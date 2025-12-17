Bhopal Power Cut December 18: Power Supply Will Be Affected In Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony, Chhola Vishram Ghat & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The electricity department has announced a power cut in several parts of Bhopal on December 18, 2025, due to departmental and maintenance work.
Power supply will remain affected in different areas for a few hours during the day. Residents have been advised to plan their daily activities accordingly.
Area: Ganesh Mandir, Rajgaliya Colony, Chhola Vishram Ghat, Mechanical Market, Phoota Makbara, Gour Market, Agarwal Dharamshala, Prem Kunti, Manohar Dairy, Ram Mandir, Gurubaksh Ki Tallaiya
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: Rambha Nagar, New Kabad Khana, Liyaqat Market, Dulichand Bagh, Ibrahim Ganj, Rajdeo Colony, Eye Hospital area, Guru Nanak Colony, Shanti Nagar
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: Sambhavna Trust Hospital, New Kabad Khana, Shakti Plastic, Aelehadis Masjid, MP Auto House, Thana Hanuman, Alpana Talkies, Hotel Taj, Remson, Alishan, Jyoti
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: Nishatpura, complete Arif Nagar
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: Hanuman Mandir Teela, Gangour Ki Bawadi, Old Naka, Quazi Camp, Nanhi Bee Masjid
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: Basant Kunj Colony, Laxman Nagar, Bharat Nagar, Love Dale School nearby area, Aaykar Colony, Dhadkan Hospital area
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Area: Jatkhedi, 16 Acre, Kanjar Mohalla, Bagmugaliya Basti, Bhawani Nagar
Time: 10:00 am to 1:00 pm
Area: Vishwakarma Nagar, Janta Quarter, LIG, MIG, Molvi Nagar, Kamla Nagar, Hanif Colony, Aashiyana Colony, Paras Nagar and nearby areas
Time: 10:00 am to 2:00 pm
The electricity department said the power cut is necessary to complete repair and maintenance work safely. Officials added that power supply will be restored as soon as the work is completed. Residents are requested to cooperate during the scheduled outage.