 Bhopal Power Cut March 17: Power To Remain Disrupted In Police Housing Society, Meteorological Colony, Koh-e-Fiza & More; Check Full List
Several areas across Bhopal will face scheduled power cuts due to NHAI road shifting, metro work, line maintenance and supervision work. Electricity supply will remain affected between 9:00 am and 4:00 pm in colonies including Amaltas, Coral Casa, BDA Colony, Dwarkapuri, Teela Jamalpura and Sindhi Colony, among others. Residents have been advised to plan accordingly.

Staff ReporterUpdated: Monday, March 16, 2026, 07:37 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): Several areas of Bhopal will face a power cut on March 16 due to line maintenance and metro construction work. The electricity department said the supply will remain affected in different colonies for a few hours during the day.

Areas and timings:

Areas: Shubh Business Zone area
Time: 10:00 to 16:00
Work: NHAI road shifting work

Areas: Amaltas Best Minister (MSB), Premium Orchard, Peoples Colony etc.
Time: 10:00 to 16:00
Work: NHAI road shifting work

Areas: Coral Casa, Ed. Society, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, St. Jude Ed. Society, Royal Homes, Sukh Sagar, BDA Colony, Chitrakoot etc.
Time: 10:00 to 16:00
Work: NHAI road shifting work

Areas: Dholi Khand, Priyanka Nagar, Police Housing Society, Rajvaidh H Sector, Madhuvan City & nearby areas
Time: 09:30 to 14:30
Work: 5% supervision work & line maintenance work

Areas: AG Colony, P&T Colony, 228 Quarter, Sanjay Complex, Karamchari Bhawan, Bajrang Shadi Hall, Agrasen Bhawan, 54 Block (Platinum Plaza)
Time: 09:00 to 16:00
Work: CSD (Metro work)

Areas: AG Colony, P&T Colony, Meteorological Colony, Nirala Nagar, Dwarkapuri, Vanika (IIFM), Ekta Market, Akashvani, Akriti Garden
Time: 09:00 to 16:00
Work: CSD (Metro work)

Areas: E-3 & E-2 Sector, Dr. Anurag Tiwari, E-2/17 Niramay Hospital, E-2/18 Dr. Khanna Chamber, E-2/20 Kartar Tower, Tawa Complex, Parijat Complex 1 & 2, Commercial Tax 2 & 3, Geological Survey
Time: 10:00 to 14:00
Work: Line maintenance work

Areas: Thana Koh-e-Fiza, Shahid Nagar & nearby areas
Time: 10:00 to 14:00
Work: 5% supervision construction work

Areas: MP Agro, Putlighar, Fakhruddin Masjid Area, Indra Nagar, New Rajeev Nagar, Vasundhara Colony, Teela Jamalpura, P&T Colony, Housing Board Teela
Time: 10:00 to 14:00
Work: Line maintenance work

Areas: Salim Chowk, Old Sindhi Colony, Sindhi Colony Chauraha, Nagar Nigam Colony, Quazi Camp
Time: 10:00 to 14:00
Work: Line maintenance work

Areas: Sagar Bungalow, BDA, Gondipura, Banjara Basti, New Jail etc.
Time: 10:00 to 16:00
Work: 5% supervision construction work

Areas: Green Surfer Factory & nearby areas
Time: 10:00 to 16:00
Work: 5% supervision construction work

