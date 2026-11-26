Bhopal (Madhya Pradesh): To clear the extra rush of passengers, the Railways has decided to operate a weekly special train between Subedarganj and SMVT Bengaluru in December.
The train will halt at Satna, Katni, Jabalpur and Itarsi stations under the West Central Railway. It will make three trips in each direction.
Subedarganj To Bengaluru Schedule
Train number 04171 will depart from Subedarganj at 9:20 pm every Friday on December 11, 18 and 25.
On Saturday, it will reach the following stations:
Satna – 1:35 am
Katni – 2:50 am
Jabalpur – 4:10 am
Itarsi – 8:10 am
The train will reach SMVT Bengaluru at 9 pm on Sunday.
Bengaluru To Subedarganj Schedule
On its return journey, train number 04172 will depart from SMVT Bengaluru at 7 am on December 14, 21 and 28.
It will reach the following stations on Tuesday:
Itarsi – 3:25 pm
Jabalpur – 7:10 pm
Katni – 9:55 pm
Satna – 11 pm
The train will reach Subedarganj at 4:30 am on Wednesday.
The special train will provide additional travel options to passengers travelling between Madhya Pradesh and Bengaluru during December.