Bhopal Power Cut December 31: Power Supply Will Be Affected In New Subhasha Nagar, Arjun Nagar & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Bhopal residents have been informed about scheduled power cuts across multiple areas on 31st December 2025. The outages are due to departmental work and maintenance. Residents are advised to plan their day accordingly and take necessary precautions.
Area: MVA College, Khatlapura, 3 Manjil Police Quarters, Murgi Bazar, Vardan Hospital, Extrol College, Jawa Bit Line, Chikhlod Road, Bhoipura, Rasidiya School
Time: 11:00 AM to 2:00 PM
Area: New Subhasha Nagar, Arjun Nagar, Varenyam Motor, Ashok Nagar, Chambal Colony, Shalimar Complex, Asoka Enclave, Yalgar Press, Baghdilkusha, Pull Bogda, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Irani Basti, Bhanpur, Bhanpur Square, Atal Nehru Nagar, Geeta Nagar, Leeladhar Colony, Samta Nagar, Shiv Nagar Phase III & IV, Hindustan Petroleum, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Jai Krishna Ed. So., Dharam Kanta, Malikhedi, Shabri Nagar, Pipaliya Bazar Kha, Vijay Nagar, Patel Nagar, Shukla Farm House, Vijay Market, Bihari Basti, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Jat Area, Camp No.12, Satyam Nagar, Mathai Nagar, Nanda Nagar, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Bairagarh Gaon, Aadarsh Nagar, Nai Basti, Steel Factory, Cold Storage, Meerpur
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Danish Hills View-2, Amarnath Colony, Augustas Builder, Sagar Green, etc.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Area: Rajat Vihar, Landmark, Vaishno Parisar, Radha Krishna Enclave, Bhel Sangam Tower, Adi Parisar, Ret Bazaar, Landmark Square
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Residents are advised to make necessary arrangements for uninterrupted electricity needs during these hours. The department assures that the work is essential for better power supply and service improvement.