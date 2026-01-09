 Bhopal Power Cut January 10: Power Supply Will Be Affected In Kokta Village, Azad Nagar, Bairagarh Road & More Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut January 10: Power Supply Will Be Affected In Kokta Village, Azad Nagar, Bairagarh Road & More Check Full List

Bhopal Power Cut January 10: Power Supply Will Be Affected In Kokta Village, Azad Nagar, Bairagarh Road & More Check Full List

Several areas of Bhopal will face power cuts on January 10, 2026, due to departmental work. Electricity supply will remain affected in different colonies between 10:00 AM and 5:00 PM. Residents of Kokta Village, Bairagarh, Padmanabh Nagar, Jatkhedi, Sehore Naka, and many other areas are advised to plan their activities accordingly.

Staff ReporterUpdated: Friday, January 09, 2026, 08:26 PM IST
article-image

Bhopal (Madhya Pradesh): Due to departmental work, power supply will remain affected in several areas of Bhopal on January 10, 2026. Residents are advised to plan accordingly.

Area: Kokta Village, Transport Nagar, Lalwani Dairy Phase II & III, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Area: Adampur, Chhavni, Dobra, Chor Sagoni, Omega Farm, Gyan Ganga College, SAM College, J.K. Resort, Navjyoti ITI, Dobra School, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Read Also
MP News: ‘Public Should Not Depend On Govt,’ BJP MP Gyaneshwar Patil's Remark On Indore Water...
article-image

Area: Diamond City, Rajdhani Parisar, Kasturi Quatyard
Time: 10:00 AM to 4:00 PM

FPJ Shorts
Mumbai News: FSSAI Shuts VN Desai Hospital Canteen In Santacruz East For Operating Without Food Safety Licence For 10 Months
Mumbai News: FSSAI Shuts VN Desai Hospital Canteen In Santacruz East For Operating Without Food Safety Licence For 10 Months
Sajag Nagrik Manch Demands Statewide Awareness Campaign Over Voter Confusion In Maharashtra’s New Multi-Member Ward System
Sajag Nagrik Manch Demands Statewide Awareness Campaign Over Voter Confusion In Maharashtra’s New Multi-Member Ward System
Maharashtra ATS Cracks Fake Religious Trust In Beed, 4 Accused Allegedly Divert ₹4.73 Crore In Donations
Maharashtra ATS Cracks Fake Religious Trust In Beed, 4 Accused Allegedly Divert ₹4.73 Crore In Donations
Himachal Bus Accident: 9 Killed, Around 40 Injured As Private Bus Falls Into 500-Foot Deep Gorge In Sirmaur | VIDEO
Himachal Bus Accident: 9 Killed, Around 40 Injured As Private Bus Falls Into 500-Foot Deep Gorge In Sirmaur | VIDEO

Area: Padmanabh Nagar, Nagar Nigam Water Pump, Housing Board Colony, Abhiruchi Colony
Time: 11:00 AM to 5:00 PM

Area: New Subhash Nagar, Arjun Nagar, Shalimar Complex, Ashoka Enclave, Yalgar Press, Baghdilkusha, Pull Bogda, etc.
Time: 11:00 AM to 5:00 PM

Area: C.I. Colony, Jadda JJ, Police Quarters, Jhangirabad Bazaar, Farrakhana, Qaziahata, Dudgh Dairy, Kanji House, Baba Farid Gali, Patri, Kaptan Shah Ka Ahata, Aamwali Masjid
Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Area: Kallasha Ahata, Chiklod Road, Old Unani Shafa Khana, Aam Wali Masjid, Badwali Masjid, Bapu Colony, Amer Dal Mill, Kumharpura, Palsab Ki Gali, Aheerpura, Naddaf Pura
Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Area: Azad Nagar, Gulufactory, Dharmkanta, Slaughter House, Center Point, Ameen Market, Ravidas Colony, Chamarpura
Time: 11:00 AM to 5:00 PM

Area: Rameshwaram B Phase, Silver Estate, Nand Gaon, Gayatri Vihar Phase-3, Rishikesh Vihar, Minakshi Planet, Pradhan Mantri Awas Yojana (Jatkhedi, Bagmugaliya)
Time: 11:00 AM to 1:00 PM

Area: Pradhan Mantri Awas Yojana, Jatkhedi, Bagmugaliya
Time: 11:00 AM to 1:00 PM

Read Also
Bhopal News: Pet Dog At CM House Campus Attacks Caretaker, Guard; Shifted To Animal Birth Control...
article-image

Area: Bhensakedi, Aakash Garden, Visharjan Ghat, Mandi Bairagarh, O&M Area
Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Area: Sehore Naka, Phatak Road, CRP, Nagar Nigam Complex, Station Road, Sewa Sadan, T Ward, Santji Kutiya
Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Area: Harijan Colony, Indra Nagar, Behta Gaon, Sadhu Vasvani College, H Ward, Community Hall, G Ward, F Ward, MPEB Campus, Arogya Kendra
Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Area: Bairagarh Road, Lake Land Garden, City Walk
Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Area: Rajvaidh H Sector, Ekta Park and nearby areas
Time: 11:00 AM to 2:30 PM

Residents are requested to cooperate during the scheduled power shutdown.

Follow us on

RECENT STORIES

Bhopal Power Cut January 10: Power Supply Will Be Affected In Kokta Village, Azad Nagar, Bairagarh...

Bhopal Power Cut January 10: Power Supply Will Be Affected In Kokta Village, Azad Nagar, Bairagarh...

Bhopal News: Bhopal Municipal Corporation Sets New Tax Collection Record, Eyes Major Defaulters

Bhopal News: Bhopal Municipal Corporation Sets New Tax Collection Record, Eyes Major Defaulters

MP News: ‘Society Chooses Paint Over Accountability’ — Netizens Question Gwalior Municipal...

MP News: ‘Society Chooses Paint Over Accountability’ — Netizens Question Gwalior Municipal...

MP News: Vegetable Trader Arrested For Cheating Farmers Of Over 2 Crore In Shivpuri; Probe On

MP News: Vegetable Trader Arrested For Cheating Farmers Of Over 2 Crore In Shivpuri; Probe On

MP News: 19-Year-Old Girl Killed By Fiancé After Refusing Marriage In Jabalpur

MP News: 19-Year-Old Girl Killed By Fiancé After Refusing Marriage In Jabalpur