12 Trains Diverted Via Bhopal Division Due To Jaunpur Yard Remodeling Work

Bhopal (Madhya Pradesh): 12 trains passing through Madhya Pradesh’s Bhopal Railway Division have been diverted due to yard remodeling work at Jaunpur Junction, under the Lucknow Division of Northern Railway.
The work will be carried out in phases over a period of 24 days, from May 4 to May 27, 2026. As a result, routes of several trains operating through the Bhopal Division of West Central Railway have been changed.
Trains to run on diverted routes (instead of via Jaunpur) on specified dates:
1) Train No. 19051 Valsad - Muzaffarpur Express: On May 16 and 23, will run via Jeonathpur - Varanasi Junction - Varanasi City - Aunrihar Junction.
2) Train No. 19052 Muzaffarpur - Valsad Express: On May 18 and 25, will run via Aunrihar Junction - Varanasi City - Varanasi Junction - Jeonathpur.
3) Train No. 11056 Gorakhpur - LTT Godan Express: On May 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, and 27, will run via Shahganj Junction - Ayodhya Cantt Junction - Sultanpur Junction - Maa Belha Devi Dham Pratapgarh Junction - Phaphamau Junction.
4) Train No. 11060 Chhapra - LTT Express: On May 14, 16, 18, 21, 23, and 25, will run via Shahganj Junction - Ayodhya Cantt Junction - Sultanpur Junction - Maa Belha Devi Dham Pratapgarh Junction - Phaphamau Junction.
5) Train No. 11055 LTT - Gorakhpur Godan Express: On May 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, and 25, will run via Phaphamau Junction - Maa Belha Devi Dham Pratapgarh Junction - Ayodhya Cantt Junction - Shahganj Junction.
6) Train No. 11059 LTT - Chhapra Express: On May 12, 14, 16, 19, 21, 23, and 26, will run via Phaphamau Junction - Maa Belha Devi Dham Pratapgarh Junction - Ayodhya Cantt Junction - Shahganj Junction.
7) Train No. 19045 Surat - Thawe Tapti Ganga Express: On May 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, and 25, will run via Ohan Cabin - Kanpur Central - Prayagraj Junction - Sultanpur Junction - Ayodhya Cantt Junction - Shahganj Junction.
8) Train No. 19046 Thawe - Surat Tapti Ganga Express: On May 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, and 27, will run via Shahganj Junction - Ayodhya Cantt Junction - Sultanpur Junction - Prayagraj Junction - Kanpur Central - Ohan Cabin.
9) Train No. 19321 Indore - Patna Express: On May 9, 16, and 23, will run via Lucknow - Sultanpur Junction - Jafrabad Junction.
10) Train No. 22103 Lokmanya Tilak - Ayodhya Cantt Express: On May 18 and 25, will run via Phaphamau Junction - Maa Belha Devi Dham Pratapgarh Junction - Sultanpur Junction - Ayodhya Cantt Junction.
11) Train No. 11081 LTT - Gorakhpur Express: On May 13 and 20, will run via Jeonathpur - Varanasi Junction - Varanasi City - Aunrihar Junction.
12) Train No. 11082 Gorakhpur - LTT Express: On May 15 and 22, will run via Aunrihar Junction - Varanasi City - Varanasi Junction - Jeonathpur.
Passengers are advised to check train schedules and routes before travel to avoid inconvenience.