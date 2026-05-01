Bhopal Power Cut May 2: Power To Remain Disrupted In Oriental School, Nagar Nigam Complex, Bagsewaniya & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has issued a scheduled power shutdown notice for different areas on 01 May 2026 due to line maintenance work. The power supply will be temporarily stopped in several colonies and localities at different times during the day. Areas & Timings: Area: Oriental College, Gayatri Hospital, Shubham Green, Patel Nagar, Prabhatam Multi, etc. Time: 10:00 to 16:00 Reason: Line maintenance work Area: Patel Nagar D-Sector, Raisen Road, IBD Campus, Vardhman, NRI Hospital, Oriental School, Nagpur Hospital, Laxmi Hospital, Maruti Hospital, Atharva Hospital, etc. Time: 10:00 to 16:00 Reason: Line maintenance work Area: Sumitra Parisar, Bashkhedi, Soumya Evergreen, Shiv Jankivatika, Signature Green, Shivalay Hospital, 610 Quarter, Mansarovar College, nearby areas Time: 09:00 to 14:00 Reason: Line maintenance work Area: Bhensakedi, Aakash Garden, Madhav Ashram, Visharjan Ghat, Mandi Bairagarh and O&M area Time: 08:00 to 13:00 Reason: 5% Supervision Shifting Work Area: Sehore Naka, Phatak Road, CRP, Nagar Nigam Complex, Station Road, Sewa Sadan, T Ward, Sant Kutiya Time: 08:00 to 13:00 Reason: 5% Supervision Shifting Work Area: Yadgar-e-Shahajani Park, Lady Hospital Time: 10:00 to 14:00 Reason: RDSS DTR Charging Work Area: Motiya Park, Tarjume Wali Masjid, Chehak Nursing Home, Moti Masjid, Nadeem Road, Jhangiriya School, Ibrahimpura, Thana Kotwali, Sultaniya Road Time: 10:00 to 14:00 Reason: RDSS DTR Charging Work Area: Unani Safakhana, Marwadi Road Time: 10:00 to 14:00 Reason: RDSS DTR Charging Work Area: Pipaliya Pende Khan and nearby areas Time: 10:00 to 14:00 Reason: Line maintenance work Area: Bagsewaniya, Utsav Parisar, Laxmi Parisar, Jatkhedi, Bagmugaliya Nayi Basti, Prateek Garden, etc. Time: 11:00 to 13:00 Reason: Line maintenance work Area: Suraj Nagar (Banjara Basti), Sewania Gond, Ghoda Farm, Adhunik Society, Barkhedi Kala, Van Nidhi Nursery, Gora Gaon, Bishankhedi, Beelkheda Time: 10:00 to 16:00 Reason: Line maintenance work Area: LIG Multi Time: 10:00 to 12:00 Reason: Line maintenance work Area: MIG Multi Time: 10:00 to 12:00 Reason: Line maintenance work