Bhopal Power Cut September 22: Power To Remain Disrupted In Patel Nagar D-Sector, Raisen Road & More, Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Bhopal residents are advised that power supply will be affected in several areas on 23rd September 2025 due to departmental maintenance work.
Citizens are requested to plan accordingly and take necessary precautions during the power outage.
Area: Patel Nagar D-Sector, Raisen Road, NIBD Campus, Vardhman, NRI HT, Oriental School, Nagpur Hospital, Laxmi Hospital, Maruti Hospital, Athrav Hospital
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work
Area: Brij Colony, Maya Enclave, Karond Square, CIAE Nabibagh, Nishatpura Thana
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work
Area: Devki Nagar, Karond, Panchwati Phase-I & II, Bersiya Road, Krishi Anushandhan Colony, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work
Area: Gazali Masjid, Lake View, Rajeev Nagar Lalghati, NRI Colony, Rizwan Bagh, Fiza Farm, Shalimar Nursery (No. 8)
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Work: Departmental work
Area: Book Depot, Pipalner & nearby areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Work: Departmental work
Area: Sarojini Naidu Colony and nearby areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Work: Departmental work
Area: Wireless Colony, Polnet, Regional College, Paramount, Ansal Bhawan, Nadir Colony, Bal Bhawan, Hotel Ranjit Lakeview, Shamla Hills, Ahata Rustam Khan, Akashwani Colony, Wind & Waves
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Work: Departmental work
Residents are requested to cooperate and make arrangements in advance to avoid inconvenience during the scheduled power cuts.