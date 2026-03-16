Bhopal Power Cut March 17: Power To Remain Disrupted In Police Housing Society, Meteorological Colony, Koh-e-Fiza & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Several areas of Bhopal will face a power cut on March 16 due to line maintenance and metro construction work. The electricity department said the supply will remain affected in different colonies for a few hours during the day.
Areas and timings:
Areas: Shubh Business Zone area
Time: 10:00 to 16:00
Work: NHAI road shifting work
Areas: Amaltas Best Minister (MSB), Premium Orchard, Peoples Colony etc.
Time: 10:00 to 16:00
Work: NHAI road shifting work
Areas: Coral Casa, Ed. Society, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, St. Jude Ed. Society, Royal Homes, Sukh Sagar, BDA Colony, Chitrakoot etc.
Time: 10:00 to 16:00
Work: NHAI road shifting work
Areas: Dholi Khand, Priyanka Nagar, Police Housing Society, Rajvaidh H Sector, Madhuvan City & nearby areas
Time: 09:30 to 14:30
Work: 5% supervision work & line maintenance work
Areas: AG Colony, P&T Colony, 228 Quarter, Sanjay Complex, Karamchari Bhawan, Bajrang Shadi Hall, Agrasen Bhawan, 54 Block (Platinum Plaza)
Time: 09:00 to 16:00
Work: CSD (Metro work)
Areas: AG Colony, P&T Colony, Meteorological Colony, Nirala Nagar, Dwarkapuri, Vanika (IIFM), Ekta Market, Akashvani, Akriti Garden
Time: 09:00 to 16:00
Work: CSD (Metro work)
Areas: E-3 & E-2 Sector, Dr. Anurag Tiwari, E-2/17 Niramay Hospital, E-2/18 Dr. Khanna Chamber, E-2/20 Kartar Tower, Tawa Complex, Parijat Complex 1 & 2, Commercial Tax 2 & 3, Geological Survey
Time: 10:00 to 14:00
Work: Line maintenance work
Areas: Thana Koh-e-Fiza, Shahid Nagar & nearby areas
Time: 10:00 to 14:00
Work: 5% supervision construction work
Areas: MP Agro, Putlighar, Fakhruddin Masjid Area, Indra Nagar, New Rajeev Nagar, Vasundhara Colony, Teela Jamalpura, P&T Colony, Housing Board Teela
Time: 10:00 to 14:00
Work: Line maintenance work
Areas: Salim Chowk, Old Sindhi Colony, Sindhi Colony Chauraha, Nagar Nigam Colony, Quazi Camp
Time: 10:00 to 14:00
Work: Line maintenance work
Areas: Sagar Bungalow, BDA, Gondipura, Banjara Basti, New Jail etc.
Time: 10:00 to 16:00
Work: 5% supervision construction work
Areas: Green Surfer Factory & nearby areas
Time: 10:00 to 16:00
Work: 5% supervision construction work