 Bhopal Power Cut October 15: Ashoka Garden, Dashhara Maidan, Transport Nagar & More To Face Disruptions; Check Area-Wise Timings
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Bhopal Power Cut October 15: Ashoka Garden, Dashhara Maidan, Transport Nagar & More To Face Disruptions; Check Area-Wise Timings

Several areas of Bhopal will face scheduled power cuts on October 15, 2026, due to departmental work. Electricity supply may remain disrupted for up to six hours in localities including Ashoka Garden, Dashhara Maidan, Sage Mile Stone Colony, Transport Nagar, Radhapuram and Harshwardhan Nagar. Residents are advised to plan their activities accordingly.

FPJ Web DeskUpdated: Wednesday, October 14, 2026, 07:56 PM IST
Bhopal Power Cut October 15: Ashoka Garden, Dashhara Maidan, Transport Nagar & More To Face Disruptions; Check Area-Wise Timings
Bhopal Power Cut October 15: Power To Remain Disrupted several areas, check full list. | Representative Image

Scheduled Power Cuts in Bhopal, October 15: Power supply to be disrupted in Ashoka Garden, Dashhara Maidan, Transport Nagar and many areas due to department work.

Areas: Ashok Vihar, Ashok Samrat, Dashhara Maidan, Antyoday Nagar, Durga Mandir, Ashoka Garden, Nagar Nigam Colony, Dashmesh Nagar and nearby areas

Time: 10 AM to 4 PM

Areas: Sage Mile Stone Colony and nearby areas

Time: 10 AM to 1 PM

Areas: Sage Mile Stone Colony, Indian Oil Petrol Pump, Transport Nagar, Radhapuram, Krishnapuram, Shivalaya Parisar, Anuja Village, Optel Kunj, Krishna Vihar and nearby areas

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Time: 10 AM to 1 PM

Areas: Fortune Kasturi, Nikhil Homes Phase III, Kunjan Nagar, Kendriya Vidyalaya No. 3, Jyoti Nagar, Krishna Enclave, Sagar Eden Garden, Parsh Villa and nearby areas

Time: 10 AM to 2 PM

Areas: Rahul Nagar, Pyarelal Khandelwal Parisar and nearby areas

Time: 10 AM to 2 PM

Areas: Pampapur, Harshwardhan Nagar and nearby areas

Time: 2:30 PM to 5 PM

The power Cut in Bhopal are being carried out due to departmental work. Residents in the affected localities should make the necessary arrangements in advance, particularly for work that depends on electricity. The power supply is expected to resume after the scheduled work is completed.

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