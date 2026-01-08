Bhopal Power Cut January 9: Power Supply Will Be Affected In Lal Pared Ground, Ratnagiri, Bhojpur Crossroads & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of several parts of Bhopal will face a power cut on January 9, 2026, due to departmental work.
The electricity supply will remain suspended in different areas for a few hours as maintenance and related work is scheduled by the power department. People have been advised to plan their day accordingly.
Areas & Timings:
Areas: Lal Pared and nearby areas
Time: 10:00 am to 1:00 pm
Reason: Departmental work
Areas: Khel Chatrawas, Arera Club, 74 Bungalow, Nishat Colony, JP Hospital, Red Cross
Time: 11:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work
Areas: Shiv Nagar, Sulabh Complex, Ratnagiri, Police Chowki, Sahkari Parishar, Kalpana Nagar, Sonagiri A & C Sector, Balaji Hospital, Aaradhan Hospital, Sachin Mamta Hospital, etc.
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work
Areas: Surbhi Mohini, ESRG Campus, Yugantar, Kanchan Nagar, Indus Pragya, Vidhya Sagar, Siddhanth Palace, Adharshila East Block, Adharshila ESRG Extension, Shubhalalya, Anushri
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Reason: Departmental work
Areas: Misrod Gaon, Sriram Colony, Sneha Nagar, Mohini Deep, Ranjeet Farm, Gayatri Vihar Phase-3
Time: 11:00 am to 2:00 pm
Reason: Departmental work
Areas: MG Hector, Ambika Grah Niwas Colony and nearby areas
Time: 10:30 am to 5:00 pm
Reason: Departmental work
Areas: Bhojpur Crossroads and nearby areas
Time: 10:30 am to 5:00 pm
Reason: Departmental work
Areas: Ansal Green Colony and nearby areas
Time: 11:00 am to 1:00 pm
Reason: Departmental work