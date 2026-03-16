MP News: 92 Summer Special Train Trips Announced Between Danapur, Pune & LTT

Bhopal (Madhya Pradesh): Special trains will operate from Danapur to Pune and Lokmanya Tilak Terminus (LTT) via Bhopal Division for passenger convenience. The Railway Administration will operate the following special trains as per the scheduled dates and timetable.
1. Train No. 01449/01450 Pune–Danapur–Hadapsar (Daily) Special
Train No. 01449 Pune–Danapur Daily Special will depart from Pune daily at 15:30 hrs and arrive at Danapur at 02:45 hrs, halting at Daund Chord Line, Ahilyanagar, Kopargaon, Manmad, Bhusaval, Itarsi, Jabalpur, Katni, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Pt. Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar and Ara stations.
On the return journey, Train No. 01450 Danapur–Hadapsar Daily Special will depart from Danapur at 05:00 hrs and reach Hadapsar at 18:15 hrs via the above stations.
Special Train:
Train No. 01449 from Pune – April 1 to April 14 (14 trips)
Train No. 01450 from Danapur – April 3 to April 16 (14 trips)
Summer Special Train:
Train No. 01449 from Pune – April 15 to July 15 (92 trips)
Train No. 01450 from Danapur – April 17 to July 17 (92 trips)
2. Train No. 01143/01144 Lokmanya Tilak Terminus (LTT)–Danapur–Lokmanya Tilak Terminus (Daily) Special
Train No. 01143 Lokmanya Tilak Terminus–Danapur Special will depart from Lokmanya Tilak Terminus daily at 10:30 hrs and arrive at Danapur at 18:45 hrs, halting at Thane, Kalyan, Nashik Road, Bhusaval, Khandwa, Itarsi, Jabalpur, Katni, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Junction, Buxar and Ara stations.
On the return journey, Train No. 01144 Danapur–Lokmanya Tilak Terminus Special will depart from Danapur at 21:30 hrs and reach Lokmanya Tilak Terminus at 07:45 hrs via the above stations.
Special Train:
Train No. 01143 from Lokmanya Tilak Terminus – April 1 to April 14 (14 trips)
Train No. 01144 from Danapur – April 2 to April 15 (14 trips)
Summer Special Train:
Train No. 01143 from Lokmanya Tilak Terminus – April 15 to July 15 (92 trips)
Train No. 01144 from Danapur – April 16 to July 16 (92 trips)