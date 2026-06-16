 Madhya Pradesh June 16, 2026, Weather Update: Indore, Jabalpur, Ujjain Among 35 Districts Facing Rain Deficit; State Records 29% Less Rainfall In June
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Madhya Pradesh June 16, 2026, Weather Update: Indore, Jabalpur, Ujjain Among 35 Districts Facing Rain Deficit; State Records 29% Less Rainfall In June

Madhya Pradesh has recorded 29% less rainfall than normal so far in June, with 35 districts facing a rain deficit. The state received only 22.7 mm rainfall against the normal 31.9 mm. Thunderstorms and rain are likely in over 30 districts on Tuesday due to pre-monsoon activity.

FPJ Web DeskUpdated: Tuesday, June 16, 2026, 10:20 AM IST
Madhya Pradesh June 16, 2026, Weather Update: Indore, Jabalpur, Ujjain Among 35 Districts Facing Rain Deficit; State Records 29% Less Rainfall In June
Madhya Pradesh June 16, 2026, Weather Update: Indore, Jabalpur, Ujjain Among 35 Districts Facing Rain Deficit; State Records 29% Less Rainfall In June | ANANDSHIVRE

Bhopal (Madhya Pradesh): Madhya Pradesh has received 29 per cent less rainfall than normal so far in June, with 35 districts, including Indore, Jabalpur and Ujjain, reporting a rainfall deficit.

Weather on Tuesday

Due to ongoing pre-monsoon activity, thunderstorms, rain and gusty winds are likely in more than 30 districts on Tuesday. 

These include Bhopal, Gwalior, Sheopur, Morena, Bhind, Datia, Shivpuri, Guna, Ashoknagar, Vidisha, Dewas, Sehore, Khandwa, Burhanpur, Harda, Betul, Narmadapuram, Raisen, Sagar, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur and Panna.

Weather in Madhya Pradesh at 10:20 am

Weather in Madhya Pradesh at 10:20 am | IMD Bhopal

What do meteorologists say?

According to the India Meteorological Department (IMD), the state has received only 22.7 mm of rainfall between June 1 and June 15, against the normal average of 31.9 mm. Most of the rainfall recorded so far has been due to pre-monsoon activity.

The southwest monsoon is expected to enter Madhya Pradesh around June 18–19. Weather experts believe rainfall figures are likely to improve once the monsoon advances across the state.

The districts that have recorded below-normal rainfall include Anuppur, Balaghat, Chhindwara, Damoh, Dindori, Jabalpur, Katni, Maihar, Mandla, Mauganj, Narsinghpur, Pandhurna, Panna, Rewa, Sagar, Seoni, Sidhi, Singrauli, Tikamgarh, Umaria, Alirajpur, Barwani, Betul, Bhind, Burhanpur, Datia, Dewas, Dhar, Indore, Jhabua, Khandwa, Khargone, Ratlam, Ujjain and Vidisha.

Weather systems affecting Madhya Pradesh at present

Weather systems affecting Madhya Pradesh at present | IMD Bhopal

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Weather in next 2 days

June 17

Thunderstorm/Rain: Gwalior, Sheopur, Morena, Bhind, Datia, Alirajpur, Dhar, Barwani, Khargone, Khandwa, Burhanpur, Harda, Narmadapuram, Betul, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori and Anuppur.

Intense Heat: Bhopal, Indore, Neemuch, Mandsaur, Ratlam, Jhabua, Agar Malwa, Ujjain, Rajgarh, Shajapur, Dewas, Sehore, Raisen, Sagar, Vidisha, Guna, Ashoknagar, Shivpuri, Niwari, Chhatarpur, Tikamgarh, Damoh, Jabalpur, Katni, Umaria, Shahdol, Maihar, Sidhi, Singrauli, Rewa, Mauganj, Panna, Chhatarpur, Tikamgarh and Niwari.

June 18, 2026

Thunderstorm/Rain: Khargone, Khandwa, Burhanpur, Harda, Narmadapuram, Betul, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori and Anuppur.

Intense Heat: Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Dhar, Alirajpur, Barwani, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Agar Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Gwalior, Guna, Shivpuri, Datia, Ashoknagar, Morena, Bhind, Sheopur, Jabalpur, Katni, Narsinghpur, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Shahdol, Umaria, Sagar, Panna, Damoh, Chhatarpur, Tikamgarh and Niwari.

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