Bhopal Power Cut March 28: Power To Remain Disrupted In Hamidia College, Gurdwara Road, Roshanpura & More; Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The Bhopal electricity department has announced planned power outages on March 25, 2025, for STC supervision and other departmental work.
Residents in various colonies can expect power cuts during the specified hours
Areas and Timings:
Areas: Kewedawala Bagh, Patra Road, Patra Saw Mills, Bharat Talkies Chauraha, Pushpam Apartments (Patel Nagar), Shakir Ali Hospital, Sangam Talkies, Alpana Tiraha, Mirgnayni, Hotel Sonali, Gurdwara Road, Sabzi Mandi, Mandir Kamali
Time: 10:00 to 15:00
Work: Line Maintenance
Areas: Islampura, Bhoipura, Hamidia College, Kalika Mandir, Tallaiya Thana, Band Master Chauraha, Bhagwan Sahay Road, Masjid Dange Khan, Pul Patra Pump
Time: 10:00 to 15:00
Work: Line Maintenance
Areas: Yadgare Shahajani Park, Lady Hospital
Time: 10:00 to 16:00
Work: Line Maintenance
Areas: Orchid Magistrate & Area
Time: 10:00 to 16:00
Work: Line Maintenance
Areas: Kailash Nagar, Rachna Nagar, Shanti Niketan, Janta Quarter, Bharti Niketan, etc.
Time: 10:00 to 14:00
Work: DTR Augmentation by LT Vidhya Nagar Zone
Areas: MLA Quarter, etc.
Time: 10:00 to 14:00
Work: DTR Augmentation by LT Vidhya Nagar Zone
Areas: Kala Parishad, Roshanpura, NCC, IDBI Bank, Raj Bhawan
Time: 10:00 to 14:00
Work: Line Shifting under CSD Work
Areas: Surya Colony & Nearby Area
Time: 10:00 to 14:00
Work: Line Maintenance
Areas: Hariganga Nagar, Royal Villa, Indus Face 1, 2, 3, 4 & 5, Natraj Colony, Lily Villa, Besides 7, Sage Milestone, Police Housing, Gyan Ganga School & Nearby Area
Time: 09:30 to 15:00
Work: Line Maintenance