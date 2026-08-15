 Madhya Pradesh August 15, 2026, Weather Update: Heavy Rain Alert In Several Districts For 3 Days; 43 Districts Still Below Normal Rainfall
e-Paper Get App
HomeBhopalMadhya Pradesh August 15, 2026, Weather Update: Heavy Rain Alert In Several Districts For 3 Days; 43 Districts Still Below Normal Rainfall

Madhya Pradesh August 15, 2026, Weather Update: Heavy Rain Alert In Several Districts For 3 Days; 43 Districts Still Below Normal Rainfall

Madhya Pradesh is likely to receive heavy rain across several districts over the next three days. Narmadapuram, Chhatarpur and Umaria are expected to receive heavy rain on Saturday, while eastern districts including Jabalpur, Rewa, Sagar and Shahdol may see strong showers. A depression over the Bay of Bengal is driving the weather system. Meanwhile, 43 districts have below-normal rainfall so far.

FPJ Web DeskUpdated: Saturday, August 15, 2026, 10:41 AM IST
Madhya Pradesh August 15, 2026, Weather Update: Heavy Rain Alert In Several Districts For 3 Days; 43 Districts Still Below Normal Rainfall
Madhya Pradesh August 15, 2026, Weather Update: Heavy Rain Alert In Several Districts For 3 Days; 43 Districts Still Below Normal Rainfall | Representational Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Heavy rain has been forecast in 21 districts of Madhya Pradesh on Saturday, with 4 to 8 inches of rainfall possible in the next 24 hours. 

According to the IMD Bhopal, a strong weather system is active over the eastern part of the state and is likely to affect Jabalpur, Rewa, Sagar and Shahdol divisions over the next four days.

Extremely heavy rain is expected in Narmadapuram, Chhatarpur and Umaria. Heavy rain has also been forecast in Jabalpur, Sagar, Raisen, Narsinghpur, Chhindwara, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Shahdol, Katni, Panna, Tikamgarh, Rewa, Mauganj, Sidhi and Singrauli.

Several other districts, including Bhopal, Indore, Ujjain, Gwalior, Guna, Shivpuri, Satna, Damoh and Niwari, may also receive light to heavy rain.

Weather in Madhya Pradesh at 10:30 am

Weather in Madhya Pradesh at 10:30 am | IMD Bhopal

Weather expected on Saturday 

Heavy Rain: Narmadapuram, Chhatarpur and Umaria.

Heavy Rain: Heavy rain is likely in Sagar, Jabalpur, Raisen, Narsinghpur, Chhindwara, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Shahdol, Katni, Panna, Tikamgarh, Rewa, Mauganj, Sidhi and Singrauli.

Rain: Bhopal, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Agar-Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Betul, Harda, Gwalior, Guna, Shivpuri, Datia, Ashoknagar, Morena, Bhind, Sheopur, Pandhurna, Satna, Maihar, Shahdol, Anuppur, Damoh and Niwari.

What do meteorologists say?

Weather experts said a low-pressure area that developed over the Bay of Bengal had intensified into a depression, which would have the strongest impact on eastern Madhya Pradesh.

According to the IMD, only 12 districts have received above-average rainfall so far, while 43 districts continue to record below-normal rainfall. Several districts in the eastern region have received up to 54% less rainfall than normal.

Weather systems affecting Madhya Pradesh at present

Weather systems affecting Madhya Pradesh at present | IMD Bhopal

Read Also
Independence Day 2026: Madhya Pradesh Celebrates 80th Independence Day With Patriotic Fervour; CM...
Independence Day 2026: Madhya Pradesh Celebrates 80th Independence Day With Patriotic Fervour; CM...

Weather in next 2 days

August 16 

Heavy Rain: Rajgarh, Sehore, Raisen, Narmadapuram, Betul, Sagar, Pandhurna, Chhindwara, Narsinghpur, Seoni, Balaghat, Mandla, Jabalpur, Damoh and Chhatarpur are likely to receive heavy rain.

Rain: Bhopal, Vidisha, Indore, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Agar-Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Harda, Gwalior, Guna, Shivpuri, Datia, Ashoknagar, Morena, Bhind, Sheopur, Katni, Dindori, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Shahdol, Umaria, Anuppur, Panna, Tikamgarh and Niwari.

August 17

Heavy Rain: Heavy rain alert in Chhindwara, Satna and Sidhi.

Rain: Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Agar-Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Narmadapuram, Betul, Harda, Gwalior, Guna, Shivpuri, Datia, Ashoknagar, Morena, Bhind, Sheopur, Jabalpur, Katni, Seoni, Narsinghpur, Balaghat, Mandla, Dindori, Pandhurna, Rewa, Singrauli, Mauganj, Maihar, Shahdol, Umaria, Anuppur, Sagar, Panna, Damoh, Chhatarpur, Tikamgarh and Niwari.

Read Also
Bhopal I-Day Parade: Check Traffic Diversions, Restricted Routes And Parking Arrangements
Bhopal I-Day Parade: Check Traffic Diversions, Restricted Routes And Parking Arrangements

Follow us on
Add FPJ As a
Trusted Source