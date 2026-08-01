 Padma Shri Awardee, Veteran Journalist Kailash Chandra Pant Passes Away At 90
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Padma Shri Awardee, Veteran Journalist Kailash Chandra Pant Passes Away At 90

Padma Shri awardee, veteran journalist and noted Hindi author Kailash Chandra Pant passed away following a cardiac seizure at the age of 90. A former director of Hindi Bhavan, he authored several acclaimed books and received multiple literary honours. Chief Minister Mohan Yadav hailed his enduring contribution to Hindi literature.

Staff ReporterUpdated: Saturday, August 01, 2026, 11:17 AM IST
Padma Shri Awardee, Veteran Journalist Kailash Chandra Pant Passes Away At 90
Padma Shri Awardee, Veteran Journalist Kailash Chandra Pant Passes Away At 90 | FP photo

Bhopal (Madhya Pradesh): Noted journalist and Hindi author Kailash Chandra Pant passed away following a cardiac seizure on Friday.

The 90-year-old, a Padma Shri awardee and former director of Hindi Bhavan, had been unwell for some time. His last rites will be performed at Bhadbhada Vishram Ghat on Saturday.

His notable works include Kaun Kiska Aadmi, Dhundh Ke Aar Paar, Shabd Ka Vichar Path, and Shailesh Matiyani: Srijan Yatra.

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He was also the recipient of Sahitya Bhushan Samman, Nirala Sahitya Samman, Sahitya Shiromani Samman and Sanskriti Gaurav Samman.

Paying tribute, Chief Minister Mohan Yadav said, "Pant ji remained actively associated with Madhya Pradesh Rashtrabhasha Prachar Samiti for years.

His invaluable contribution to the promotion of Hindi language and literature will always be remembered."

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