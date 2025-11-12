Bhopal Power Cut November 13: Power To Remain Disrupted In Dewki Nagar, Omega Farm, Tilak Nagar & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced power cuts in several areas of Bhopal on Thursday, November 13, due to departmental maintenance work.
Residents are advised to plan their day accordingly.
Here are the details of the scheduled power cuts:
Area: Dewki Nagar, Panna Nagar, Area around Seven Shops
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Adampur, Chhavni, Dobra, Chor Sagoni, Omega Farm, Gyan Ganga College, Sam College, J.K. Resort, Navjyoti ITI, Matin Miya Farm House
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Area: Radhaswami Satsang, Khejda Village, Mohali Village, Radha Krishan Puram, Old PMAY Bhanpur, Bhanpur Village, Adi Nath Parisar
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Area: Chandanpura and nearby areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Area: MLA Rest House and nearby areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Area: Tilak Nagar, Laxmi Parisar, Chandrika Nagar, Priyadarshni, Fortune Glory Phase I & II, Gujarati Colony, DK Cottage, Dream Glory, Lotus Phase I
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Area: Nakshatra Colony
Time: 11:00 AM to 3:00 PM
Area: Retghat, Chowki Tallaya, Hathi Khana, Char Batti Chauraha, Chataipura, Budhwara
Time: 10:00 AM to 5:00 PM
Area: Motiya Park, Tarjume Wali Masjid, Chehak Nursing Home, Moti Masjid, Nadeem Road, Jhangiriya School, Ibrahimpura, Thana Kotwali, Sultaniya Road
Time: 10:00 AM to 5:00 PM
Area: Krishna Dham Colony and nearby areas
Time: 10:00 AM to 3:00 PM
Area: Ultimate Imperial Villa Colony and nearby areas
Time: 10:00 AM to 12:00 PM
The department has urged residents to cooperate during maintenance hours to ensure smooth power restoration.