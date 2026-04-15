 Bhopal Power Cut April 16: Power To Remain Disrupted In Rajendra Nagar, Harsiddhi Campus, Basant Vihar & More; Check Full List
e-Paper Get App
Power cuts and maintenance work under RDSS will affect several areas with different timings from 9:30 AM to 4:00 PM. The work includes cut point, jumper, and line maintenance activities. Affected areas include Rajendra Nagar, Bhanpur, Kokta, PMAY Colony, E-4, Old City regions, and multiple residential colonies. Residents are advised to plan accordingly due to scheduled electricity maintenance.

Staff ReporterUpdated: Wednesday, April 15, 2026, 08:27 PM IST
article-image
Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on April 16, 2026, due to maintenance work and cut point–jumper work under the RDSS project.

The electricity department has advised residents in the affected areas to plan their activities accordingly.

Areas and Timings

Areas: Rajendra Nagar, Karariya, Harsiddhi Campus, Dwarka Nagar, Krishna Nagar, Bal Bharti School
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Cut point and jumper work under RDSS

Areas: Semra, Khejda, Bhanpur, Kolua, Damkheda, Khushi Pura
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Cut point and jumper work under RDSS

Areas: Adampur, Chhavni, Dobra, Chor Sagoni, Omega Farm, Gyan Ganga College, Sam College, J.K. Resort, Navjyoti ITI, Matin Miya Farm House, Veterinary Department, AVM College, Agio Logistic, Dobra School
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Cut point and jumper work under RDSS

Areas: Kokta Village, Transport Nagar, Lalwani Dairy II & III
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Cut point and jumper work under RDSS

Areas: PMAY Multi, Diamond City, Kasturi Courtyard, Rajdhani Parisar
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Cut point and jumper work under RDSS

Areas: E-2, E-3, E-4, Niramaya Hospital, Narmada Hospital, BJP Office, National Hospital, HDFC Bank Vittal Market, Arjun Fitness Club, Commercial Tax Office, Sanya Hospital
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work

Areas: Thela Rd., G.A.D. Chauraha, Mayo Hospital, Jhirni Ka Mandir, Kala Darwaza, Tajul Masajid, GPO, LBS Hospital
Time: 10:00 to 15:00
Reason: Line maintenance work

Areas: Retghat, Peergate, Pital Nagri, Sindhi Market, Jumerati, Aliganj, Chowki Imambada, Noormahal Road, Kumharpura, Jumerati Post Office, Old Kabadkhana
Time: 10:00 to 15:00
Reason: Line maintenance work

Areas: Hemu Kalani, Sky Dream, Basant Vihar, Priyadarshini Plaza, Rohit Nagar, Raghunath Nagar, Comfort Enclave, Fortune Signature, Sai Arcade, Shriram Heights, Star Avenue, Subhalay Colony
Time: 11:00 to 13:00
Reason: Line maintenance work

Areas: Tulsi Vihar, Vallabh Nagar, Luv Kush Nagar, Somya Vihar, Rachna Vihar, Avantika Crystal Campus, Kanchan Nagar, Aastha Vihar, Sarthak Heights, Tulsi Vihar-2, Regal Nest, Sarla Homes, Samriddhi Desire
Time: 09:30 to 14:00
Reason: Line maintenance work

Areas: Life Style Blue, Tribhuvan, Shivangan, Canal Kinship and surrounding areas
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work

Follow us on