Bhopal Power Cut January 17: Power Supply Will Be Affected In Afjal Colony, Jinsi, Old PHQ & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Several areas in Bhopal will face temporary power cuts on Friday due to line shifting, maintenance, construction, and other technical works.
The electricity department has shared the following schedule:
Area: C.I. Colony, Pulmanary Hospital, Bank Colony, Jinsi, Neem Road
Time: 2:00 pm to 5:00 pm
Power supply will remain affected due to line shifting work.
Area: Afjal Colony, Jinsi, Glu Factory, Slotter House, My Car, C I Motors, Varenyam Motors
Time: 10:00 am to 5:00 pm
Line shifting work will be carried out.
Area: Galla Mandi, Hammal Colony, Jogipura, Kalyan Dal Mill, Neem Road, Pemdipura
Time: 2:00 pm to 5:00 pm
Line shifting work is scheduled.
Area: Old PHQ, Rustam Parisar
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Power cut due to line shifting work.
Area: Mandi BDA Multi and all nearby areas
Time: 2:00 pm to 5:00 pm
Line shifting work will affect power supply.
Area: Radhaswami Satsang, Khejda Village and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Power cut due to STC work.
Area: Hanuman Mandir Teela, Gangour ki Bawadi, Old Naka, Quazi Camp, Nanhi Bee Masjid
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Maintenance work will be done.
Area: Berasiya Road, Bafna Colony, Green Park Colony, Hanuman Mandir Teela, Nagar Nigam Colony, Berasiya Road, Congress Nagar
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Maintenance work will affect supply.
Area: Majdur Nagar, Kumhar Pura, Sharma Colony, Harijan Colony S.Bad, Regiment Road S.Bad, Water Tank, Vinoba Colony, Old Adalat
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Power cut due to maintenance work.
Area: Bairagarh Gaon, Aadarsh Nagar, Nai Basti, Steel Factory, Cold Storage, Meerpur
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Construction and maintenance work scheduled.
Area: MG Hector, Ambika Grah Niwas Colony, 11 Mill Tower, Bhojpur Crossroad and nearby areas
Time: 11:00 am to 2:30 pm
Power supply will be partially affected due to supervision scheme-related work.
Residents are advised to plan their activities accordingly during the power cut hours.