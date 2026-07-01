 Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath Wishes Akhilesh Yadav On His Birthday, Prays For Good Health
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Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath Wishes Akhilesh Yadav On His Birthday, Prays For Good Health

Chief Minister Yogi Adityanath extended birthday greetings to Samajwadi Party chief and former Uttar Pradesh CM Akhilesh Yadav on July 1. In a post on social media platform ‘X’, he wished him good health and a long life, invoking blessings of Lord Shri Ram.

FPJ Web DeskUpdated: Wednesday, July 01, 2026, 09:51 PM IST
Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath Wishes Akhilesh Yadav On His Birthday, Prays For Good Health
Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath Wishes Akhilesh Yadav On His Birthday, Prays For Good Health | X @ANI

Lucknow, July 1: Chief Minister Yogi Adityanath extended birthday greetings to Samajwadi Party supremo and former Chief Minister Akhilesh Yadav. The Chief Minister prayed for Akhilesh Yadav's good health and long life. Former Chief Minister Akhilesh Yadav's birthday falls on July 1 (Wednesday).

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Chief Minister Yogi Adityanath posted on his social media account 'X'. CM Yogi wrote, "Heartfelt birthday greetings to former Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Akhilesh Yadav. I pray to Lord Shri Ram to bless you with good health and a long life."

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