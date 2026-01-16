Bhopal Power Cut January 17: Power Supply Will Be Affected In Afjal Colony, Jinsi, Old PHQ & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Several areas in Bhopal will face temporary power cuts on Friday due to line shifting, maintenance, construction, and other technical works.

The electricity department has shared the following schedule:

Area: C.I. Colony, Pulmanary Hospital, Bank Colony, Jinsi, Neem Road

Time: 2:00 pm to 5:00 pm

Power supply will remain affected due to line shifting work.

Area: Afjal Colony, Jinsi, Glu Factory, Slotter House, My Car, C I Motors, Varenyam Motors

Time: 10:00 am to 5:00 pm

Line shifting work will be carried out.

Area: Galla Mandi, Hammal Colony, Jogipura, Kalyan Dal Mill, Neem Road, Pemdipura

Time: 2:00 pm to 5:00 pm

Line shifting work is scheduled.

Area: Old PHQ, Rustam Parisar

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Power cut due to line shifting work.

Area: Mandi BDA Multi and all nearby areas

Time: 2:00 pm to 5:00 pm

Line shifting work will affect power supply.

Area: Radhaswami Satsang, Khejda Village and nearby areas

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Power cut due to STC work.

Area: Hanuman Mandir Teela, Gangour ki Bawadi, Old Naka, Quazi Camp, Nanhi Bee Masjid

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Maintenance work will be done.

Area: Berasiya Road, Bafna Colony, Green Park Colony, Hanuman Mandir Teela, Nagar Nigam Colony, Berasiya Road, Congress Nagar

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Maintenance work will affect supply.

Area: Majdur Nagar, Kumhar Pura, Sharma Colony, Harijan Colony S.Bad, Regiment Road S.Bad, Water Tank, Vinoba Colony, Old Adalat

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Power cut due to maintenance work.

Area: Bairagarh Gaon, Aadarsh Nagar, Nai Basti, Steel Factory, Cold Storage, Meerpur

Time: 10:00 am to 2:00 pm

Construction and maintenance work scheduled.

Area: MG Hector, Ambika Grah Niwas Colony, 11 Mill Tower, Bhojpur Crossroad and nearby areas

Time: 11:00 am to 2:30 pm

Power supply will be partially affected due to supervision scheme-related work.

Residents are advised to plan their activities accordingly during the power cut hours.