Bhopal Power Cut January 31: Power To Remain Disrupted In Kamla Nagar, Ahinsa Vihar, Uma Vihar & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of Bhopal are advised that power supply will be temporarily affected in several areas on 31st January due to maintenance, construction, and conductor replacement work. People living and working in the affected colonies are requested to plan their activities accordingly.

Area: G K Industries, Inder Engg Ind, Airtech Ind, G’Pura, Metal Junction Corporation, 15D Sector –F, Industries Area, MS Fab Tech Engineering Indus, RCR Electricals, Righill Electrics Pvt. Ltd, Manjeet Ind., Swastik Rubber Industries, etc.

Time: 10:00 AM to 5:00 PM

Reason: Covered conductor stringing work under SSTD

Area: Kamla Nagar, Khwaza Colony, Rajeev Nagar A-Sector, etc.

Time: 9:00 AM to 12:00 PM

Reason: Conductor replacement work by MPPTCL

Area: Ahinsa Vihar, Vardhman Green City, Akanchha, Bank Officer Public School, Jhil Nagar, SBI, Reliance Office, Geet Bangala, Bhawani Daman Phase-2, Bhawani Campus, etc.

Time: 9:00 AM to 12:00 PM

Reason: Conductor replacement work by MPPTCL

Area: Berasiya Road, Bafna Colony, Green Park Colony, Hanuman Mandir, Teela, Nagar Nigam Colony, Berasiya Road, Congress Nagar

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Reason: Maintenance work

Area: Hanuman Mandir Teela, Gangour Ki Bawadi, Old Naka Quazi Camp, Nanhi Bee Masjid

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Reason: Maintenance work

Area: Shant Ji Ki Kutiya, Thana Bairagarh, Jain Mandir Road near Civil Hospital

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: PWD construction work

Area: Uma Vihar, Katiyar Market, Abbash Nagar, Samridhi Parisar, Lalita Nagar, Ankit Parisar, Om Nagar, Rajharsh Colony, Sasta Bhandar Area and nearby areas

Time: 10:00 AM to 3:00 PM

Reason: RDSS Scheme & 5% Supervision Work

Area: Rohit Nagar Phase-II, World Way School

Time: 11:00 AM to 3:00 PM

Reason: Departmental work

Residents are requested to cooperate with the authorities and take necessary precautions during the scheduled power cuts. The power supply will resume once the work is completed, and the authorities apologize for any inconvenience caused.