 Bhopal Power Cut April 10: Power To Remain Disrupted In Kolar Colony, Durga Nagar, Pragati Nagar & More; Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut April 10: Power To Remain Disrupted In Kolar Colony, Durga Nagar, Pragati Nagar & More; Check Full List

Bhopal Power Cut April 10: Power To Remain Disrupted In Kolar Colony, Durga Nagar, Pragati Nagar & More; Check Full List

Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on April 10 due to line maintenance and NHAI line shifting work by the electricity department. Areas including Maholi, Shiv Nagar, Kamla Nagar, Kolar Colony, Danish Nagar, Gandhinagar and nearby localities will see outages between 10 AM and 4 PM. Residents are advised to plan their activities accordingly.

FP News ServiceUpdated: Thursday, April 09, 2026, 07:27 PM IST
Bhopal (Madhya Pradesh):The electricity department has announced a planned power cut in many areas of Bhopal on April 10, 2026 due to line shifting and maintenance work.

Power supply will remain affected for a few hours in different localities. Residents in these areas are advised to plan their day accordingly.

Area: D Mart, Maholi, Kakada Abhinav Homes, Rani Shadi Hall, Sagar Heights and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: NHAI Line Shifting Work

Area: K-Sector, Sagar Estate, Sagar College, Sharda Kunj, Abhinav Kirti and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: NHAI Line Shifting Work

Area: Shiv Nagar, Udiya Basti
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance (AE Bhanpur Zone)

Area: Vishvakarma Nagar, Janta Quarter, LIG, MIG, Molvi Nagar, Kamla Nagar, Hanif Colony, Aashiyana Colony, Paras Nagar and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance (AE Karond Zone)

Area: Pragati Nagar
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance (AE Gate Zone)

Area: Nagar Nigam Barrai HT Connection, CM Rise School Barrai, Kasturi Homes Colony, Katara Police Station, Balaji Warehouse, IOCL Petrol Pump, Swaraj Tractor Agency, Barrai nearby areas
Time: 10:30 AM to 2:30 PM
Work: Supervision & Line Maintenance

Area: IOCL SS Energy Misrod nearby areas
Time: 12:00 PM to 4:00 PM
Work: EV Charging Station Pole Erection (Partial Jumper Open/Close Work)

Area: Kolar Colony, Durga Nagar, Shanti Nagar, Patrakar Colony, Balveer Nagar, Priyadarshini Nagar
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Work: Line Maintenance

Area: Sagar Banglow, BDA, Gondipura, Banjara Basti, New Jail and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance

Area: Blaire Colony, Phase-1, Phase-2, Lake Pearl Spring, Shri Institute and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance

Area: Rishi Villas Colony
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance

Area: Asharam Chauraha, Gandhinagar Market, Arjun Ward, Pratap Ward, Dental College, Parnkuti, Aaramill, Dhakad Chauraha
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance

Area: Abbas Nagar, Nayi Basti, Sector-5, Mahaveer Basti, Gulab Wali DP, Gram Gondarmou and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance

Area: Rajat Colony, Danish Nagar, Nikhil Homes Phase-3, Kunjan Nagar, Jyoti Nagar
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Work: Line Maintenance

Area: Vastu Vihar, Nirmal Nagar, Tagore Nagar Phase-2, Radha Kunj Colony
Time: 2:00 PM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance

Residents in these areas may face temporary electricity disruption during the mentioned hours due to the scheduled work.

Follow us on