 MP News: Operation Of 4 Pairs Of Special Trains, Including RKMP–Agartala, Extended Until 2030
e-Paper Get App
HomeBhopalMP News: Operation Of 4 Pairs Of Special Trains, Including RKMP–Agartala, Extended Until 2030

MP News: Operation Of 4 Pairs Of Special Trains, Including RKMP–Agartala, Extended Until 2030

To manage heavy passenger traffic, Indian Railways has extended the operation of four pairs of special trains running through the Bhopal division until December 2030. These include services between RKMP–Agartala, Jabalpur–Pune, Jabalpur–Coimbatore and Jabalpur–Bandra Terminus. The trains will operate weekly during peak travel periods such as festivals, summer, winter and other high-demand seasons.

Staff ReporterUpdated: Friday, January 16, 2026, 05:48 PM IST
article-image
MP News: Operation Of 4 Pairs Of Special Trains, Including RKMP–Agartala, Extended Until 2030 |

Bhopal (Madhya Pradesh): To clear the extra rush of passengers, the operation period of four pairs of special trains running through the Bhopal division has been extended from March 2026 to December 2030.

These special trains will operate during Holi, the summer season, festive periods, winter, and other peak travel times. Details of the trains whose operating period has been extended are as follows:

1. Train No. 01665 / 01666 (RKMP - Agartala - RKMP)
 01665 RKMP–Agartala: Weekly, every Thursday, from March 5, 2026, to December 26, 2030.
01666 Agartala–RKMP: Weekly, every Sunday, from March 8, 2026, to December 29, 2030.

2. Train No. 02132 / 02131 (Jabalpur - Pune - Jabalpur)
 02132 Jabalpur–Pune: Weekly, every Sunday, from March 1, 2026, to December 29, 2030.
02131 Pune–Jabalpur: Weekly, every Monday, from March 2, 2026, to December 30, 2030.

FPJ Shorts
Sensex, Nifty Close Week With Gains, IT Rally & Strong Bank Results Lift Markets
Sensex, Nifty Close Week With Gains, IT Rally & Strong Bank Results Lift Markets
Mumbai BMC Election Results 2026: Ex-Mayor Kishori Pednekar Wins From Lower Parel Ward 199 Amid 'False Affidavit' Allegations
Mumbai BMC Election Results 2026: Ex-Mayor Kishori Pednekar Wins From Lower Parel Ward 199 Amid 'False Affidavit' Allegations
Maharashtra Civic Polls 2026 Results: Major Setback For DY CM Ajit Pawar As BJP Dominates Pune And Pimpri-Chinchwad
Maharashtra Civic Polls 2026 Results: Major Setback For DY CM Ajit Pawar As BJP Dominates Pune And Pimpri-Chinchwad
Video: Israeli Black Hawk Helicopter Crashes During Recovery Operation In West Bank
Video: Israeli Black Hawk Helicopter Crashes During Recovery Operation In West Bank
Read Also
MP News: 13 Trains Including Indore-Banaras Express & Godan Express To Get Temporary Halt At Prayag...
article-image

3. Train No. 02198 / 02197 (Jabalpur - Coimbatore - Jabalpur)
 02198 Jabalpur–Coimbatore: Weekly, every Friday, from March 6, 2026, to December 27, 2030.
02197 Coimbatore–Jabalpur: Weekly, every Monday, from March 9, 2026, to December 30, 2030.

4. Train No. 02134 / 02133 (Jabalpur - Bandra Terminus - Jabalpur)
 02134 Jabalpur–Bandra Terminus: Weekly, every Friday, from March 6, 2026, to December 27, 2030.
02133 Bandra Terminus–Jabalpur: Weekly, every Saturday, from March 7, 2026, to December 28, 2030.

Read Also
MP News: Jabalpur Youth Uploads Fake AI-Generated Videos Of Plane Crash On Social Media; Dumna...
article-image

Follow us on

RECENT STORIES

MP News: Operation Of 4 Pairs Of Special Trains, Including RKMP–Agartala, Extended Until 2030
MP News: Operation Of 4 Pairs Of Special Trains, Including RKMP–Agartala, Extended Until 2030
MP Cough Syrup Case: Accused Doctor Praveen Soni Blames On Manufacturing Company During High Court...
MP Cough Syrup Case: Accused Doctor Praveen Soni Blames On Manufacturing Company During High Court...
MP News: Out To Graze Cattle, 75-Year-Old Man Killed By Bear In Shahdol
MP News: Out To Graze Cattle, 75-Year-Old Man Killed By Bear In Shahdol
MP News: Two Men Sentenced To Life Imprisonment For Raping 15-Year-Old Girl At Knifepoint In...
MP News: Two Men Sentenced To Life Imprisonment For Raping 15-Year-Old Girl At Knifepoint In...
Bright Interiors, Cool Murals-- Here's How Gen-Z Is Upgrading Boring Post Office Design To Match...
Bright Interiors, Cool Murals-- Here's How Gen-Z Is Upgrading Boring Post Office Design To Match...