Bhopal News: District Health Committee Meeting On January 27; Key Officials To Attend

Bhopal (Madhya Pradesh): A meeting of the District Health Committee, chaired by Collector Shri Kaushalendra Vikram Singh, has been scheduled for Tuesday, January 27.
Chief Medical and Health Officer Dr. Manish Sharma said that instructions have been issued to the following officials to attend the meeting: Commissioner, Municipal Corporation; Chief Executive Officer, District Panchayat; Director/Superintendent, All India Institute of Medical Sciences; Dean, Gandhi Medical College/Superintendent, Hamidia Hospital; Director/Superintendent, BMHRC; Chief Medical Officer, Gas Relief, and Superintendents of all Gas Relief Hospitals; Joint Director, Social Justice Department; District Education Officer; District Project Coordinator, Sarva Shiksha Abhiyan; District Programme Officer, Women and Child Development Department; Civil Surgeon-cum-Chief Hospital Superintendent, Jayaprakash Hospital; District AYUSH Officer; Chief Medical Superintendent, Railway Hospital/Kasturba Hospital/ESI; Superintendent, Dr. Kailash Nath Katju Government Women’s Hospital; Civil Hospital, Bairagarh; Principal-cum-Chief Executive Officer, Pandit Khushilal Ayurveda College and Hospital; Government Homeopathy Medical College and Hospital; Hakim Syed Zia-ul-Hasan Unani Medical College; all Nodal/Programme Officers; District Immunization Officer; District Health Officers-1, 2 and 3; District Leprosy Officer; District Surveillance Officer; District Tuberculosis Officer; District Malaria Officer; and Nodal Officers for NCD, NRC, Blindness Prevention, RBSK, Hepatitis Control, Oral Health, Mental Health, HIV Control, IDSP and CM Helpline.
Members of the District Programme Management Unit, Block Medical Officers and members of Block Management Units of Phanda and Bairasia development blocks, In-charge Medical Officers of SNCU Jayaprakash Hospital and Civil Hospital Dr. Kailash Nath Katju, and all Sub-Divisional Medical Officers have also been directed to attend.