 Bhopal News: District Health Committee Meeting On January 27; Key Officials To Attend
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal News: District Health Committee Meeting On January 27; Key Officials To Attend

Bhopal News: District Health Committee Meeting On January 27; Key Officials To Attend

A meeting of the District Health Committee will be held on January 27 in Bhopal under the chairmanship of Collector Kaushalendra Vikram Singh. Chief Medical and Health Officer Dr. Manish Sharma said senior officials from health, education, municipal bodies, medical colleges, hospitals, and various government departments have been directed to attend the meeting.

Staff ReporterUpdated: Monday, January 26, 2026, 04:00 PM IST
article-image
Bhopal News: District Health Committee Meeting On January 27; Key Officials To Attend |

Bhopal (Madhya Pradesh): A meeting of the District Health Committee, chaired by Collector Shri Kaushalendra Vikram Singh, has been scheduled for Tuesday, January 27.

Chief Medical and Health Officer Dr. Manish Sharma said that instructions have been issued to the following officials to attend the meeting: Commissioner, Municipal Corporation; Chief Executive Officer, District Panchayat; Director/Superintendent, All India Institute of Medical Sciences; Dean, Gandhi Medical College/Superintendent, Hamidia Hospital; Director/Superintendent, BMHRC; Chief Medical Officer, Gas Relief, and Superintendents of all Gas Relief Hospitals; Joint Director, Social Justice Department; District Education Officer; District Project Coordinator, Sarva Shiksha Abhiyan; District Programme Officer, Women and Child Development Department; Civil Surgeon-cum-Chief Hospital Superintendent, Jayaprakash Hospital; District AYUSH Officer; Chief Medical Superintendent, Railway Hospital/Kasturba Hospital/ESI; Superintendent, Dr. Kailash Nath Katju Government Women’s Hospital; Civil Hospital, Bairagarh; Principal-cum-Chief Executive Officer, Pandit Khushilal Ayurveda College and Hospital; Government Homeopathy Medical College and Hospital; Hakim Syed Zia-ul-Hasan Unani Medical College; all Nodal/Programme Officers; District Immunization Officer; District Health Officers-1, 2 and 3; District Leprosy Officer; District Surveillance Officer; District Tuberculosis Officer; District Malaria Officer; and Nodal Officers for NCD, NRC, Blindness Prevention, RBSK, Hepatitis Control, Oral Health, Mental Health, HIV Control, IDSP and CM Helpline.

Read Also
Madhya Pradesh Tableau Showcases Devi Ahilyabai Holkar's Ideas Of Vigilant Governance, Spiritual...
article-image

Members of the District Programme Management Unit, Block Medical Officers and members of Block Management Units of Phanda and Bairasia development blocks, In-charge Medical Officers of SNCU Jayaprakash Hospital and Civil Hospital Dr. Kailash Nath Katju, and all Sub-Divisional Medical Officers have also been directed to attend.

Read Also
Indore Special: 'Kahan Tak... Lahore Tak!' Youths, Families Celebrate Republic Day With Sunny Deol's...
article-image

FPJ Shorts
A Symbol Of Pride: Gateway Of India Lights Up In Tricolour For Republic Day 2026
A Symbol Of Pride: Gateway Of India Lights Up In Tricolour For Republic Day 2026
Thane: Traffic Restrictions At Balkum Naka As Underground Metro Work Begins; Diversions To Remain In Place Till July | Details Inside
Thane: Traffic Restrictions At Balkum Naka As Underground Metro Work Begins; Diversions To Remain In Place Till July | Details Inside
Border 2 Box Office Collection Day 4 Prediction: Will Sunny Deol Starrer Show A HUGE Jump Due To Republic Day Holiday?
Border 2 Box Office Collection Day 4 Prediction: Will Sunny Deol Starrer Show A HUGE Jump Due To Republic Day Holiday?
T20 World Cup 2026: ICC Set To Announce Warm-Up Match Schedule As India A, USA Set For Games
T20 World Cup 2026: ICC Set To Announce Warm-Up Match Schedule As India A, USA Set For Games
Follow us on

RECENT STORIES

Bhopal News: District Health Committee Meeting On January 27; Key Officials To Attend
Bhopal News: District Health Committee Meeting On January 27; Key Officials To Attend
MP News: After Being Scolded Over Studies, Class 12 Student Found Severed On Railway Tracks In...
MP News: After Being Scolded Over Studies, Class 12 Student Found Severed On Railway Tracks In...
MP News: Gwalior Couple Loses ₹60 Lakh After Being Lured By Fake Returns In Online Gaming Scam
MP News: Gwalior Couple Loses ₹60 Lakh After Being Lured By Fake Returns In Online Gaming Scam
Madhya Pradesh Tableau Showcases Devi Ahilyabai Holkar's Ideas Of Vigilant Governance, Spiritual...
Madhya Pradesh Tableau Showcases Devi Ahilyabai Holkar's Ideas Of Vigilant Governance, Spiritual...
Republic Day 2026: Madhya Pradesh Public Health Minister Sampatiya Uikey Hoists Tricolour In...
Republic Day 2026: Madhya Pradesh Public Health Minister Sampatiya Uikey Hoists Tricolour In...