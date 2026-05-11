 Bhopal Power Cut May 11: Power To Remain Disrupted In Shiv Shakti Nagar, Transport Nagar, Housing Board Colony & More; Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut May 11: Power To Remain Disrupted In Shiv Shakti Nagar, Transport Nagar, Housing Board Colony & More; Check Full List

Bhopal Power Cut May 11: Power To Remain Disrupted In Shiv Shakti Nagar, Transport Nagar, Housing Board Colony & More; Check Full List

Power cuts will affect multiple areas including Chandbadi, Kokta, PMAY, Khejda, Anand Nagar, Kamlapark, Bagsewaniya and nearby localities. Timings range between 08:00 and 16:00 due to line maintenance, NHAI line shifting, and DTR work. Residents in affected areas are advised to plan accordingly as outages will impact several residential colonies across the city.

FPJ Web DeskUpdated: Monday, May 11, 2026, 08:11 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut May 11: Power To Remain Disrupted In Shiv Shakti Nagar, Transport Nagar, Housing Board Colony & More; Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has issued a scheduled power shutdown notice for different areas on 11 May, 2026 due to line maintenance work. The power supply will be temporarily stopped in several colonies and localities at different times during the day.

Areas & Timings:

Area: Chandbadi, Shiv Shakti Nagar, Prem Nagar, etc.
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work

Area: Kokta Village, Transport Nagar, Lalwani Dairy II & III, etc.
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work

Area: PMAY Multi, Diamond City, Kasturi Courtyard, Rajdhani Parisar
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work

Area: Radhaswami Satsang, Khejda Village, etc.
Time: 08:00 to 14:00
Reason: NHAI line shifting work

Area: Anand Nagar Square, Shankar Garden, Rajeev Gandhi Colony, New Mandi, Police Chauki, Gupta Colony, Ratnagiri Tiraha, etc.
Time: 08:00 to 14:00
Reason: NHAI line shifting work

Area: Kamlapark Road, Dherpura, Ginnori Road, Chobdarpura, Hathikhana, Hamidia College, Gas Rahat Hospital, Fiza Hospital
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work

Area: Yadgare Shahajani Park, Lady Hospital
Time: 10:00 to 14:00
Reason: DTR charging work

Area: Kilandev Tower-2 and nearby areas
Time: 10:00 to 12:00
Reason: Line maintenance work

Area: MLA Residence, Malviya Nagar (IDBI Bank area), MLA Quarters
Time: 10:00 to 12:00
Reason: Line maintenance work

Area: Amrailed Colony, Housing Board Colony (Amrai Bagsewaniya), NRI School nearby areas
Time: 11:00 to 13:00
Reason: Line maintenance work

Read Also
Madhya Pradesh Cabinet Likely To Hike Ministers’ Discretionary Funds From ₹2 Crore To ₹3 Crore
article-image

Area: Arvind Vihar, Rameshwaram, Bagsewaniya, Purani Basti, Housing Board Quarters, Maheshmati, Nandgaon Dwarika Parisar, Palm Krist
Time: 12:00 to 14:00
Reason: DTR replacement work (RVNL work)

Area: Khajuri Gaon, Gurjar Apartment, Sai Sparsh-2, Palak Vihar, 11 Mile Petrol Pump, Shivlok Phase-4, Regal Kalash
Time: 11:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work

Area: D.K. Devsthali Phase 1 & 2, Pallavi Nagar, Opel Regency, Victoria Park, Surendra Residency, Saumitra Vihar, Varun Society, etc.
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work

Area: Signature 360, Pavitra Parisar, Krishna Height, Kasturi Royal, Indraprasth Height and nearby areas
Time: 10:00 to 12:00
Reason: Line maintenance work

Read Also
2-Year-Old Boy Abandoned By Dad In Bhopal Forest; Walks 20 Hours Through Bushes; Police Call It...
article-image

Follow us on