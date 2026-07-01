Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath Wishes Akhilesh Yadav On His Birthday, Prays For Good Health

Lucknow, July 1: Chief Minister Yogi Adityanath extended birthday greetings to Samajwadi Party supremo and former Chief Minister Akhilesh Yadav. The Chief Minister prayed for Akhilesh Yadav's good health and long life. Former Chief Minister Akhilesh Yadav's birthday falls on July 1 (Wednesday).
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Chief Minister Yogi Adityanath posted on his social media account 'X'. CM Yogi wrote, "Heartfelt birthday greetings to former Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Akhilesh Yadav. I pray to Lord Shri Ram to bless you with good health and a long life."