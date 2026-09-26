 Bhopal Rail Update: Malwa Express, Somnath Express To Halt At Nishatpura Instead Of Bhopal Railway Station From September 26
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Bhopal Rail Update: Malwa Express, Somnath Express To Halt At Nishatpura Instead Of Bhopal Railway Station From September 26

Malwa Express and Somnath Express will halt at Nishatpura station instead of Bhopal in both directions from September 26. The trains will operate through the Sant Hirdaram Nagar–Nishatpura chord line, bypassing Bhopal station. Malwa Express runs daily, while Somnath Express operates twice a week.

Staff ReporterUpdated: Saturday, September 26, 2026, 06:07 PM IST
Bhopal Rail Update: Malwa Express, Somnath Express To Halt At Nishatpura Instead Of Bhopal Railway Station From September 26
Bhopal Rail Alert: Malwa, Somnath Express To Halt At Nishatpura Instead Of Bhopal From Sept 26 | Representative image

Bhopal (Madhya Pradesh): Keeping passenger convenience in mind, the Railway administration has arranged for Train No. 12919/12920 Dr. Ambedkar Nagar–Shri Mata Vaishno Devi Katra Malwa Express and Train No. 11465/11466 Jabalpur–Veraval Somnath Express to halt at Nishatpura station.

Malwa and Somnath Express trains will halt at Nishatpura (NSZ) station instead of Bhopal in both directions from September 26.

These trains will operate via the Sant Hirdaram Nagar (SHRN)–Nishatpura (NSZ) chord line and bypass Bhopal station.

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Halt timings at Nishatpura station:

1. Train No. 12919 Dr Ambedkar Nagar–Shri Mata Vaishno Devi Katra Malwa Express (Daily)

Nishatpura (NSZ): Arrival 17:20, Departure 17:30

2. Train No. 12920 Shri Mata Vaishno Devi Katra–Dr. Ambedkar Nagar Malwa Express (Daily)

Nishatpura (NSZ): Arrival 07:25, Departure 07:35

3. Train No. 11465 Jabalpur–Veraval Somnath Express (Bi-weekly)

Nishatpura (NSZ): Arrival 06:40, Departure 06:45

4. Train No. 11466 Veraval–Jabalpur Somnath Express (Bi-weekly)

Nishatpura (NSZ): Arrival 20:10, Departure 20:15

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