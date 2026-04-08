Bhopal Power Cut April 9: Power To Remain Disrupted In Priya Mohalla, Rajendra Nagar, Janta Colony & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Around 40 areas in Bhopal will face power cuts ranging from 3 to 6 hours on Thursday due to maintenance work by the electricity department. The outages are expected to affect daily activities, and residents are advised to complete important work in advance.
Major affected areas include Sindhi Colony, IES Colony, Vandana Homes, Inayatpur, Karariya, Prem Nagar, Rajendra Nagar, Vaishali Nagar, Janta Colony, Kazi Camp, and Bairagarh, among others.
Areas & Timings:
Areas: Priya Mohalla, Siddhi Vinayak and nearby areas
Time: 9 am to 2 pm
Areas: Sadhana Enclave, IES Colony, Nirupam Phase-2, Sterling, Kunjun Phase-1 and nearby areas
Time: 10 am to 2 pm
Areas: Anshul Vihar, Vandana Homes, Windsor Aralia, Elegant, Suraksha Enclave, Windsor Palm, Inayatpur Pump House, Vatika Heritage and nearby areas
Time: 10 am to 3 pm
Areas: Rajendra Nagar, Karariya, Harsiddhi Campus, Dwarka Nagar, Krishna Nagar, Chandbadi, Shivshakti Nagar, Prem Nagar, Vivekanand Colony, Rajiv Colony, Housing Board Quarters, Panna Nagar, Vaishali Nagar and nearby areas
Time: 10 am to 4 pm
Areas: Bhainsakhedi, Bairagarh Mandi, Sindhi Colony, Putlighar, Islami Gate, Bairagarh, Shahjahanabad and nearby areas
Time: 10 am to 4 pm
Areas: Janta Colony, Saleem Chowk, Old Sindhi Colony, Nagar Nigam Colony, Kazi Camp and nearby areas
Time: 12 pm to 4 pm