Bhopal Power Cut April 17: Power To Remain Disrupted In Aish Bagh, Sudama Nagar, Bank Colony & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on April 17, 2026, due to maintenance work and cut point–jumper work under the RDSS project.
The electricity department has advised residents in the affected areas to plan their activities accordingly.
Areas and Timings
Areas: Bagh Umrao Dullah, Indra Colony, Aish Bagh, Mahamai Ka Bagh, Kabristan Area, Thana Bajariya, Bakery Area, Barkhedi Phatak, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work by AE Chandbad Zone
Areas: Palasi Village, Badwai Village, Elexer Green, Nice Space Colony, Rajnagar Palasi, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work by AE Karond Zone
Areas: Sudama Nagar, Marghat Area, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work by AE Gate Zone
Areas: Tirupati Abhinav Homes, Girnar Valley
Time: 10:00 to 16:00
Reason: NHAI line shifting work by STC
Areas: Galla Mandi, Hammal Colony, Jogipura, Kalyan Dal Mill, Neem Road, Pemdipura
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Pole erection work
Areas: Jogi Pura, Aheer Mohalla, Mahveerpura, Mata Mohalla, Kolipura, Badaipura, Balmiki Mohalla, Shramdan Road, Patra Dhobi Ghat, Rassipura, Radha Krishna Mandir, Goryan Masjid Area
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Pole erection work
Areas: Amarnath Building and nearby areas
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Pole erection work
Areas: Badrinath Building and nearby areas
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Pole erection work
Areas: Rishikesh Building and nearby areas
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Pole erection work
Areas: Jagannath Building and nearby areas
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Pole erection work
Areas: Police C.I. Colony, Vasundhara, Bank Colony, New Colony, Kumharpura, Ram Bhatakies
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Pole erection work
Areas: Regal Homes, Rajora Farms, Bengali Colony, Satakshi Garden, Purvanchal Phase-II, Shivlok Phase-6, Shriram Parisar, New Shriram Parisar
Time: 09:30 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Areas: Rudraksh, Shiva Spring, Shiva Royal Park Colony and nearby areas
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Areas: Retghat, Peergate, Pital Nagri, Sindhi Market, Jumerati, Aliganj, Chowki Imambada, Noormahal Road, Kumharpura, Jumerati Post Office, Chune Wali DP, Old Kabad Khana
Time: 10:00 to 15:00
Reason: Line maintenance work