13), Ashok Nagar (21:21), Hinotiya Pipalkheda (21:31), Or (21:38), Rahatwas (21:45), Pipraigaon (21:55), Guneru Bamori (22:08), Mungaoli (22:18), Kanjia (22:29), Semarkhedi (22:38), and Mahadevkhedi (22:46).
Senior Divisional Commercial Manager Saurabh Kataria said that the extension of this service will provide passengers better connectivity and improved travel convenience.