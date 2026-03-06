 Bhopal Power Cut March 7: Power To Remain Disrupted In LIG Quarter, Katara Police Station, Kashi Complex & More; Check Full List
Power supply will remain affected in several areas due to maintenance work, including conductor augmentation, DTR augmentation, and safety supervision. Areas such as Pushpa Nagar, Barrai, Bagli, Roshanpura, Malviya Nagar, Hamidia Road, Ibrahim Ganj, Taj-ul-Masajid, and nearby localities will face outages. The work will be carried out between 9:00 am and 4:00 pm.

FPJ Web DeskUpdated: Friday, March 06, 2026, 08:02 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): There will be a scheduled power cut in several areas of Bhopal on March 7 due to different maintenance and construction works.

According to the electricity department, power supply will remain affected for a few hours in many colonies because of railway overbridge construction, dismantling work and tree cutting.

Areas & Timings:

Areas: Pushpa Nagar, LIG Quarter, Kabristan, 80 Feet Road, Rest House, MPEB Office, Garam Gaddha Road, Nagar Nigam Office, Kammu Ka Bagh, Mahamai Ka Bagh, Petrol Pump, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Work: Conductor augmentation work.

Areas: Bhairopur, Barrai and Bagli village nearby areas
Time: 10:00 to 13:00
Work: Supervision for safety purposes.

Areas: HT Connection Nagar Nigam Barrai, Barrai, Kasturi Homes Colony, Katara Police Station, Balaji Warehouse, IOCL Petrol Pump, Swaraj Tractor Agency and nearby areas
Time: 10:00 to 13:00
Work: Supervision for safety purposes.

Areas: Gwal Mohalla, Kathputli Mohalla, 24 Quarter, Roshanpura JJ, Malviya Nagar, Sharda Apartment, Jeevan Sagar Apartment, Shree Ram Apartment, Kashi Complex, Aanchal Tower
Time: 10:00 to 15:00
Work: PWD (Covered Conductor) work.

Areas: Jawahar Bhawan Roshanpura, Sainik Rest House, Betwa Apartment Roshanpura, Triveni Apartment, Tapti Apartment, PC Jewellers Line Plot 29–42 Bhadbhada Road, Kwality Restaurant, 45 Shops & 48 Shops New Market, Mrignayni Showroom, Plot 11–23 New Market Main Road
Time: 10:00 to 15:00
Work: PWD (Covered Conductor) work.

Areas: Dr Ajwani Hospital, Paliwal Nursing Home, Bank of India, Hamidia Road, Ibrahim Ganj, Sajjad Colony, Bal Vihar, Dawa Bazar, Bus Stand, Chetan Market, Malik Market
Time: 09:00 to 11:00
Work: DTR Augmentation work.

Areas: Dr Ajwani Hospital, Paliwal Nursing Home, Bank Street Barasia Road, Hotel Anjora, Hamidia Road
Time: 09:00 to 11:00
Work: DTR Augmentation work.

Areas: Thela Road, GAD Chauraha, Mayo Hospital, Jhirno Ka Mandir, Kala Darwaja, Taj-ul-Masajid, GPO, LBS Hospital
Time: 13:00 to 15:00
Work: DTR Augmentation work.

