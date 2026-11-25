Bhopal Power Cut November 26: Power To Remain Disrupted In Hamidia Road, Nagar Nigam Colony, Sheetal Dham Colony & More; Check Full List

Bhopal Power Cut November 26: Power To Remain Disrupted In Hamidia Road, Nagar Nigam Colony, Sheetal Dham Colony & More; Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in several parts of Bhopal will face scheduled power cuts on Wednesday, November 26, due to departmental maintenance work by the electricity department. Power supply will remain affected in the following areas: Areas: Suraj Nagar (Banjara Basti), Sewania Gond, Ghoda Farm, Adhunik Society, Barkhedi Kala, Van Nidhi Nursery, Gora Gaon, Bishankhedi, Beelkheda.

Time: 10 am to 2 pm

Reason: Departmental work Areas: Coralwood, Red Square, Bhabha College, Jatkhedi Gaon, Mahendra Greenwood, Divya Vani, Sterling Global Grand, Sagar Pearl, Eden Park, Swastik Grand, Golden Valley Villas, Gagan Society.

Time: 10 am to 2 pm

Reason: Departmental work Areas: Bal Vihar Chauraha, Laxmi Talkies Road, Sarai Laxmi Talkies, Raja Ji Kuwa, Nehru Road, Beldarpura, Old Saifia College Road, Aliganj, Jumerati.

Time: 10 am to 4 pm

Reason: Departmental work Areas: Dr Ajwani Hospital, Paliwal Nursing Home, Bank of India, Hamidia Road, Ibrahim Ganj, Sajjad Colony, Bal Vihar, Dawa Bazar, Bus Stand, Chetan Market, Malik Market.

Time: 10 am to 4 pm

Reason: Departmental work Areas: Chawni Road, Masjid Badjodiyan, Fakhirpura, Manglwara Police Station, Azad Market, Galla Bazar, Jumerati Gate, Kayastpura, Gujarpura, Old Kabad Khana.

Time: 10 am to 4 pm

Reason: Departmental work Areas: Marghat, Gadi Masjid, Munabbar Dairy, Jhanda Chowk, Dairy Farm, IPC College, Sewage Pump, Khanugaon Chauraha, Shri Nadi, Bagh-e-Bahar Shadi Hall, Kinara Apartment.

Time: 10 am to 5 pm

Reason: Departmental work Areas: Ashok Vihar, Ashok Samrat, Dussehra Maidan, Antyodaya Nagar, Durga Mandir, Ashoka Garden, Nagar Nigam Colony, Dashmesh Nagar and adjoining areas.

Time: 10 am to 4 pm

Reason: Departmental work Areas: Pragati Nagar, Ashoka Garden, Shahanshah Garden (old and new), Amrit Complex and adjoining areas.

Time: 10 am to 4 pm

Reason: Departmental work Read Also Malaysia Beat Thailand 4-0; India To Face Japan In Women's Asian Champions Trophy 2026 | VIDEO Areas: Coral Casa, Education Society, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, Sant Jude Education Society, Royal Homes, Sukh Sagar, BDA Colony, Chitrakoot and adjoining areas.

Time: 10 am to 4 pm

Reason: Departmental work Areas: PM Awas Multi, CNG Petrol Pump, Girnar Valley.

Time: 10 am to 4 pm

Reason: Departmental work Areas: Lily Villa, Transport Nagar, Radhapuram, Krishnapuram, Shivalaya Complex, Separate 7, Anuja Village, Optel Kunj, Krishna Vihar, Sheetal Dham Colony.

Time: 10 am to 4 pm

Reason: Departmental work Areas: Shankaracharya Saffron Colony (partially).

Time: Not provided

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