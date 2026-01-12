 Bhopal Power Cut January 13: Power Supply Will Be Affected In Birla Mandir, Vallabh Nagar, Bairagarh & More Check Full List
Several areas of Bhopal will face power cuts on January 13, 2026, due to scheduled departmental work. Electricity supply will remain disrupted in residential and industrial areas, including BHEL, Birla Mandir, Bairagarh, Shakti Nagar and nearby localities, between 10:00 am and 4:00 pm at different timings.

Staff ReporterUpdated: Monday, January 12, 2026, 08:09 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of several areas in Bhopal will face power cuts on January 13, 2026, due to scheduled departmental work by the electricity department. The power supply will remain affected in different colonies for fixed hours during the day.

Area:
HTC, Veterinary Area, Police ITI Area, Jyadha and nearby areas

Time:
10:00 am to 2:00 pm

Area:
BHEL Pump, Birla Mandir, Shahid Smarak, MLA Rest House

Time:
11:00 am to 4:00 pm

Area:
Birla Mandir, Vallabh Nagar, Bhim Nagar and nearby areas

Time:
11:00 am to 4:00 pm

Area:
Bairagarh Gaon, Aadarsh Nagar, Nai Basti, Steel Factory Area, Cold Storage, Meerpur

Time:
10:00 am to 4:00 pm

Area:
Jat Area, Camp No.12, Satyam Nagar, Mathai Nagar, Nanda Nagar and nearby areas

Time:
10:00 am to 4:00 pm

Area:
Shree Kushal Fabricators, Dristi Offset Pvt Ltd, Fitwell Fasteners, Seema Enterprises, KCS Engineering Works, Jeevan Motors (P) Ltd, Lee Vedla Industrial Corporation

Time:
10:00 am to 4:00 pm

Area:
Shakti Nagar A, B, C, Sector 4A, 4B, 4C, Panchwati, Dashera Maidan Sector-II

Time:
10:00 am to 4:00 pm

Area:
Vidhya Nagar, Surendra Palace, Vidhya Vihar, Narayan Nagar, Capital Petrol Pump, Rachna Petrol Pump

Time:
10:30 am to 1:00 pm

Area:
MG Hector Area, Ambika Grah Niwas Colony, 11 Mill Tower, Bhojpur Crossroad and nearby areas

Time:
11:00 am to 3:00 pm

