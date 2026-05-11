Bhopal Power Cut May 11: Power To Remain Disrupted In Shiv Shakti Nagar, Transport Nagar, Housing Board Colony & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has issued a scheduled power shutdown notice for different areas on 11 May, 2026 due to line maintenance work. The power supply will be temporarily stopped in several colonies and localities at different times during the day. Areas & Timings: Area: Chandbadi, Shiv Shakti Nagar, Prem Nagar, etc.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work Area: Kokta Village, Transport Nagar, Lalwani Dairy II & III, etc.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work Area: PMAY Multi, Diamond City, Kasturi Courtyard, Rajdhani Parisar

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work Area: Radhaswami Satsang, Khejda Village, etc.

Time: 08:00 to 14:00

Reason: NHAI line shifting work Area: Anand Nagar Square, Shankar Garden, Rajeev Gandhi Colony, New Mandi, Police Chauki, Gupta Colony, Ratnagiri Tiraha, etc.

Time: 08:00 to 14:00

Reason: NHAI line shifting work Area: Kamlapark Road, Dherpura, Ginnori Road, Chobdarpura, Hathikhana, Hamidia College, Gas Rahat Hospital, Fiza Hospital

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work Area: Yadgare Shahajani Park, Lady Hospital

Time: 10:00 to 14:00

Reason: DTR charging work Area: Kilandev Tower-2 and nearby areas

Time: 10:00 to 12:00

Reason: Line maintenance work Area: MLA Residence, Malviya Nagar (IDBI Bank area), MLA Quarters

Time: 10:00 to 12:00

Reason: Line maintenance work Area: Amrailed Colony, Housing Board Colony (Amrai Bagsewaniya), NRI School nearby areas

Time: 11:00 to 13:00

Reason: Line maintenance work Area: Arvind Vihar, Rameshwaram, Bagsewaniya, Purani Basti, Housing Board Quarters, Maheshmati, Nandgaon Dwarika Parisar, Palm Krist

Time: 12:00 to 14:00

Reason: DTR replacement work (RVNL work) Area: Khajuri Gaon, Gurjar Apartment, Sai Sparsh-2, Palak Vihar, 11 Mile Petrol Pump, Shivlok Phase-4, Regal Kalash

Time: 11:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work Area: D.K. Devsthali Phase 1 & 2, Pallavi Nagar, Opel Regency, Victoria Park, Surendra Residency, Saumitra Vihar, Varun Society, etc.

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work Area: Signature 360, Pavitra Parisar, Krishna Height, Kasturi Royal, Indraprasth Height and nearby areas

Time: 10:00 to 12:00

Reason: Line maintenance work