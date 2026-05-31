Madhya Pradesh May 31, 2026, Weather Update: Skies Turns Dramatic As Rain, Hail Replace Heatwave During Nautapa; Orange Alert For Heavy Rain In Dewas, Sehore |

Bhopal (Madhya Pradesh): In an unusual weather pattern this year, Madhya Pradesh is witnessing thunderstorms, rain and hailstorms during the Nautapa period instead of the intense heat and heatwave conditions usually associated with the season.

On the sixth day of Nautapa, rainfall was recorded in more than 20 districts across the state. Light drizzle was also reported in parts of Bhopal on Sunday morning.

Strong winds blew between 12:30 am and 3 am on Saturday night, leading to power outages in several areas.

Weather in Madhya Pradesh at 10:30 am | IMD Bhopal

Weather on Sunday

Hailstorm/Rain: Orange alert for heavy rain in Devas and Sehore. Orange alert for hailstorm and rain in Rajgarh, Agar Malwa, Chhatarpur, Katni, Umaria and Shahdol.

Rain, Thunderstorm & Lightning: Weather activity is likely in Bhopal, Raisen, Vidisha, Indore, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Mandsaur, Shajapur, Ratlam, Narmadapuram, Betul, Harda, Gwalior, Guna, Shivpuri, Datia, Ashoknagar, Morena, Bhind, Sheopur, Jabalpur, Chhindwara, Seoni, Narsinghpur, Balaghat, Mandla, Dindori, Pandhurna, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Anuppur, Sagar, Panna, Damoh, Tikamgarh and Niwari.

What do meteorologists say?

According to the India Meteorological Department (IMD), Bhopal, heavy rain and hailstorm alerts have been issued for districts including Devas, Sehore, Rajgarh, Agar Malwa, Chhatarpur, Katni, Maihar, Umaria and Shahdol.

The remaining districts are also likely to experience thunderstorms, gusty winds and light rainfall. Wind speeds may reach 40 to 60 kmph.

Officials expect rain, thunderstorms and strong winds to continue in several parts of the state over the next few days.

Weather systems affecting Madhya Pradesh at present | IMD Bhopal

No heatwave in coming days

Notably, no heatwave warning has been issued anywhere in the state. This is expected to be the first time in May this year that all districts of Madhya Pradesh remain free from severe heat conditions.

Weather systems have remained highly active over the past two days, bringing widespread rain across nearly half of the state.

Tikamgarh recorded around 1.25 inches of rainfall, while Datia and Nowgong also received significant showers. Rain was reported from several districts, including Gwalior, Indore, Dhar, Guna, Ratlam, Ujjain, Damoh, Rewa, Sagar, Satna, Shivpuri, Dindori, Mandsaur, Khandwa, Dewas, Jhabua, Morena and Balaghat. Hailstorms were reported in Sheopur.

Weather in next 2 days

June 1

Rain, Thunderstorm & Lightning: Rain and thunderstorm activity is expected in Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Dhar, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Ujjain, Neemuch, Agar Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Narmadapuram, Betul, Harda, Gwalior, Guna, Shivpuri, Datia, Ashoknagar, Morena, Bhind, Sheopur, Jabalpur, Katni, Chhindwara, Seoni, Narsinghpur, Balaghat, Mandla, Pandhurna, Sagar, Panna, Damoh, Chhatarpur, Tikamgarh and Niwari.

Heavy Rain Alert: Orange alert for heavy rain in Jhabua and Alirajpur.

Hot Weather: Heat is likely to prevail in Satna, Rewa, Mauganj, Sidhi, Singrauli, Maihar, Umaria, Shahdol, Dindori and Anuppur.

June 2

Rain, Thunderstorm & Lightning: Rain and thunderstorm activity is likely in Indore, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Agar Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Guna, Rajgarh, Sehore, Harda, Narmadapuram, Betul, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Mandla, Balaghat, Dindori and Anuppur.

Hot Weather: Hot conditions are expected in Bhopal, Gwalior, Guna, Shivpuri, Datia, Ashoknagar, Morena, Bhind, Sheopur, Vidisha, Raisen, Sagar, Narsinghpur, Jabalpur, Katni, Umaria, Shahdol, Maihar, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Rewa, Satna, Panna, Tikamgarh and Niwari.