 Bhopal Power Cut December 10: Power To Remain Disrupted In Akshya Hospital, SBI Quarters, Char Imli & More Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut December 10: Power To Remain Disrupted In Akshya Hospital, SBI Quarters, Char Imli & More Check Full List

Bhopal Power Cut December 10: Power To Remain Disrupted In Akshya Hospital, SBI Quarters, Char Imli & More Check Full List

Residents in many parts of Bhopal will face power cuts on 10 December 2025 due to departmental maintenance work. The electricity supply will be stopped for a few hours in different colonies at different times. Below is the list of affected areas and timings.

Staff ReporterUpdated: Tuesday, December 09, 2025, 06:57 PM IST
article-image

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in many parts of Bhopal will face power cuts on 10 December 2025 due to departmental maintenance work. The electricity supply will be stopped for a few hours in different colonies at different times. Below is the list of affected areas and timings.

Area: Akshya Hospital, SBI Quarters, Char Imli, CBI Colony
Time: 11:00 am to 4:00 pm
Power supply will remain off for departmental work.

Area: Pushpa Nagar, LIG Quarters, Kabristan, 80 Feet Road, Rest House, MPEB Office, Garam Gaddha Road, Nagar Nigam Office, Kammu Ka Bagh, Mahamai Ka Bagh, Petrol Pump and nearby areas
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Electricity will be shut down for maintenance work.

Read Also
Bhopal News: BMC Chief Showcases Anganwadi Model At South Korea’s Caring Cities Meet
article-image

Area: Hinotiya, Vinayak Campus, Coach Factory Side
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Power cut due to departmental work.

FPJ Shorts
Inside IndiGo's 'Apology Kit' To Passengers After 9 Hour Flight Delay
Inside IndiGo's 'Apology Kit' To Passengers After 9 Hour Flight Delay
IndiGo Crisis: DGCA Orders Airline To Cut Winter Operations By 10% After Major Disruptions; 214 Flights To Be Curtailed Daily | VIDEO
IndiGo Crisis: DGCA Orders Airline To Cut Winter Operations By 10% After Major Disruptions; 214 Flights To Be Curtailed Daily | VIDEO
Suspended Over ‘₹500 Cr For CM’ Remark, Navjot Kaur Sidhu Hits Back At Congress State Chief Raja Warring
Suspended Over ‘₹500 Cr For CM’ Remark, Navjot Kaur Sidhu Hits Back At Congress State Chief Raja Warring
'Grateful & Sleep Deprived': Vicky Kaushal Shares FIRST Photo With Katrina Kaif After Son's Birth On Their 4th Wedding Anniversary
'Grateful & Sleep Deprived': Vicky Kaushal Shares FIRST Photo With Katrina Kaif After Son's Birth On Their 4th Wedding Anniversary

Area: Chandbad Hinotiya, Vijay Nagar, Patel Ki Chai Area, Durga Nagar Colony, Semra
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Power supply will be stopped for maintenance.

Area: Chandbad, Bajariya, Vijay Hotel Area, BES Colony, Kishore Talkies, State Bank Area
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Electricity will be unavailable for departmental work.

Area: Rajendra Nagar, Karariya, Harsiddhi Campus, Dwarka Nagar, Krishna Nagar
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Power cut due to ongoing work.

Area: Akriti Enclave, Indus Garden Town, Royal Mahindra Township City, Rohitas-II, Shubhalya Villa, Mahindra Plaza, Nirman Sudha, Mahindra Square, Paras Urban, Imperior, Fortune Prestige
Time: 10:00 am to 4:00 pm
Electricity will remain off for maintenance.

Area: Swarn Kunj, Narmada Apartment, Rajat Golden Nest
Time: 12:00 pm to 2:00 pm
Short-duration power cut for departmental work.

Read Also
Bhopal News: Youths Caught In Clash Inside Cineplex During ‘Dhurandhar’ Screening; Chaos Caught...
article-image

Area: CTO, Kailash Nagar, Sai Residency, Sanatan Parisar, Mool Residency, Sarvodaya Colony, Poojashri
Time: 10:00 am to 3:00 pm
Power supply will be affected due to work.

Area: Sanjay Nagar, Maulana Azad Colony, Idgah Hills, Prince Colony, Convent School Area, Prabhu Nagar, Niyamatpura
Time: 10:00 am to 3:00 pm
Electricity will be cut for maintenance work.

Area: Danish Hills View-4, Aashirwad Colony, Golden Height, Banjari Basti, Kanha Kunj, Dashara Maidan
Time: 10:00 am to 4:00 pm
These areas will also face power cuts due to departmental activity.

Residents are advised to plan their day accordingly and charge essential devices in advance. Power supply is expected to return once maintenance work is completed.

Follow us on

RECENT STORIES

Bhopal Power Cut December 10: Power To Remain Disrupted In Akshya Hospital, SBI Quarters, Char Imli...

Bhopal Power Cut December 10: Power To Remain Disrupted In Akshya Hospital, SBI Quarters, Char Imli...

Madhya Pradesh Breaks Power Demand Record With 18,971 MW Supply

Madhya Pradesh Breaks Power Demand Record With 18,971 MW Supply

MP News: Congress MLA Kailash Kushwaha Gets Death Threat Over Phone; FIR Lodged Against Sarpanch’s...

MP News: Congress MLA Kailash Kushwaha Gets Death Threat Over Phone; FIR Lodged Against Sarpanch’s...

MP News: Protesting Against Babri Masjid Foundation Stone, BJP Leader Pastes Posters Titled 'Babar's...

MP News: Protesting Against Babri Masjid Foundation Stone, BJP Leader Pastes Posters Titled 'Babar's...

MP News: Farmer Drinks Poison At Public Hearing Over Land Dispute At Guna Collectorate--VIDEO

MP News: Farmer Drinks Poison At Public Hearing Over Land Dispute At Guna Collectorate--VIDEO