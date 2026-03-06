Bhopal Power Cut March 7: Power To Remain Disrupted In LIG Quarter, Katara Police Station, Kashi Complex & More; Check Full List

Bhopal Power Cut March 7: Power To Remain Disrupted In LIG Quarter, Katara Police Station, Kashi Complex & More; Check Full List |

Bhopal (Madhya Pradesh): There will be a scheduled power cut in several areas of Bhopal on March 7 due to different maintenance and construction works. According to the electricity department, power supply will remain affected for a few hours in many colonies because of railway overbridge construction, dismantling work and tree cutting. Areas & Timings: Areas: Pushpa Nagar, LIG Quarter, Kabristan, 80 Feet Road, Rest House, MPEB Office, Garam Gaddha Road, Nagar Nigam Office, Kammu Ka Bagh, Mahamai Ka Bagh, Petrol Pump, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Work: Conductor augmentation work. Areas: Bhairopur, Barrai and Bagli village nearby areas

Time: 10:00 to 13:00

Work: Supervision for safety purposes. Areas: HT Connection Nagar Nigam Barrai, Barrai, Kasturi Homes Colony, Katara Police Station, Balaji Warehouse, IOCL Petrol Pump, Swaraj Tractor Agency and nearby areas

Time: 10:00 to 13:00

Work: Supervision for safety purposes. Areas: Gwal Mohalla, Kathputli Mohalla, 24 Quarter, Roshanpura JJ, Malviya Nagar, Sharda Apartment, Jeevan Sagar Apartment, Shree Ram Apartment, Kashi Complex, Aanchal Tower

Time: 10:00 to 15:00

Work: PWD (Covered Conductor) work. Read Also UPSC CSE 2025 Results Out: Bhopal’s Ishan Bhatnagar Secures AIR 5, Dhar’s Pakshal Secretary Gets... Areas: Jawahar Bhawan Roshanpura, Sainik Rest House, Betwa Apartment Roshanpura, Triveni Apartment, Tapti Apartment, PC Jewellers Line Plot 29–42 Bhadbhada Road, Kwality Restaurant, 45 Shops & 48 Shops New Market, Mrignayni Showroom, Plot 11–23 New Market Main Road

Time: 10:00 to 15:00

Work: PWD (Covered Conductor) work. Areas: Dr Ajwani Hospital, Paliwal Nursing Home, Bank of India, Hamidia Road, Ibrahim Ganj, Sajjad Colony, Bal Vihar, Dawa Bazar, Bus Stand, Chetan Market, Malik Market

Time: 09:00 to 11:00

Work: DTR Augmentation work. Areas: Dr Ajwani Hospital, Paliwal Nursing Home, Bank Street Barasia Road, Hotel Anjora, Hamidia Road

Time: 09:00 to 11:00

Work: DTR Augmentation work. Areas: Thela Road, GAD Chauraha, Mayo Hospital, Jhirno Ka Mandir, Kala Darwaja, Taj-ul-Masajid, GPO, LBS Hospital

Time: 13:00 to 15:00

Work: DTR Augmentation work. Read Also Roza & Radiance: Gen-Zs Teach Us How To Fast The 'Fitter Way' This Ramzan