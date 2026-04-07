Bhopal Power Cut April 8: Power To Remain Disrupted In Shankar Nagar, Gandhi Chowk, Narmada Bhavan & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): The Bhopal electricity department has announced scheduled power cuts across several areas on 8th April 2026 for maintenance and line-shifting work. Residents are advised to plan accordingly as electricity will be unavailable in specific colonies during the stated times.
Area: Bagh Farhat Afza, Aish Bagh, Janta Quarter, etc.
Time: 10:00 AM – 4:00 PM
Area: Shankar Nagar, Kalyan Nagar, Shiv Nagar
Time: 11:00 AM – 1:00 PM
Area: Green Valley, Kolua Village, Sagar Landmark, Radhakrishna Puram, Khejda Baramad, PMAY Multy, Bhanpur Khanti, etc.
Time: 10:00 AM – 4:00 PM
Area: Sage Golden Spring, Sagar Landmark, Wardhman Green, Tulsi Marriage Garden, Kolua Village
Time: 10:00 AM – 4:00 PM
Area: 7 No. Stop, E1 & E2, Behind BJP Office, RSS Office, Sarojini Naidu, and nearby areas
Time: 10:00 AM – 2:00 PM
Area: Sardar Patel School, Narmada Bhavan, Priyadarshni Nagar, Gautam Nagar, Panchsheel Nagar, Soniya Park
Time: 10:00 AM – 2:00 PM
Area: Purvanchal Ph-I, Rishi Puram Ph-II, Vaibhav Vihar, Kaushalya Nagar, Deep Nagar, Vardhaman Green Valley, Surbhi Mohini, Adharsila Essarg Extension, Khambra Mandir, Ajay Height, Inoksh Tower, Star Avenue, Rajiv Palace
Time: 10:00 AM – 4:00 PM
Area: Nishat Pura, Complete Arif Nagar
Time: 10:00 AM – 4:00 PM
Area: Majdur Nagar, Kumhar Pura, Sharma Colony, Harijan Colony S. Bad, Regiment Rd S. Bad, Water Tank, Vinoba Colony, Old Adalat
Time: 10:00 AM – 4:00 PM
Area: Kabira Apartments, Gandhi Chowk, Hansa Complex, Military Gate, Teelajmalpura, BDA, Shopping Centre, Shobharam Ki Bawdi, Teela Makbara, Kabitpura, Kachhi Masjid, Bag Mufti, etc.
Time: 10:00 AM – 4:00 PM
Area: Ramayan South, Signature 360
Time: 10:00 AM – 3:00 PM
Area: Shiv Kasturi Vatika, Scent Fransis, Nikunj Height
Time: 10:00 AM – 3:00 PM
Residents are requested to ensure safety and avoid using high-power appliances during the scheduled outages. The electricity department expects work to be completed on time and power to be restored promptly after the maintenance.