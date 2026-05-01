 Bhopal Power Cut May 2: Power To Remain Disrupted In Oriental School, Nagar Nigam Complex, Bagsewaniya & More; Check Full List
Multiple areas in Bhopal will face scheduled power cuts for maintenance work. The outages will occur at different timings, mainly between 8 am and 4 pm. Reasons include line maintenance, supervision shifting work, and RDSS DTR charging work. Several colonies, hospitals, and residential sectors like Patel Nagar, Kolar, Bagsewaniya, and MIG/LIG areas are affected by the planned shutdown.

FPJ Web DeskUpdated: Friday, May 01, 2026, 08:00 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has issued a scheduled power shutdown notice for different areas on 01 May 2026 due to line maintenance work. The power supply will be temporarily stopped in several colonies and localities at different times during the day.

Areas & Timings:

Area: Oriental College, Gayatri Hospital, Shubham Green, Patel Nagar, Prabhatam Multi, etc. 

Time: 10:00 to 16:00 

Reason: Line maintenance work

Area: Patel Nagar D-Sector, Raisen Road, IBD Campus, Vardhman, NRI Hospital, Oriental School, Nagpur Hospital, Laxmi Hospital, Maruti Hospital, Atharva Hospital, etc. 

Time: 10:00 to 16:00 

Reason: Line maintenance work

Area: Sumitra Parisar, Bashkhedi, Soumya Evergreen, Shiv Jankivatika, Signature Green, Shivalay Hospital, 610 Quarter, Mansarovar College, nearby areas 

Time: 09:00 to 14:00 

Reason: Line maintenance work

Area: Bhensakedi, Aakash Garden, Madhav Ashram, Visharjan Ghat, Mandi Bairagarh and O&M area 

Time: 08:00 to 13:00 

Reason: 5% Supervision Shifting Work

Area: Sehore Naka, Phatak Road, CRP, Nagar Nigam Complex, Station Road, Sewa Sadan, T Ward, Sant Kutiya 

Time: 08:00 to 13:00 

Reason: 5% Supervision Shifting Work

Area: Yadgar-e-Shahajani Park, Lady Hospital

Time: 10:00 to 14:00 

Reason: RDSS DTR Charging Work

Read Also
Jabalpur Cruise Tragedy: VIDEO Shows Tourists Enjoying Ride Without Life Jackets
Area: Motiya Park, Tarjume Wali Masjid, Chehak Nursing Home, Moti Masjid, Nadeem Road, Jhangiriya School, Ibrahimpura, Thana Kotwali, Sultaniya Road 

Time: 10:00 to 14:00 

Reason: RDSS DTR Charging Work

Area: Unani Safakhana, Marwadi Road 

Time: 10:00 to 14:00 

Reason: RDSS DTR Charging Work

Area: Pipaliya Pende Khan and nearby areas 

Time: 10:00 to 14:00 

Reason: Line maintenance work

Area: Bagsewaniya, Utsav Parisar, Laxmi Parisar, Jatkhedi, Bagmugaliya Nayi Basti, Prateek Garden, etc. 

Time: 11:00 to 13:00 

Reason: Line maintenance work

Area: Suraj Nagar (Banjara Basti), Sewania Gond, Ghoda Farm, Adhunik Society, Barkhedi Kala, Van Nidhi Nursery, Gora Gaon, Bishankhedi, Beelkheda 

Time: 10:00 to 16:00 

Reason: Line maintenance work

Area: LIG Multi 

Time: 10:00 to 12:00 

Reason: Line maintenance work

Area: MIG Multi 

Time: 10:00 to 12:00 

Reason: Line maintenance work

Read Also
Bizarre! Two Sisters Express Desire To Exchange Husbands At MP High Court
