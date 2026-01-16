MP News: Operation Of 4 Pairs Of Special Trains, Including RKMP–Agartala, Extended Until 2030

Bhopal (Madhya Pradesh): To clear the extra rush of passengers, the operation period of four pairs of special trains running through the Bhopal division has been extended from March 2026 to December 2030.
These special trains will operate during Holi, the summer season, festive periods, winter, and other peak travel times. Details of the trains whose operating period has been extended are as follows:
1. Train No. 01665 / 01666 (RKMP - Agartala - RKMP)
01665 RKMP–Agartala: Weekly, every Thursday, from March 5, 2026, to December 26, 2030.
01666 Agartala–RKMP: Weekly, every Sunday, from March 8, 2026, to December 29, 2030.
2. Train No. 02132 / 02131 (Jabalpur - Pune - Jabalpur)
02132 Jabalpur–Pune: Weekly, every Sunday, from March 1, 2026, to December 29, 2030.
02131 Pune–Jabalpur: Weekly, every Monday, from March 2, 2026, to December 30, 2030.
3. Train No. 02198 / 02197 (Jabalpur - Coimbatore - Jabalpur)
02198 Jabalpur–Coimbatore: Weekly, every Friday, from March 6, 2026, to December 27, 2030.
02197 Coimbatore–Jabalpur: Weekly, every Monday, from March 9, 2026, to December 30, 2030.
4. Train No. 02134 / 02133 (Jabalpur - Bandra Terminus - Jabalpur)
02134 Jabalpur–Bandra Terminus: Weekly, every Friday, from March 6, 2026, to December 27, 2030.
02133 Bandra Terminus–Jabalpur: Weekly, every Saturday, from March 7, 2026, to December 28, 2030.