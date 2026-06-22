Train Update! Four West Central Railway Trains Diverted Due To Third Line Commissioning Work

Bhopal (Madhya Pradesh): To ensure passenger convenience, safety, and improved operational efficiency, non-interlocking work related to the commissioning of a third railway line is being carried out on the Chhipadohar-Barwadih-Mangra Halt section of the Dhanbad Division under East Central Railway.
During this period, the routes of four trains operated by West Central Railway have been diverted.
Trains with diverted routes (effective on the following dates):
Jabalpur-Howrah Shaktipunj Express: Up to June 26, 2026, after departing from Jabalpur, the train will run via Garhwa - Garhwa Road Link Cabin - Son Nagar Junction - Gaya Junction - Dhanbad Junction.
Howrah-Jabalpur Shaktipunj Express: From June 23 to June 27, 2026, after departing from Howrah, the train will run via Dhanbad Junction - Gaya Junction - Son Nagar Junction - Garhwa Road Link Cabin - Garhwa.
Bhopal-Dhanbad Express: Up to June 25, 2026, and on June 26, 2026, after departing from Bhopal, the train will run via Garhwa Road Link Cabin - Son Nagar Junction - Gaya Junction.
Dhanbad-Bhopal Express: On June 24 and June 27, 2026, after departing from Dhanbad, the train will run via Gaya Junction - Son Nagar Junction - Garhwa Road Link Cabin.