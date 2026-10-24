Bhopal Power Cut October 25: Power To Remain Disrupted In Aishbagh, Bhopal Talkies Chouraha, Lalghati Road And Others; Check Area-Wise Timings | Representative Image

Scheduled Power Cuts in Bhopal on October 23: Power supply is likely to be disrupted in several areas of Bhopal on October 25 due to scheduled departmental work. Residents in the affected localities may experience power cuts of varying durations, depending on the maintenance schedule for their respective areas.

Areas & Timmings:

Areas: Coral Casa, Educational Society, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, St. Jude Educational Society, Royal Homes, Sukh Sagar, BDA Colony, Chitrakoot, etc.

Time: 11:00 AM to 3:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Patel Nagar, Anand Nagar, Oriental College, NRI College, Sanskriti Marriage Garden, Akanksha Marriage Garden, Shakuntala Thakral, Ishaan Complex, Ishaan Colony, Gandharv Colony, Shukla Petrol Pump, etc.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Govindpura Market, Govind Garden Colony, Govindpura Main Market, New Subhash Nagar, Arjun Nagar, Varenyam Motors, Ashok Nagar, Chambal Colony, Shalimar Complex, Ashoka Enclave, Yalgar Press, Bagh Dilkusha, Pul Bogda, Punjabi Bagh, Gurunanak Pura, Surjeet Auto, Om Auto, Bagh Farhat Afza, Aishbagh, Janta Quarter, etc.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Area Inside DB Infra.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Bhopal Talkies Chouraha, Model Ground Petrol Pump, Masjid Abu Bakar, Bagh Munshi Hussain, Thana Bhopal Plaza, Shahjahanabad, Noor Mahal, Paygha, Rafiquia School, Noor Mahal Road, Ashoka Colony, etc.

Time: 12:00 PM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Asharam Chouraha, Gandhinagar Market, Arjun Ward, Pratap Ward, Dental College, Parnkuti, Aara Mill, Dhakad Chouraha.

Time: 12:00 PM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Lalghati Petrol Pump, Villa Apartment, Lalghati Chouraha, Barela Gaon, Lalghati Road, Kohefiza Hospital, Collector Office, Commissioner Office, Bhopal Motors, Lokayukta Office, etc.

Time: 12:00 PM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Shiva Apartment, Nayapura, Barela Gaon, Rajeev Rosery, Qazi Wajdul Colony, Om Shiv Nagar, Munshi Prem Colony.

Time: 12:00 PM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: MPEB Colony, Kohefiza, Housing Board Kohefiza, BDA Kohefiza, Meenakshi Apartment, Jain Mandir, Shireen Apartment, Badshah Apartment, Police Chowki Kohefiza.

Time: 12:00 PM to 4:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Ranthambhore Complex, Bank Colony, Spectrum, Catalyser, Sai Dass, Motion Coachings, Meera Complex, Hotel Sudarshan Palace, Hotel Arya Bhavan, Hotel Rajhans, Gomtai Villa, Ganpati Hotel, Behind Sargam Cinema Area, Hotel Signatic Blue, Hotel Kamla and Surrounding Areas.

Time: 9:00 AM to 12:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: MP MLA Quarters, Jawahar Chowk, North TT Nagar, Gangotri Bhawan, Priyadarshini, Dussehra Maidan.

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Reason: Departmental Work

Areas: Dairy Estate, Barkhedi Khurd, Sanskar Valley School, Sharda Vihar, Kerwa Guest House, Kerwa Pump, O&M Division Area.

Time: 12:00 PM to 2:00 PM

Reason: Departmental Work