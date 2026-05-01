Bhopal Power Cut May 2: Power To Remain Disrupted In Oriental School, Nagar Nigam Complex, Bagsewaniya & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has issued a scheduled power shutdown notice for different areas on 01 May 2026 due to line maintenance work. The power supply will be temporarily stopped in several colonies and localities at different times during the day.
Areas & Timings:
Area: Oriental College, Gayatri Hospital, Shubham Green, Patel Nagar, Prabhatam Multi, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work
Area: Patel Nagar D-Sector, Raisen Road, IBD Campus, Vardhman, NRI Hospital, Oriental School, Nagpur Hospital, Laxmi Hospital, Maruti Hospital, Atharva Hospital, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work
Area: Sumitra Parisar, Bashkhedi, Soumya Evergreen, Shiv Jankivatika, Signature Green, Shivalay Hospital, 610 Quarter, Mansarovar College, nearby areas
Time: 09:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: Bhensakedi, Aakash Garden, Madhav Ashram, Visharjan Ghat, Mandi Bairagarh and O&M area
Time: 08:00 to 13:00
Reason: 5% Supervision Shifting Work
Area: Sehore Naka, Phatak Road, CRP, Nagar Nigam Complex, Station Road, Sewa Sadan, T Ward, Sant Kutiya
Time: 08:00 to 13:00
Reason: 5% Supervision Shifting Work
Area: Yadgar-e-Shahajani Park, Lady Hospital
Time: 10:00 to 14:00
Reason: RDSS DTR Charging Work
Area: Motiya Park, Tarjume Wali Masjid, Chehak Nursing Home, Moti Masjid, Nadeem Road, Jhangiriya School, Ibrahimpura, Thana Kotwali, Sultaniya Road
Time: 10:00 to 14:00
Reason: RDSS DTR Charging Work
Area: Unani Safakhana, Marwadi Road
Time: 10:00 to 14:00
Reason: RDSS DTR Charging Work
Area: Pipaliya Pende Khan and nearby areas
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: Bagsewaniya, Utsav Parisar, Laxmi Parisar, Jatkhedi, Bagmugaliya Nayi Basti, Prateek Garden, etc.
Time: 11:00 to 13:00
Reason: Line maintenance work
Area: Suraj Nagar (Banjara Basti), Sewania Gond, Ghoda Farm, Adhunik Society, Barkhedi Kala, Van Nidhi Nursery, Gora Gaon, Bishankhedi, Beelkheda
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work
Area: LIG Multi
Time: 10:00 to 12:00
Reason: Line maintenance work
Area: MIG Multi
Time: 10:00 to 12:00
Reason: Line maintenance work