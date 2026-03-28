 Bhopal Power Cut March 29: Power To Remain Disrupted In Patel Nagar, Oriental College, Lalghati & More; Check Full List Below
Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on March 29 due to maintenance and construction works. Electricity will remain shut in areas like Patel Nagar, Raisen Road, Govindpura, Kolar Road and Lalghati between 9 am and 4 pm. The shutdown is linked to line maintenance, conductor work and Bhopal Metro related construction.

Staff ReporterUpdated: Saturday, March 28, 2026, 09:01 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): A power cut will affect several areas of Bhopal on March 29, 2026, due to different electricity maintenance and construction works, according to the local power department.

Area: Patel Nagar D-Sector, Raisen Road, NIBD Campus, Vardhman, NRI HT, Oriental School, Nagpur Hospital, Laxmi Hospital, Maruti Hospital, Atharv Hospital
Time: 10:00 AM – 4:00 PM

Area: Oriental College, Gayatri Hospital, Shubham Green, Patel Nagar, Prabhatam Multy and nearby areas
Time: 10:00 AM – 4:00 PM

Area: Chambal Area, Govindpura Office Campus, Complete Bijli Nagar Colony
Time: 10:00 AM – 4:00 PM

Area: Forest Management, Ravishankar Nagar Quarters, Shyam Nagar, DMI Hostel, Town & Country Planning, Rewa Kendra, Pollution Control Board, Jal Vihar/PHE Colony, BSNL Telephone Exchange, IHM Colony Kolar Road, Chinar Woodland A, B & C, Amrapali Enclave 1 & 2, Garden Residency, Janki Bungalow
Time: 10:00 AM – 2:00 PM

Area: Uni Homes, Kakariya, Inayatpur, Kidzee School, Semri, Imaliya, Deharikala, Suraya Nagar, Amrawat and nearby areas
Time: 9:00 AM – 2:00 PM

Area: Gazali Masjid, Lake View, Rajeev Nagar Lalghati, NRI Colony, Rizwan Bagh, Fiza Farm, Shalimar Nursery (8 No.)
Time: 10:00 AM – 4:00 PM

Area: Gad Chauraha, Lokayukt Office, SBI, Idgah, Vimal Nursing Home, Classic Apartment
Time: 10:00 AM – 4:00 PM

Residents in these areas have been advised to plan their activities accordingly.

