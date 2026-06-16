Madhya Pradesh June 16, 2026, Weather Update: Indore, Jabalpur, Ujjain Among 35 Districts Facing Rain Deficit; State Records 29% Less Rainfall In June

Bhopal (Madhya Pradesh): Madhya Pradesh has received 29 per cent less rainfall than normal so far in June, with 35 districts, including Indore, Jabalpur and Ujjain, reporting a rainfall deficit.

Weather on Tuesday

Due to ongoing pre-monsoon activity, thunderstorms, rain and gusty winds are likely in more than 30 districts on Tuesday.

These include Bhopal, Gwalior, Sheopur, Morena, Bhind, Datia, Shivpuri, Guna, Ashoknagar, Vidisha, Dewas, Sehore, Khandwa, Burhanpur, Harda, Betul, Narmadapuram, Raisen, Sagar, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur and Panna.

Weather in Madhya Pradesh at 10:20 am | IMD Bhopal