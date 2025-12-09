Bhopal Power Cut December 10: Power To Remain Disrupted In Akshya Hospital, SBI Quarters, Char Imli & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in many parts of Bhopal will face power cuts on 10 December 2025 due to departmental maintenance work. The electricity supply will be stopped for a few hours in different colonies at different times. Below is the list of affected areas and timings.

Area: Akshya Hospital, SBI Quarters, Char Imli, CBI Colony

Time: 11:00 am to 4:00 pm

Power supply will remain off for departmental work.

Area: Pushpa Nagar, LIG Quarters, Kabristan, 80 Feet Road, Rest House, MPEB Office, Garam Gaddha Road, Nagar Nigam Office, Kammu Ka Bagh, Mahamai Ka Bagh, Petrol Pump and nearby areas

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Electricity will be shut down for maintenance work.

Area: Hinotiya, Vinayak Campus, Coach Factory Side

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Power cut due to departmental work.

Area: Chandbad Hinotiya, Vijay Nagar, Patel Ki Chai Area, Durga Nagar Colony, Semra

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Power supply will be stopped for maintenance.

Area: Chandbad, Bajariya, Vijay Hotel Area, BES Colony, Kishore Talkies, State Bank Area

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Electricity will be unavailable for departmental work.

Area: Rajendra Nagar, Karariya, Harsiddhi Campus, Dwarka Nagar, Krishna Nagar

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Power cut due to ongoing work.

Area: Akriti Enclave, Indus Garden Town, Royal Mahindra Township City, Rohitas-II, Shubhalya Villa, Mahindra Plaza, Nirman Sudha, Mahindra Square, Paras Urban, Imperior, Fortune Prestige

Time: 10:00 am to 4:00 pm

Electricity will remain off for maintenance.

Area: Swarn Kunj, Narmada Apartment, Rajat Golden Nest

Time: 12:00 pm to 2:00 pm

Short-duration power cut for departmental work.

Area: CTO, Kailash Nagar, Sai Residency, Sanatan Parisar, Mool Residency, Sarvodaya Colony, Poojashri

Time: 10:00 am to 3:00 pm

Power supply will be affected due to work.

Area: Sanjay Nagar, Maulana Azad Colony, Idgah Hills, Prince Colony, Convent School Area, Prabhu Nagar, Niyamatpura

Time: 10:00 am to 3:00 pm

Electricity will be cut for maintenance work.

Area: Danish Hills View-4, Aashirwad Colony, Golden Height, Banjari Basti, Kanha Kunj, Dashara Maidan

Time: 10:00 am to 4:00 pm

These areas will also face power cuts due to departmental activity.

Residents are advised to plan their day accordingly and charge essential devices in advance. Power supply is expected to return once maintenance work is completed.