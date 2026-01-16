 Bhopal Power Cut January 17: Power Supply Will Be Affected In Afjal Colony, Jinsi, Old PHQ & More Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut January 17: Power Supply Will Be Affected In Afjal Colony, Jinsi, Old PHQ & More Check Full List

Bhopal Power Cut January 17: Power Supply Will Be Affected In Afjal Colony, Jinsi, Old PHQ & More Check Full List

Several areas of Bhopal will face power cuts on January 17 due to line shifting, maintenance, construction, and technical works. The outages will occur between 10:00 am and 5:00 pm in different localities, including Jinsi, Berasiya Road, Bairagarh, Neem Road, and nearby areas. Residents are advised to plan ahead and cooperate with officials.

Staff ReporterUpdated: Friday, January 16, 2026, 08:29 PM IST
article-image

Bhopal (Madhya Pradesh): Several areas in Bhopal will face temporary power cuts on Friday due to line shifting, maintenance, construction, and other technical works.

The electricity department has shared the following schedule:

Area: C.I. Colony, Pulmanary Hospital, Bank Colony, Jinsi, Neem Road
Time: 2:00 pm to 5:00 pm
Power supply will remain affected due to line shifting work.

Area: Afjal Colony, Jinsi, Glu Factory, Slotter House, My Car, C I Motors, Varenyam Motors
Time: 10:00 am to 5:00 pm
Line shifting work will be carried out.

FPJ Shorts
Maharashtra Cyber Fraud: 77-Year-Old Nagpur Man Duped Of ₹45 Lakh In ‘Digital Arrest’ Scam; Case Registered
Maharashtra Cyber Fraud: 77-Year-Old Nagpur Man Duped Of ₹45 Lakh In ‘Digital Arrest’ Scam; Case Registered
Lalu Family Back In Focus After Rohini Acharya Slams Tejashwi Yadav
Lalu Family Back In Focus After Rohini Acharya Slams Tejashwi Yadav
PIL In Supreme Court Challenges NBEMS Decision To Slash NEET-PG Cut-Off Allowing Near-Zero Scores To Qualify
PIL In Supreme Court Challenges NBEMS Decision To Slash NEET-PG Cut-Off Allowing Near-Zero Scores To Qualify
Defamation Case: Bathinda Court Exempts Kangana Ranaut From Personal Hearing
Defamation Case: Bathinda Court Exempts Kangana Ranaut From Personal Hearing
Read Also
Bright Interiors, Cool Murals-- Here's How Gen-Z Is Upgrading Boring Post Office Design To Match...
article-image

Area: Galla Mandi, Hammal Colony, Jogipura, Kalyan Dal Mill, Neem Road, Pemdipura
Time: 2:00 pm to 5:00 pm
Line shifting work is scheduled.

Area: Old PHQ, Rustam Parisar
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Power cut due to line shifting work.

Area: Mandi BDA Multi and all nearby areas
Time: 2:00 pm to 5:00 pm
Line shifting work will affect power supply.

Area: Radhaswami Satsang, Khejda Village and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Power cut due to STC work.

Area: Hanuman Mandir Teela, Gangour ki Bawadi, Old Naka, Quazi Camp, Nanhi Bee Masjid
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Maintenance work will be done.

Read Also
Bhopal News: City To Witness India's First Mythological Dome About ‘Mahabharat’; CM Mohan Yadav...
article-image

Area: Berasiya Road, Bafna Colony, Green Park Colony, Hanuman Mandir Teela, Nagar Nigam Colony, Berasiya Road, Congress Nagar
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Maintenance work will affect supply.

Area: Majdur Nagar, Kumhar Pura, Sharma Colony, Harijan Colony S.Bad, Regiment Road S.Bad, Water Tank, Vinoba Colony, Old Adalat
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Power cut due to maintenance work.

Area: Bairagarh Gaon, Aadarsh Nagar, Nai Basti, Steel Factory, Cold Storage, Meerpur
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Construction and maintenance work scheduled.

Area: MG Hector, Ambika Grah Niwas Colony, 11 Mill Tower, Bhojpur Crossroad and nearby areas
Time: 11:00 am to 2:30 pm
Power supply will be partially affected due to supervision scheme-related work.

Residents are advised to plan their activities accordingly during the power cut hours.

Follow us on

RECENT STORIES

Bhopal Power Cut January 17: Power Supply Will Be Affected In Afjal Colony, Jinsi, Old PHQ & More...
Bhopal Power Cut January 17: Power Supply Will Be Affected In Afjal Colony, Jinsi, Old PHQ & More...
Bhopal News: 22-Year-Old Pregnant Woman Hangs Self Over Dowry Harassment By In-Laws
Bhopal News: 22-Year-Old Pregnant Woman Hangs Self Over Dowry Harassment By In-Laws
MP News: Video Showing 'Police Dial 100 Vehicles' On Sale In Jabalpur Surfaces On Internet; Police...
MP News: Video Showing 'Police Dial 100 Vehicles' On Sale In Jabalpur Surfaces On Internet; Police...
MP News: Pandit Pradeep Mishra To Attend 7th Mass Marriage Ceremony At Dhirendra Shastri's Bageshwar...
MP News: Pandit Pradeep Mishra To Attend 7th Mass Marriage Ceremony At Dhirendra Shastri's Bageshwar...
MP News: Operation Of 4 Pairs Of Special Trains, Including RKMP–Agartala, Extended Until 2030
MP News: Operation Of 4 Pairs Of Special Trains, Including RKMP–Agartala, Extended Until 2030