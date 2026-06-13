Madhya Pradesh June 13, 2026, Weather Update: 60 Kmph Winds Likely In Bhind, Datia & Other Districts; Rain Alert For Bhopal, Raisen And 31 Others

Madhya Pradesh June 13, 2026, Weather Update: 60 Kmph Winds Likely In Bhind, Datia & Other Districts; Rain Alert For Bhopal, Raisen And 31 Others | Representational Image I PTI

Bhopal (Madhya Pradesh): The southwest monsoon has regained momentum and is expected to enter Madhya Pradesh between June 15 and June 18. Before its arrival, pre-monsoon activity continues across the state, bringing strong winds, rain and even hailstorms to several districts. Weather in Madhya Pradesh at 9:30 pm | IMD Bhopal Weather on Saturday The IMD has predicted rain and strong winds with speeds of 50 - 60 kmph in Bhind, Datia, Chhatarpur, Panna and Sagar districts. Thunderstorms, lightning, gusty winds and rainfall are also likely in Bhopal, Raisen, Sehore, Vidisha, Narmadapuram, Betul, Gwalior, Guna, Shivpuri, Ashoknagar, Morena, Sheopur, Jabalpur, Katni, Chhindwara, Seoni, Narsinghpur, Balaghat, Mandla, Dindori, Pandhurna, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Shahdol, Umaria, Anuppur, Damoh, Tikamgarh and Niwari. Meanwhile, districts including Indore, Ujjain, Neemuch, Mandsaur, Ratlam, Jhabua, Alirajpur, Barwani, Dhar, Khargone, Burhanpur, Khandwa, Harda, Dewas, Agar Malwa, Rajgarh and Shajapur are expected to witness bright sunshine and mainly dry weather conditions. Weather systems affecting Madhya Pradesh at present | IMD Bhopal What do meteorologists say? Despite the recent weather activity, Madhya Pradesh is lagging behind in June rainfall. According to the India Meteorological Department (IMD), the state has received 23% less rainfall than normal so far this month. The rainfall deficit is more severe in eastern Madhya Pradesh. Districts under the Jabalpur, Rewa, Shahdol and Sagar divisions have received 55% less rain than average. In contrast, western regions including Bhopal, Indore, Ujjain, Gwalior, Chambal and Narmadapuram divisions have recorded 2% more rainfall than normal. Read Also CM Mohan Yadav Directs Police To Strengthen Cybercrime, Social And Public Safety Measures Weather in next 2 days June 14 Thunderstorm & Rain: Jabalpur, Bhind, Datia, Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Satna, Rewa, Mauganj, Sidhi, Singrauli, Maihar, Umaria, Shahdol, Anuppur, Dindori, Mandla, Balaghat, Seoni, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Narmadapuram and Betul. Heat: Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Agar Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Gwalior, Guna, Shivpuri, Ashoknagar, Morena, Sheopur, Sagar, Damoh, Katni and Harda. June 15 Thunderstorm & Rain: Gwalior, Bhind, Datia, Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Anuppur, Dindori, Mandla, Balaghat, Seoni, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Narmadapuram, Betul, Harda, Khandwa, Burhanpur, Khargone and Barwani. Intense Heat: Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Dhar, Alirajpur, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Agar Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Sagar, Sheopur, Morena, Shivpuri, Guna, Ashoknagar, Damoh, Jabalpur, Katni, Umaria, Shahdol, Satna, Maihar, Rewa, Mauganj, Sidhi and Singrauli. Read Also Despite Second Chance, Only 59.57% Clear MP Board Class 12 Exam