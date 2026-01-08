 Bhopal Power Cut January 9: Power Supply Will Be Affected In Lal Pared Ground, Ratnagiri, Bhojpur Crossroads & More Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut January 9: Power Supply Will Be Affected In Lal Pared Ground, Ratnagiri, Bhojpur Crossroads & More Check Full List

Bhopal Power Cut January 9: Power Supply Will Be Affected In Lal Pared Ground, Ratnagiri, Bhojpur Crossroads & More Check Full List

Residents of several areas in Bhopal will face power cuts on January 9, 2026, due to departmental maintenance work. Electricity supply will be suspended for a few hours in localities including Lal Pared, Arera Club, JP Hospital area, Shiv Nagar, Misrod, Bhojpur Crossroads and Ansal Green Colony. Power department has advised residents to plan accordingly.

Staff ReporterUpdated: Thursday, January 08, 2026, 08:02 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut January 9: Power Supply Will Be Affected In Lal Pared Ground, Ratnagiri, Bhojpur Crossroads & More Check Full List |

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of several parts of Bhopal will face a power cut on January 9, 2026, due to departmental work.

The electricity supply will remain suspended in different areas for a few hours as maintenance and related work is scheduled by the power department. People have been advised to plan their day accordingly.

Areas & Timings:

Areas: Lal Pared and nearby areas
Time: 10:00 am to 1:00 pm
Reason: Departmental work

FPJ Shorts
Bhiwandi Civic Polls 2026: Samajwadi Party Rift Deepens As MLA Rais Shaikh Campaigns For Congress, NCP (SP)
Bhiwandi Civic Polls 2026: Samajwadi Party Rift Deepens As MLA Rais Shaikh Campaigns For Congress, NCP (SP)
Chinmaya Mission To Mark 75 Years With Grand Spiritual Gathering In Mumbai On February 1
Chinmaya Mission To Mark 75 Years With Grand Spiritual Gathering In Mumbai On February 1
NCB Seizes 1.33 Lakh Kg Narcotic Drugs Worth ₹1,980 Crore In 2025, Arrests 994 Traffickers Across India
NCB Seizes 1.33 Lakh Kg Narcotic Drugs Worth ₹1,980 Crore In 2025, Arrests 994 Traffickers Across India
Palghar News: Children Of Migrant Construction Workers Enrolled In Zilla Parishad School To Ensure Inclusive Education
Palghar News: Children Of Migrant Construction Workers Enrolled In Zilla Parishad School To Ensure Inclusive Education

Areas: Khel Chatrawas, Arera Club, 74 Bungalow, Nishat Colony, JP Hospital, Red Cross
Time: 11:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work

Areas: Shiv Nagar, Sulabh Complex, Ratnagiri, Police Chowki, Sahkari Parishar, Kalpana Nagar, Sonagiri A & C Sector, Balaji Hospital, Aaradhan Hospital, Sachin Mamta Hospital, etc.
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work

Areas: Surbhi Mohini, ESRG Campus, Yugantar, Kanchan Nagar, Indus Pragya, Vidhya Sagar, Siddhanth Palace, Adharshila East Block, Adharshila ESRG Extension, Shubhalalya, Anushri
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work

Areas: Misrod Gaon, Sriram Colony, Sneha Nagar, Mohini Deep, Ranjeet Farm, Gayatri Vihar Phase-3
Time: 11:00 am to 2:00 pm
Reason: Departmental work

Read Also
Ujjain's Mahakaleshwar Temple To Celebrate Mahashivratri As 9-Day Shiv Navratri From Feb 6 To Feb 15
article-image

Areas: MG Hector, Ambika Grah Niwas Colony and nearby areas
Time: 10:30 am to 5:00 pm
Reason: Departmental work

Areas: Bhojpur Crossroads and nearby areas
Time: 10:30 am to 5:00 pm
Reason: Departmental work

Areas: Ansal Green Colony and nearby areas
Time: 11:00 am to 1:00 pm
Reason: Departmental work

Read Also
Travel Tales: Explore Kukru-- An Offbeat Escape In Madhya Pradesh Where Sunrise, Green Valleys &...
article-image
Follow us on

RECENT STORIES

MP News: Government Laying Stress On Textiles Sector In Tribal Areas, Says CM Mohan Yadav During...

MP News: Government Laying Stress On Textiles Sector In Tribal Areas, Says CM Mohan Yadav During...

Bhopal Power Cut January 9: Power Supply Will Be Affected In Lal Pared Ground, Ratnagiri, Bhojpur...

Bhopal Power Cut January 9: Power Supply Will Be Affected In Lal Pared Ground, Ratnagiri, Bhojpur...

MP News: School-Going Boy Narrowly Escapes Attack By Over A Dozen Pet Dogs In Gwalior; Incident...

MP News: School-Going Boy Narrowly Escapes Attack By Over A Dozen Pet Dogs In Gwalior; Incident...

MP News: Labourer Climbs Tower Crane Over Unpaid Salary, Threatens Suicide In Gwalior; Rescued After...

MP News: Labourer Climbs Tower Crane Over Unpaid Salary, Threatens Suicide In Gwalior; Rescued After...

Ujjain's Mahakaleshwar Temple To Celebrate Mahashivratri As 9-Day Shiv Navratri From Feb 6 To Feb 15

Ujjain's Mahakaleshwar Temple To Celebrate Mahashivratri As 9-Day Shiv Navratri From Feb 6 To Feb 15