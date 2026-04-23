 Bhopal Power Cut April 24: Power To Remain Disrupted In Irani Basti, Danish Kunj, Saket Nagar & More; Check Full List
Power cuts will affect several parts of Bhopal on April 24 due to maintenance work. Electricity will remain off between 9 AM and 4 PM in different areas, including Bhanpur, Choonabhatti, Saket Nagar and Danish Kunj. Residents are advised to plan ahead as supply will be disrupted for a few hours in each locality.

FPJ Web DeskUpdated: Thursday, April 23, 2026, 07:46 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): There will be power cuts in many areas due to line maintenance and repair work. Residents may face electricity disruption for a few hours.

Area: Irani Basti, Bhanpur, Bhanpur Square, Atal Nehru Nagar, Geeta Nagar, Leeladhar Colony, Samta Nagar, Kutir Nagar, Hindustan Petroleum and nearby areas
Time: 10:00 AM – 4:00 PM

Area: Jai Krishna Colony, Dharam Kanta, Malikhedi, Shabri Nagar, Pipaliya Bazkha, Vijay Nagar, Patel Nagar, Shukla Farm House, Vijay Market, Bihari Basti and nearby areas
Time: 10:00 AM – 4:00 PM

Area: K-Sector, Sagar Estate, Sagar College, Sharda Kunj, Abhinav Kirti and nearby areas
Time: 10:00 AM – 4:00 PM

Area: Amaltas Colony, C.I. Colony Enclave, Sagar Homes, Chinar Wood, Choonabhatti, Janki Nagar, Aamrapali and nearby areas
Time: 10:00 AM – 2:00 PM

Area: C.I. Colony, Jadda JJ, Police Quarters, Jahangirabad Bazar, Farrakhana, Qaziahata, Milk Dairy, Kanji House, Baba Farid Gali, PTRI, Captain Sahab Ka Ahata, Aamwali Masjid areas
Time: 10:00 AM – 2:00 PM

Area: Kallasha Ahata, Chiklod Road, Old Unani Shafa Khana, Aamwali Masjid, Badwali Masjid, Bapu Colony, Amer Dal Mill, Kumharpura, Pallsab Ki Gali, Aheerpura, Naddafpura areas
Time: 10:00 AM – 12:00 PM

Area: Tulsi Parisar, Crystal Campus, Abhinav Homes, Avinash Nagar, Tagore Nagar, Rishipuram, Subhalya, Suraj Kunj, Avantika Phase-3 areas
Time: 9:00 AM – 2:00 PM

Area: 2A Saket Nagar, Alkapuri, Shakti Nagar, Durga Nagar, A-Sector, Durga Mandir Pahadi area and nearby locations
Time: 10:00 AM – 4:00 PM

Area: Western Courtyard Colony, DK-2, DK-1, Danish Kunj, Dus Sukan Area, Fine Campus, Hare Krishna Homes and nearby areas
Time: 9:00 AM – 2:00 PM

People are advised to plan their work in advance to avoid inconvenience during these hours.

