 Bhopal Power Cut September 22: Power To Remain Disrupted In Patel Nagar D-Sector, Raisen Road & More, Check Full List
HomeBhopalBhopal Power Cut September 22: Power To Remain Disrupted In Patel Nagar D-Sector, Raisen Road & More, Check Full List

Bhopal Power Cut September 22: Power To Remain Disrupted In Patel Nagar D-Sector, Raisen Road & More, Check Full List

Citizens are requested to plan accordingly and take necessary precautions during the power outage.

FPJ Web DeskUpdated: Monday, September 22, 2025, 08:22 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): Bhopal residents are advised that power supply will be affected in several areas on 23rd September 2025 due to departmental maintenance work.

Area: Patel Nagar D-Sector, Raisen Road, NIBD Campus, Vardhman, NRI HT, Oriental School, Nagpur Hospital, Laxmi Hospital, Maruti Hospital, Athrav Hospital
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work

Area: Brij Colony, Maya Enclave, Karond Square, CIAE Nabibagh, Nishatpura Thana
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work

Area: Devki Nagar, Karond, Panchwati Phase-I & II, Bersiya Road, Krishi Anushandhan Colony, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Departmental work

Area: Gazali Masjid, Lake View, Rajeev Nagar Lalghati, NRI Colony, Rizwan Bagh, Fiza Farm, Shalimar Nursery (No. 8)
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Work: Departmental work

Area: Book Depot, Pipalner & nearby areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Work: Departmental work

Area: Sarojini Naidu Colony and nearby areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Work: Departmental work

Area: Wireless Colony, Polnet, Regional College, Paramount, Ansal Bhawan, Nadir Colony, Bal Bhawan, Hotel Ranjit Lakeview, Shamla Hills, Ahata Rustam Khan, Akashwani Colony, Wind & Waves
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Work: Departmental work

Residents are requested to cooperate and make arrangements in advance to avoid inconvenience during the scheduled power cuts.

