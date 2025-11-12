 Bhopal Power Cut November 13: Power To Remain Disrupted In Dewki Nagar, Omega Farm, Tilak Nagar & More Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut November 13: Power To Remain Disrupted In Dewki Nagar, Omega Farm, Tilak Nagar & More Check Full List

Bhopal Power Cut November 13: Power To Remain Disrupted In Dewki Nagar, Omega Farm, Tilak Nagar & More Check Full List

The department has urged residents to cooperate during maintenance hours to ensure smooth power restoration.

Staff ReporterUpdated: Wednesday, November 12, 2025, 08:30 PM IST
article-image

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced power cuts in several areas of Bhopal on Thursday, November 13, due to departmental maintenance work.

Residents are advised to plan their day accordingly.

Here are the details of the scheduled power cuts:

Read Also
Bhojpal Mahotsav 2025: From Dancing Dolphins To Magical Shows & Crispy Garadu Snack, Bhopal’s...
article-image

Area: Dewki Nagar, Panna Nagar, Area around Seven Shops
Time: 10:00 AM to 4:00 PM

FPJ Shorts
Prayagraj’s 'Sounds Of Kumbh' Album From Mahakumbh Earns Grammy Nomination Under CM Yogi Adityanath’s Cultural Vision
Prayagraj’s 'Sounds Of Kumbh' Album From Mahakumbh Earns Grammy Nomination Under CM Yogi Adityanath’s Cultural Vision
UP News: Lucknow To Host 19th Bharat Scouts And Guides National Jamboree After 61 Years; Event To Blend Tradition, Technology & Youth Leadership
UP News: Lucknow To Host 19th Bharat Scouts And Guides National Jamboree After 61 Years; Event To Blend Tradition, Technology & Youth Leadership
Uttar Pradesh Becomes World’s First AI-Driven Governance Pilot Site Under Yogi Adityanath’s Leadership, Sets Global Benchmark In Innovation
Uttar Pradesh Becomes World’s First AI-Driven Governance Pilot Site Under Yogi Adityanath’s Leadership, Sets Global Benchmark In Innovation
IIHMR University Partners With Bryant University To Boost Global Academic Collaboration
IIHMR University Partners With Bryant University To Boost Global Academic Collaboration

Area: Adampur, Chhavni, Dobra, Chor Sagoni, Omega Farm, Gyan Ganga College, Sam College, J.K. Resort, Navjyoti ITI, Matin Miya Farm House
Time: 11:00 AM to 1:00 PM

Area: Radhaswami Satsang, Khejda Village, Mohali Village, Radha Krishan Puram, Old PMAY Bhanpur, Bhanpur Village, Adi Nath Parisar
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Area: Chandanpura and nearby areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Area: MLA Rest House and nearby areas
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Area: Tilak Nagar, Laxmi Parisar, Chandrika Nagar, Priyadarshni, Fortune Glory Phase I & II, Gujarati Colony, DK Cottage, Dream Glory, Lotus Phase I
Time: 11:00 AM to 1:00 PM

Area: Nakshatra Colony
Time: 11:00 AM to 3:00 PM

Area: Retghat, Chowki Tallaya, Hathi Khana, Char Batti Chauraha, Chataipura, Budhwara
Time: 10:00 AM to 5:00 PM

Read Also
Bhopal News: Young Artistes From Madhya Pradesh Showcase Talent At 63rd Raag Bhavishya Yuva Samaroh
article-image

Area: Motiya Park, Tarjume Wali Masjid, Chehak Nursing Home, Moti Masjid, Nadeem Road, Jhangiriya School, Ibrahimpura, Thana Kotwali, Sultaniya Road
Time: 10:00 AM to 5:00 PM

Area: Krishna Dham Colony and nearby areas
Time: 10:00 AM to 3:00 PM

Area: Ultimate Imperial Villa Colony and nearby areas
Time: 10:00 AM to 12:00 PM

The department has urged residents to cooperate during maintenance hours to ensure smooth power restoration.

Follow us on

RECENT STORIES

Bhopal Power Cut November 13: Power To Remain Disrupted In Dewki Nagar, Omega Farm, Tilak Nagar &...

Bhopal Power Cut November 13: Power To Remain Disrupted In Dewki Nagar, Omega Farm, Tilak Nagar &...

Bhojpal Mahotsav 2025: From Dancing Dolphins To Magical Shows & Crispy Garadu Snack, Bhopal’s...

Bhojpal Mahotsav 2025: From Dancing Dolphins To Magical Shows & Crispy Garadu Snack, Bhopal’s...

MP News: Man Stabs Brother-In-Law Multiple Times In Mauganj Over Dowry Dispute

MP News: Man Stabs Brother-In-Law Multiple Times In Mauganj Over Dowry Dispute

MP News: Hindu Outfits Demands Death Penalty For Accused Of Red Fort Blast; Calls For 'Hindu...

MP News: Hindu Outfits Demands Death Penalty For Accused Of Red Fort Blast; Calls For 'Hindu...

MP News: IT Engineer Groom Demands SUV & ₹11 Lakh Cash In Dowry Before Marriage In Jabalpur; Bride...

MP News: IT Engineer Groom Demands SUV & ₹11 Lakh Cash In Dowry Before Marriage In Jabalpur; Bride...