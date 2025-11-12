Bhopal Power Cut November 13: Power To Remain Disrupted In Dewki Nagar, Omega Farm, Tilak Nagar & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced power cuts in several areas of Bhopal on Thursday, November 13, due to departmental maintenance work.

Residents are advised to plan their day accordingly.

Here are the details of the scheduled power cuts:

Area: Dewki Nagar, Panna Nagar, Area around Seven Shops

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Area: Adampur, Chhavni, Dobra, Chor Sagoni, Omega Farm, Gyan Ganga College, Sam College, J.K. Resort, Navjyoti ITI, Matin Miya Farm House

Time: 11:00 AM to 1:00 PM

Area: Radhaswami Satsang, Khejda Village, Mohali Village, Radha Krishan Puram, Old PMAY Bhanpur, Bhanpur Village, Adi Nath Parisar

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Area: Chandanpura and nearby areas

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Area: MLA Rest House and nearby areas

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Area: Tilak Nagar, Laxmi Parisar, Chandrika Nagar, Priyadarshni, Fortune Glory Phase I & II, Gujarati Colony, DK Cottage, Dream Glory, Lotus Phase I

Time: 11:00 AM to 1:00 PM

Area: Nakshatra Colony

Time: 11:00 AM to 3:00 PM

Area: Retghat, Chowki Tallaya, Hathi Khana, Char Batti Chauraha, Chataipura, Budhwara

Time: 10:00 AM to 5:00 PM

Area: Motiya Park, Tarjume Wali Masjid, Chehak Nursing Home, Moti Masjid, Nadeem Road, Jhangiriya School, Ibrahimpura, Thana Kotwali, Sultaniya Road

Time: 10:00 AM to 5:00 PM

Area: Krishna Dham Colony and nearby areas

Time: 10:00 AM to 3:00 PM

Area: Ultimate Imperial Villa Colony and nearby areas

Time: 10:00 AM to 12:00 PM

The department has urged residents to cooperate during maintenance hours to ensure smooth power restoration.