 Bhopal Power Cut April 17: Power To Remain Disrupted In Aish Bagh, Sudama Nagar, Bank Colony & More; Check Full List
Several areas in Bhopal will face power cuts due to maintenance and pole erection work. The shutdown will occur between 9:30 am and 4:00 pm in different zones, including Chandbad, Karond, Gate, and others. Localities such as Aish Bagh, Sudama Nagar, Jumerati, Peergate, and surrounding colonies will be affected as authorities carry out line maintenance and infrastructure work.

Staff ReporterUpdated: Friday, April 17, 2026, 07:55 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on April 17, 2026, due to maintenance work and cut point–jumper work under the RDSS project.

The electricity department has advised residents in the affected areas to plan their activities accordingly.

Areas and Timings

Areas: Bagh Umrao Dullah, Indra Colony, Aish Bagh, Mahamai Ka Bagh, Kabristan Area, Thana Bajariya, Bakery Area, Barkhedi Phatak, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work by AE Chandbad Zone

Areas: Palasi Village, Badwai Village, Elexer Green, Nice Space Colony, Rajnagar Palasi, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work by AE Karond Zone

Areas: Sudama Nagar, Marghat Area, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work by AE Gate Zone

Areas: Tirupati Abhinav Homes, Girnar Valley
Time: 10:00 to 16:00

Reason: NHAI line shifting work by STC

Areas: Galla Mandi, Hammal Colony, Jogipura, Kalyan Dal Mill, Neem Road, Pemdipura
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Pole erection work

Areas: Jogi Pura, Aheer Mohalla, Mahveerpura, Mata Mohalla, Kolipura, Badaipura, Balmiki Mohalla, Shramdan Road, Patra Dhobi Ghat, Rassipura, Radha Krishna Mandir, Goryan Masjid Area
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Pole erection work

Areas: Amarnath Building and nearby areas
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Pole erection work

Areas: Badrinath Building and nearby areas
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Pole erection work

Areas: Rishikesh Building and nearby areas
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Pole erection work

Areas: Jagannath Building and nearby areas
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Pole erection work

Areas: Police C.I. Colony, Vasundhara, Bank Colony, New Colony, Kumharpura, Ram Bhatakies
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Pole erection work

Areas: Regal Homes, Rajora Farms, Bengali Colony, Satakshi Garden, Purvanchal Phase-II, Shivlok Phase-6, Shriram Parisar, New Shriram Parisar
Time: 09:30 to 14:00
Reason: Line maintenance work

Areas: Rudraksh, Shiva Spring, Shiva Royal Park Colony and nearby areas
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work

Areas: Retghat, Peergate, Pital Nagri, Sindhi Market, Jumerati, Aliganj, Chowki Imambada, Noormahal Road, Kumharpura, Jumerati Post Office, Chune Wali DP, Old Kabad Khana
Time: 10:00 to 15:00
Reason: Line maintenance work

