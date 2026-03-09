 MP News: Several Trains Cancelled For 20 Days As Work Begins At Gondia Under Nagpur Division
e-Paper Get App
HomeBhopalMP News: Several Trains Cancelled For 20 Days As Work Begins At Gondia Under Nagpur Division

MP News: Several Trains Cancelled For 20 Days As Work Begins At Gondia Under Nagpur Division

Train services passing through the Bhopal Division will be affected from April 5 to 24 due to maintenance work at Gondia station under the Nagpur Division of South East Central Railway. Traffic on Line No. 05 will remain suspended for 20 days. Several trains, including Korba - Amritsar, Amritsar - Bilaspur and Nizamuddin - Raigarh Express services, will remain cancelled on multiple dates in April.

Staff ReporterUpdated: Monday, March 09, 2026, 07:17 PM IST
article-image
MP News: Several Trains Cancelled For 20 Days As Work Begins At Gondia Under Nagpur Division | File Pic (Representative Image)

Bhopal (Madhya Pradesh): The operation of three pairs of trains running through the Bhopal Division will be affected during the block period from April 5 to April 24.

According to railway officials, work will be carried out at Gondia station under the Nagpur Division of South East Central Railway to dismantle the washable apron on Line No. 05 (Platform 3) and convert it into a ballasted track. 

Due to this work, train movement on Line No. 05 (UP Main Line) at Gondia station will remain suspended for 20 days.

Read Also
MP News: Cheetah Jwala Gives Birth To 5 Cubs At Kuno National Park; India’s Total Reaches 53 --...
article-image

Trains to be cancelled

Train No. 18237 (Korba - Amritsar) Express will remain cancelled from Korba from April 5 to April 25.

Train No. 18238 (Amritsar - Bilaspur) Express will remain cancelled from Amritsar from April 7 to April 27.

Train No. 12410 (Hazrat Nizamuddin - Raigarh) Express will remain cancelled from Hazrat Nizamuddin on April 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 and 22.

Train No. 12409 (Raigarh - Hazrat Nizamuddin) Express will remain cancelled from Raigarh on April 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 and 24.

Train No. 12807 (Visakhapatnam - Hazrat Nizamuddin) Express will remain cancelled from Visakhapatnam on April 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 and 23.

Train No. 12808 (Hazrat Nizamuddin - Visakhapatnam) Express will remain cancelled from Hazrat Nizamuddin on April 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 and 25.

Read Also
MP News: ‘Kettle Hotter Than Tea,’ Dhirendra Krishna Shastri Slams Sevadars Over Behaviour At...
article-image

Follow us on