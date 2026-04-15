Bhopal Power Cut April 16: Power To Remain Disrupted In Rajendra Nagar, Harsiddhi Campus, Basant Vihar & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on April 16, 2026, due to maintenance work and cut point–jumper work under the RDSS project. The electricity department has advised residents in the affected areas to plan their activities accordingly. Areas and Timings Areas: Rajendra Nagar, Karariya, Harsiddhi Campus, Dwarka Nagar, Krishna Nagar, Bal Bharti School

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Cut point and jumper work under RDSS Areas: Semra, Khejda, Bhanpur, Kolua, Damkheda, Khushi Pura

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Cut point and jumper work under RDSS Areas: Adampur, Chhavni, Dobra, Chor Sagoni, Omega Farm, Gyan Ganga College, Sam College, J.K. Resort, Navjyoti ITI, Matin Miya Farm House, Veterinary Department, AVM College, Agio Logistic, Dobra School

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Cut point and jumper work under RDSS Areas: Kokta Village, Transport Nagar, Lalwani Dairy II & III

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Cut point and jumper work under RDSS Areas: PMAY Multi, Diamond City, Kasturi Courtyard, Rajdhani Parisar

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Cut point and jumper work under RDSS Areas: E-2, E-3, E-4, Niramaya Hospital, Narmada Hospital, BJP Office, National Hospital, HDFC Bank Vittal Market, Arjun Fitness Club, Commercial Tax Office, Sanya Hospital

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work Areas: Thela Rd., G.A.D. Chauraha, Mayo Hospital, Jhirni Ka Mandir, Kala Darwaza, Tajul Masajid, GPO, LBS Hospital

Time: 10:00 to 15:00

Reason: Line maintenance work Areas: Retghat, Peergate, Pital Nagri, Sindhi Market, Jumerati, Aliganj, Chowki Imambada, Noormahal Road, Kumharpura, Jumerati Post Office, Old Kabadkhana

Time: 10:00 to 15:00

Reason: Line maintenance work Areas: Hemu Kalani, Sky Dream, Basant Vihar, Priyadarshini Plaza, Rohit Nagar, Raghunath Nagar, Comfort Enclave, Fortune Signature, Sai Arcade, Shriram Heights, Star Avenue, Subhalay Colony

Time: 11:00 to 13:00

Reason: Line maintenance work Areas: Tulsi Vihar, Vallabh Nagar, Luv Kush Nagar, Somya Vihar, Rachna Vihar, Avantika Crystal Campus, Kanchan Nagar, Aastha Vihar, Sarthak Heights, Tulsi Vihar-2, Regal Nest, Sarla Homes, Samriddhi Desire

Time: 09:30 to 14:00

Reason: Line maintenance work Areas: Life Style Blue, Tribhuvan, Shivangan, Canal Kinship and surrounding areas

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work Areas: Life Style Blue, Tribhuvan, Shivangan, Canal Kinship and surrounding areas