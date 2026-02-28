Bhopal Power Cut March 1: Power To Remain Disrupted In Machna Colony, Arjun Nagar, Vithal Nagar, & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal will face scheduled power cuts on February 28, 2026, due to maintenance and metro-related work. People are advised to plan their work accordingly.
Area: Sadana Medical, 3rd Stop Market, 97, 97 Ki Line, Gas Adalat, 101 Ki Line, 106 Ki Line, Kalyani Hostek, 106, 109, 110, 111 Ki Line, Machna Colony, Shivani Complex, Sidheshawri Nagar
Time: 11:00 to 16:00
Reason: SSTD (covered conductor) work.
Area: Arjun Nagar, Durga Nagar Central School, Mandi Board, Rahat Bhawan Jeevan Motor, Chinar Complex And Nearest Area.
Time: 10:30 to 17:00
Reason: HOD s/s shifting work.
Area: Arera Hills Law Chamber.
Time: 10:30 to 17:00
Reason: HOD s/s shifting work.
Area: Thela Rd.,G.A.D. Chauraha, Mayo Hospital, Jhirno Ka Mandir Kala Darwaja Tajul Masajid, GPO, LBS Hospital
Time: 10:00 to 16:00
Reason: SSTD DTR Augmentation Work
Area: Sultaniya Infantry Rd, Vithal Nagar, MES Colony, Neori Mandir, Sant Ashram, Ramanand Nagar, Janki Nagar, Gufa Mandir, Jain Nagar.
Time: 10:00 to 13:00
Reason: SSTD DTR Augmentation Work
Area: Shiva Appt. Nayapura Barelagaon, Rajeev Rosery, Qazi Wajdul Colony, Om Shiv Nagar, Munshi Prem Colony
Time: 10:00 to 13:00
Reason: SSTD DTR Augmentation Work
Area: Shant Ji Ki Kutiya, Thana Bairagarh & Area
Time: 10:00 to 13:00
Reason: DTR Installation work