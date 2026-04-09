Bhopal Power Cut April 10: Power To Remain Disrupted In Kolar Colony, Durga Nagar, Pragati Nagar & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh):The electricity department has announced a planned power cut in many areas of Bhopal on April 10, 2026 due to line shifting and maintenance work.
Power supply will remain affected for a few hours in different localities. Residents in these areas are advised to plan their day accordingly.
Area: D Mart, Maholi, Kakada Abhinav Homes, Rani Shadi Hall, Sagar Heights and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: NHAI Line Shifting Work
Area: K-Sector, Sagar Estate, Sagar College, Sharda Kunj, Abhinav Kirti and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: NHAI Line Shifting Work
Area: Shiv Nagar, Udiya Basti
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance (AE Bhanpur Zone)
Area: Vishvakarma Nagar, Janta Quarter, LIG, MIG, Molvi Nagar, Kamla Nagar, Hanif Colony, Aashiyana Colony, Paras Nagar and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance (AE Karond Zone)
Area: Pragati Nagar
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance (AE Gate Zone)
Area: Nagar Nigam Barrai HT Connection, CM Rise School Barrai, Kasturi Homes Colony, Katara Police Station, Balaji Warehouse, IOCL Petrol Pump, Swaraj Tractor Agency, Barrai nearby areas
Time: 10:30 AM to 2:30 PM
Work: Supervision & Line Maintenance
Area: IOCL SS Energy Misrod nearby areas
Time: 12:00 PM to 4:00 PM
Work: EV Charging Station Pole Erection (Partial Jumper Open/Close Work)
Area: Kolar Colony, Durga Nagar, Shanti Nagar, Patrakar Colony, Balveer Nagar, Priyadarshini Nagar
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Work: Line Maintenance
Area: Sagar Banglow, BDA, Gondipura, Banjara Basti, New Jail and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance
Area: Blaire Colony, Phase-1, Phase-2, Lake Pearl Spring, Shri Institute and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance
Area: Rishi Villas Colony
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance
Area: Asharam Chauraha, Gandhinagar Market, Arjun Ward, Pratap Ward, Dental College, Parnkuti, Aaramill, Dhakad Chauraha
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance
Area: Abbas Nagar, Nayi Basti, Sector-5, Mahaveer Basti, Gulab Wali DP, Gram Gondarmou and nearby areas
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance
Area: Rajat Colony, Danish Nagar, Nikhil Homes Phase-3, Kunjan Nagar, Jyoti Nagar
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Work: Line Maintenance
Area: Vastu Vihar, Nirmal Nagar, Tagore Nagar Phase-2, Radha Kunj Colony
Time: 2:00 PM to 4:00 PM
Work: Line Maintenance
Residents in these areas may face temporary electricity disruption during the mentioned hours due to the scheduled work.