MP News: Several Trains Cancelled For 20 Days As Work Begins At Gondia Under Nagpur Division

Bhopal (Madhya Pradesh): The operation of three pairs of trains running through the Bhopal Division will be affected during the block period from April 5 to April 24.
According to railway officials, work will be carried out at Gondia station under the Nagpur Division of South East Central Railway to dismantle the washable apron on Line No. 05 (Platform 3) and convert it into a ballasted track.
Due to this work, train movement on Line No. 05 (UP Main Line) at Gondia station will remain suspended for 20 days.
Trains to be cancelled
Train No. 18237 (Korba - Amritsar) Express will remain cancelled from Korba from April 5 to April 25.
Train No. 18238 (Amritsar - Bilaspur) Express will remain cancelled from Amritsar from April 7 to April 27.
Train No. 12410 (Hazrat Nizamuddin - Raigarh) Express will remain cancelled from Hazrat Nizamuddin on April 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 and 22.
Train No. 12409 (Raigarh - Hazrat Nizamuddin) Express will remain cancelled from Raigarh on April 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 and 24.
Train No. 12807 (Visakhapatnam - Hazrat Nizamuddin) Express will remain cancelled from Visakhapatnam on April 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 and 23.
Train No. 12808 (Hazrat Nizamuddin - Visakhapatnam) Express will remain cancelled from Hazrat Nizamuddin on April 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 and 25.