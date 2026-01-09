Bhopal Power Cut January 10: Power Supply Will Be Affected In Kokta Village, Azad Nagar, Bairagarh Road & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Due to departmental work, power supply will remain affected in several areas of Bhopal on January 10, 2026. Residents are advised to plan accordingly.
Area: Kokta Village, Transport Nagar, Lalwani Dairy Phase II & III, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Adampur, Chhavni, Dobra, Chor Sagoni, Omega Farm, Gyan Ganga College, SAM College, J.K. Resort, Navjyoti ITI, Dobra School, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Diamond City, Rajdhani Parisar, Kasturi Quatyard
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Padmanabh Nagar, Nagar Nigam Water Pump, Housing Board Colony, Abhiruchi Colony
Time: 11:00 AM to 5:00 PM
Area: New Subhash Nagar, Arjun Nagar, Shalimar Complex, Ashoka Enclave, Yalgar Press, Baghdilkusha, Pull Bogda, etc.
Time: 11:00 AM to 5:00 PM
Area: C.I. Colony, Jadda JJ, Police Quarters, Jhangirabad Bazaar, Farrakhana, Qaziahata, Dudgh Dairy, Kanji House, Baba Farid Gali, Patri, Kaptan Shah Ka Ahata, Aamwali Masjid
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Kallasha Ahata, Chiklod Road, Old Unani Shafa Khana, Aam Wali Masjid, Badwali Masjid, Bapu Colony, Amer Dal Mill, Kumharpura, Palsab Ki Gali, Aheerpura, Naddaf Pura
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Azad Nagar, Gulufactory, Dharmkanta, Slaughter House, Center Point, Ameen Market, Ravidas Colony, Chamarpura
Time: 11:00 AM to 5:00 PM
Area: Rameshwaram B Phase, Silver Estate, Nand Gaon, Gayatri Vihar Phase-3, Rishikesh Vihar, Minakshi Planet, Pradhan Mantri Awas Yojana (Jatkhedi, Bagmugaliya)
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Area: Pradhan Mantri Awas Yojana, Jatkhedi, Bagmugaliya
Time: 11:00 AM to 1:00 PM
Area: Bhensakedi, Aakash Garden, Visharjan Ghat, Mandi Bairagarh, O&M Area
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Sehore Naka, Phatak Road, CRP, Nagar Nigam Complex, Station Road, Sewa Sadan, T Ward, Santji Kutiya
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Harijan Colony, Indra Nagar, Behta Gaon, Sadhu Vasvani College, H Ward, Community Hall, G Ward, F Ward, MPEB Campus, Arogya Kendra
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Bairagarh Road, Lake Land Garden, City Walk
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Area: Rajvaidh H Sector, Ekta Park and nearby areas
Time: 11:00 AM to 2:30 PM
Residents are requested to cooperate during the scheduled power shutdown.