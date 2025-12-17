 Bhopal Power Cut December 18: Power Supply Will Be Affected In Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony, Chhola Vishram Ghat & More Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut December 18: Power Supply Will Be Affected In Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony, Chhola Vishram Ghat & More Check Full List

Bhopal Power Cut December 18: Power Supply Will Be Affected In Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony, Chhola Vishram Ghat & More Check Full List

Power supply will be disrupted in several areas of Bhopal on December 18 due to departmental maintenance work. The power cut will affect different localities between 10 am and 4 pm, while some areas will face outages till 1 pm or 2 pm. Residents have been advised to plan ahead as supply will be restored after work is completed.

Staff ReporterUpdated: Wednesday, December 17, 2025, 08:15 PM IST
article-image

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a power cut in several parts of Bhopal on December 18, 2025, due to departmental and maintenance work.

Power supply will remain affected in different areas for a few hours during the day. Residents have been advised to plan their daily activities accordingly.

Read Also
MP News: 'We Made BJP Work On Our Agenda,' Says Jitu Patwari On Congress Role As Opposition--VIDEO
article-image

Area: Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony, Chhola Vishram Ghat, Mechanical Market, Phoota Makbara, Gour Market, Agarwal Dharamshala, Prem Kunti, Manohar Dairy, Ram Mandir, Gurubaksh Ki Tallaiya
Time: 10:00 am to 4:00 pm

Area: Rambha Nagar, New Kabad Khana, Liyaqat Market, Dulichand Bagh, Ibrahim Ganj, Rajdeo Colony, Eye Hospital area, Guru Nanak Colony, Shanti Nagar
Time: 10:00 am to 4:00 pm

FPJ Shorts
IND Vs SA 4th T20I Toss Delayed Due To Excessive Smog In Lucknow, 5th Inspection At 9:00 PM; Match Maybe Called Off
IND Vs SA 4th T20I Toss Delayed Due To Excessive Smog In Lucknow, 5th Inspection At 9:00 PM; Match Maybe Called Off
MRVC Commissions New Elevated Deck At Vasai Road Station To Ease Congestion And Improve Commuter Safety
MRVC Commissions New Elevated Deck At Vasai Road Station To Ease Congestion And Improve Commuter Safety
Modi–Shah Visits Signal High-Stakes Push In Assam As BJP Blends Big-Ticket Development With 2026 Poll Strategy
Modi–Shah Visits Signal High-Stakes Push In Assam As BJP Blends Big-Ticket Development With 2026 Poll Strategy
'Dangerous To Play..': Netizens SLAM IND Vs SA Schedule After Smog & Bad AQI Delays 4th T20I In Lucknow
'Dangerous To Play..': Netizens SLAM IND Vs SA Schedule After Smog & Bad AQI Delays 4th T20I In Lucknow

Area: Sambhavna Trust Hospital, New Kabad Khana, Shakti Plastic, Aelehadis Masjid, MP Auto House, Thana Hanuman, Alpana Talkies, Hotel Taj, Remson, Alishan, Jyoti
Time: 10:00 am to 4:00 pm

Area: Nishatpura, complete Arif Nagar
Time: 10:00 am to 4:00 pm

Area: Hanuman Mandir Teela, Gangour Ki Bawadi, Old Naka, Quazi Camp, Nanhi Bee Masjid
Time: 10:00 am to 4:00 pm

Read Also
70 Years Of MP Assembly: CM Mohan Yadav, Governor Mangubhai Patel Inaugurate Special Exhibition...
article-image

Area: Basant Kunj Colony, Laxman Nagar, Bharat Nagar, Love Dale School nearby area, Aaykar Colony, Dhadkan Hospital area
Time: 10:00 am to 4:00 pm

Area: Jatkhedi, 16 Acre, Kanjar Mohalla, Bagmugaliya Basti, Bhawani Nagar
Time: 10:00 am to 1:00 pm

Area: Vishwakarma Nagar, Janta Quarter, LIG, MIG, Molvi Nagar, Kamla Nagar, Hanif Colony, Aashiyana Colony, Paras Nagar and nearby areas
Time: 10:00 am to 2:00 pm

The electricity department said the power cut is necessary to complete repair and maintenance work safely. Officials added that power supply will be restored as soon as the work is completed. Residents are requested to cooperate during the scheduled outage.

Follow us on

RECENT STORIES

Bhopal Power Cut December 18: Power Supply Will Be Affected In Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony,...

Bhopal Power Cut December 18: Power Supply Will Be Affected In Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony,...

MP News: Morena Police Seize Poisonous Liquor Worth ₹25 Lakh, Accused Flee During Raid

MP News: Morena Police Seize Poisonous Liquor Worth ₹25 Lakh, Accused Flee During Raid

MP News: 17 Farmers Fined Over ₹40K After Satellite Check Reveals Stubble Burning In Jabalpur...

MP News: 17 Farmers Fined Over ₹40K After Satellite Check Reveals Stubble Burning In Jabalpur...

MP News: 3-Year-Old Crushed To Death By 108 Ambulance While Playing Outside Home In Chhatarpur,...

MP News: 3-Year-Old Crushed To Death By 108 Ambulance While Playing Outside Home In Chhatarpur,...

70 Years Of MP Assembly: CM Mohan Yadav, Governor Mangubhai Patel Inaugurate Special Exhibition...

70 Years Of MP Assembly: CM Mohan Yadav, Governor Mangubhai Patel Inaugurate Special Exhibition...