Madhya Pradesh April 26, 2026, Weather Update: Heatwave Grips State, Mercury Crosses 44°C In Several Cities

Bhopal (Madhya Pradesh): The state is witnessing intense heat, with temperatures rising sharply across several regions including Gwalior, Chambal, Sagar, and Rewa divisions.
Cities in Malwa-Nimar, including Indore, Ujjain, Bhopal, and Narmadapuram, are also experiencing extreme heat.
Weather on Sunday
Heatwave: Gwalior, Bhind, Datia, Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Satna, Dindori, Mandla, Balaghat, Seoni, Chhindwara, Pandhurna, Raisen, Narmadapuram, Neemuch, Mandsaur, Ratlam, Jhabua, Dhar and Alirajpur.
Severe Heat: Bhopal, Indore, Jabalpur, Morena, Sheopur, Shivpuri, Guna, Ashoknagar, Vidisha, Rajgarh, Agar Malwa, Shajapur, Dewas, Sehore, Harda, Betul, Khandwa, Burhanpur, Khargone, Barwani, Sagar, Narsinghpur, Damoh, Katni, Maihar, Umaria, Shahdol, Anuppur, Rewa, Mauganj, Sidhi and Singrauli.
Weather in Madhya Pradesh at 10:30 am | IMD Bhopal
What do meteorologists say?
A heatwave alert has been issued for 22 districts, including Gwalior, Bhind, Datia, Shivpuri, Tikamgarh, Chhatarpur, Satna, Mandla, Balaghat, Chhindwara, Raisen, Neemuch, Mandsaur, Ratlam, Dhar, and Alirajpur.
Due to the rising heat, holidays have been declared in Anganwadi centres and schools up to Class 8 in Indore from April 27 to 30.
Classes for senior students will run in the morning hours. Similar steps have been taken in Gwalior and Ujjain.
The weather department has predicted thunderstorms and light rain in parts of the state from April 28 to 29 due to a western disturbance.
On Saturday, temperatures crossed 44°C in six cities. Khajuraho recorded the highest temperature in the state at 44.6°C.
Weather systems affecting Madhya Pradesh at present | IMD Bhopal
Weather expected in next 2 days
Heatwave
Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Satna, Neemuch, Mandsaur, Ratlam, Jhabua and Alirajpur.
Thunderstorm & Rain
Gwalior, Bhind, Morena, Sheopur, Datia, Shivpuri, Guna, Ashoknagar, Vidisha, Sagar, Raisen, Narmadapuram, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Mandla and Balaghat.
Severe Heat
Bhopal, Indore, Ujjain, Jabalpur, Damoh, Katni, Dindori, Anuppur, Shahdol, Umaria, Maihar, Rewa, Mauganj, Sidhi, Singrauli, Agar Malwa, Rajgarh, Sehore, Shajapur, Betul, Harda, Burhanpur, Khandwa, Dewas, Dhar, Khargone and Barwani.
Thunderstorm & Rain
Gwalior, Morena, Bhind, Sheopur, Datia, Shivpuri, Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur, Dindori, Mandla, Balaghat, Seoni, Chhindwara and Pandhurna.
Severe Heat
Bhopal, Indore, Ujjain, Jabalpur, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Neemuch, Agar Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Narmadapuram, Betul, Harda, Guna, Ashoknagar, Sagar, Damoh, Narsinghpur, Panna, Katni, Umaria, Satna and Rewa.