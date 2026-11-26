MP Train Update: Subedarganj-Bengaluru Weekly Special Train To Run In December; Check Dates, Timings & Stoppages

MP Train Update: Subedarganj-Bengaluru Weekly Special Train To Run In December; Check Dates, Timings & Stoppages | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): To clear the extra rush of passengers, the Railways has decided to operate a weekly special train between Subedarganj and SMVT Bengaluru in December. The train will halt at Satna, Katni, Jabalpur and Itarsi stations under the West Central Railway. It will make three trips in each direction. Subedarganj To Bengaluru Schedule Train number 04171 will depart from Subedarganj at 9:20 pm every Friday on December 11, 18 and 25. On Saturday, it will reach the following stations: Satna – 1:35 am

Katni – 2:50 am

Jabalpur – 4:10 am

Itarsi – 8:10 am The train will reach SMVT Bengaluru at 9 pm on Sunday. Read Also Udhna-Jaynagar Special Train: One Trip Each Way Announced, Stoppage At Itarsi Station In Bhopal... Bengaluru To Subedarganj Schedule On its return journey, train number 04172 will depart from SMVT Bengaluru at 7 am on December 14, 21 and 28. It will reach the following stations on Tuesday: Itarsi – 3:25 pm Jabalpur – 7:10 pm Katni – 9:55 pm Satna – 11 pm The train will reach Subedarganj at 4:30 am on Wednesday. The special train will provide additional travel options to passengers travelling between Madhya Pradesh and Bengaluru during December. Read Also Viral VIDEO: Passenger Blows Conch, Lights Diya Inside AC Train Coach To Perform Pooja; Railways...