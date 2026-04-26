 Madhya Pradesh April 26, 2026, Weather Update: Heatwave Grips State, Mercury Crosses 44°C In Several Cities
Madhya Pradesh is experiencing intense heat, with temperatures crossing 44°C in several cities and a heatwave alert issued for 22 districts. Khajuraho recorded the highest at 44.6°C. Schools up to Class 8 are shut in some districts due to rising heat. Thunderstorms and light rain are expected from April 28–29, offering temporary relief across parts of the state.

FPJ Web DeskUpdated: Sunday, April 26, 2026, 10:34 AM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): The state is witnessing intense heat, with temperatures rising sharply across several regions including Gwalior, Chambal, Sagar, and Rewa divisions. 

Cities in Malwa-Nimar, including Indore, Ujjain, Bhopal, and Narmadapuram, are also experiencing extreme heat.

Weather on Sunday 

Heatwave: Gwalior, Bhind, Datia, Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Satna, Dindori, Mandla, Balaghat, Seoni, Chhindwara, Pandhurna, Raisen, Narmadapuram, Neemuch, Mandsaur, Ratlam, Jhabua, Dhar and Alirajpur.

Severe Heat: Bhopal, Indore, Jabalpur, Morena, Sheopur, Shivpuri, Guna, Ashoknagar, Vidisha, Rajgarh, Agar Malwa, Shajapur, Dewas, Sehore, Harda, Betul, Khandwa, Burhanpur, Khargone, Barwani, Sagar, Narsinghpur, Damoh, Katni, Maihar, Umaria, Shahdol, Anuppur, Rewa, Mauganj, Sidhi and Singrauli.

Weather in Madhya Pradesh at 10:30 am | IMD Bhopal

What do meteorologists say?

A heatwave alert has been issued for 22 districts, including Gwalior, Bhind, Datia, Shivpuri, Tikamgarh, Chhatarpur, Satna, Mandla, Balaghat, Chhindwara, Raisen, Neemuch, Mandsaur, Ratlam, Dhar, and Alirajpur.

Due to the rising heat, holidays have been declared in Anganwadi centres and schools up to Class 8 in Indore from April 27 to 30. 

Classes for senior students will run in the morning hours. Similar steps have been taken in Gwalior and Ujjain.

The weather department has predicted thunderstorms and light rain in parts of the state from April 28 to 29 due to a western disturbance.

On Saturday, temperatures crossed 44°C in six cities. Khajuraho recorded the highest temperature in the state at 44.6°C.

Weather systems affecting Madhya Pradesh at present | IMD Bhopal

Weather expected in next 2 days

April 27

Heatwave 

Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Satna, Neemuch, Mandsaur, Ratlam, Jhabua and Alirajpur.

Thunderstorm & Rain 

Gwalior, Bhind, Morena, Sheopur, Datia, Shivpuri, Guna, Ashoknagar, Vidisha, Sagar, Raisen, Narmadapuram, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Mandla and Balaghat.

Severe Heat 

Bhopal, Indore, Ujjain, Jabalpur, Damoh, Katni, Dindori, Anuppur, Shahdol, Umaria, Maihar, Rewa, Mauganj, Sidhi, Singrauli, Agar Malwa, Rajgarh, Sehore, Shajapur, Betul, Harda, Burhanpur, Khandwa, Dewas, Dhar, Khargone and Barwani.

April 28

Thunderstorm & Rain

Gwalior, Morena, Bhind, Sheopur, Datia, Shivpuri, Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur, Dindori, Mandla, Balaghat, Seoni, Chhindwara and Pandhurna.

Severe Heat 

Bhopal, Indore, Ujjain, Jabalpur, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Neemuch, Agar Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Narmadapuram, Betul, Harda, Guna, Ashoknagar, Sagar, Damoh, Narsinghpur, Panna, Katni, Umaria, Satna and Rewa.

