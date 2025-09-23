 Bhopal Power Cut September 24: Power To Remain Disrupted In Vijay Nagar, Valabhnagar & More, Check Full List
Bhopal Power Cut September 24: Power To Remain Disrupted In Vijay Nagar, Valabhnagar & More, Check Full List

Officials said that power supply will be restored once the departmental work is completed.

FPJ Web DeskUpdated: Tuesday, September 23, 2025, 07:13 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): Bhopal residents will face power cuts on Wednesday, September 24, as the electricity department has announced maintenance work in different parts of the city.

According to the press note, power supply will remain shut in the following areas during the given timings:

From 10 am to 2 pm – D.K. Devsthali Phase-1 & 2, Pallavi Nagar, Opel Regency, Victoria Park, Surendra Residency, Baysaray Park, Parsh Vila, Sahyog Vihar, Pradhan State, Khanuja Enclave, Siddharth Garden, Adhisthan, Bawadia Kalan Gaon, Saumitra Vihar, Varun Society and nearby areas.

From 10 am to 3 pm – Vijay Nagar, Valabhnagar, Mangalam Apartment, Milk Dairy V. Nagar, Suditi Hospital, Om Nagar, Savan Nagar, Halalpur Bus Stand, Bairagarh Road, Lake Land Garden, R.K. Residency, City Walk, Lake Parel Garden, Aditya Avenue, Garden State, Col Corner, Suvidh Vihar, Suraj Nagar, Manan Hospital and nearby areas.

From 10 am to 2 pm – Paras City, GRP Colony, Mansarovar Complex, Reliance Telecom, 61/2 No. Stop, Shankar Nagar, BDA Complex, 7 No. Stop, Venus Scan and surrounding localities.

From 10 am to 3 pm – Green Meadows Colony and nearby areas, Vineet Kunj A Sector, Anupam Hospital, Sai Steel, Aaiyna Bungalow, Rajhans Colony, Kolar Thana and nearby areas.

Officials said that power supply will be restored once the departmental work is completed. Residents have been advised to plan their activities accordingly.

