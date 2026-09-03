CM Yogi To Honour 81 UP Teachers With State Teacher Award & Chief Minister Teacher Award On Teachers' Day

Gorakhpur, September 3: Teachers who have made outstanding contributions to shaping future generations through education and nation-building will see their efforts recognized in a golden chapter on Teachers' Day. On September 5, Chief Minister Yogi Adityanath will honour a total of 81 teachers from across Uttar Pradesh with the State Teacher Award 2025 and the Chief Minister Teacher Award 2025 for effective school management, innovation, and the holistic development of students.
A grand ceremony to felicitate the teachers will be held at the Yogiraj Baba Gambhirnath Auditorium in Gorakhpur. Arrangements have been made to accommodate the selected teachers from across the state in hotels with the honour accorded to distinguished guests.
For the prestigious state-level award recognizing teachers' dedication to society, 61 teachers from the Basic Education Department and 20 teachers from the Secondary Education Department have been selected. These include 33 women teachers in total (31 from Basic Education schools and 2 from Secondary Education schools). Among the teachers selected from the Secondary Education Department, five will be honoured with the Chief Minister Teacher Award. The primary objective of the awards is to encourage excellence in teaching and further strengthen teachers' efforts to spread the light of education in society.
The Yogi government will present a citation certificate, a memento, and Rs 25,000 as prize money to teachers receiving the state-level award. In addition, honoured teachers will be entitled to 4,000 kilometres of free travel annually on Uttar Pradesh State Road Transport Corporation buses for life. Teachers receiving the State Teacher Award will also receive a two-year extension in their retirement age.
Basic Education teachers selected for the State Teacher Award
1. Sangeeta Sharma (Head Teacher, Primary School Dhanauli, Akola, Agra)
2. Geeta Verma (Assistant Teacher, Primary School Chaubara, Gajraula, Amroha)
3. Preeti Mishra (Assistant Teacher, PM SHRI High School Belwa, Payagpur, Bahraich)
4. Salma Khan (Assistant Teacher, Composite School Adarsh, Nagar Area, Balrampur)
5. Urmila Devi (Assistant Teacher, Upper Primary School Khemaipur, Bhadohi)
6. Rachna Kapoor (Assistant Teacher, Upper Primary School Nangli Chhoiya, Haldaur, Bijnor)
7. Kiran Devi (Head Teacher, Upper Primary School Ambiyapur, Badaun)
8. Juhi Malik (Assistant Teacher, Upper Primary School Syana, Bulandshahr)
9. Usha Singh (Assistant Teacher, Junior High School Saidpur, Shahabganj, Chandauli)
10. Geeta Verma (Assistant Teacher, Composite Upper Primary School Amanabad, Farrukhabad)
11. Archana Pandey (Assistant Teacher, Composite School Parthala Khanjarpur, Gautam Buddh Nagar)
12. Jyotsna Goswami (Head Teacher, Primary School Nankagarhi, Rajapur, Ghaziabad)
13. Shuchi Tyagi (Assistant Teacher, Composite School Piplaida, Dhaulana, Hapur)
14. Vijaya Awasthi (Assistant Teacher, Amalgamated School Mansurnagar, Pihani, Hardoi)
15. Pallavi Chaturvedi (Assistant Teacher, Upper Primary School Sasni, Hathras)
16. Preeti Srivastava (Assistant Teacher, Composite School Pathakarka, Bangra, Jhansi)
17. Dr. Sumanlata Yadav (Head Teacher, Primary School Kunwarpur Banwari, Chhibramau, Kannauj)
18. Dr. Kamayani Sharma (Assistant Teacher, Amalgamated School Aurotaharpur, Kakwan, Kanpur Nagar)
19. Suman Kushwaha (Head Teacher, Primary School Bhagwanpur, Nevada, Kaushambi)
20. Preeti Gupta (Head Teacher, Primary School Chauki Bus Stand, Birdha, Lalitpur)
21. Vinita (Assistant Teacher, Primary School Amethi Urdu, Gosainganj, Lucknow)
22. Seema Kumari (Head Teacher, Primary School Mahatauli, Ghiror, Mainpuri)
23. Pratibha Rani Bharti (Assistant Teacher, Primary School Harra, Sarurpur, Meerut)
24. Sunita Rani (Assistant Teacher, Upper Primary School Sirsawan, Bhagatpur, Moradabad)
25. Aarti Sharma (Head Teacher, Primary School Rustamgarh, Muzaffarnagar)
26. Valentina Victor (Head Teacher, Primary School Ahmadnagar, Nagar Area, Rampur)
27. Amita Tandon (Head Teacher, Composite School Rajpur Rani, Shravasti)
28. Meera Singh (Assistant Teacher, Upper Primary School Gadaidih, Chopan, Sonbhadra)
29. Preeti Bharti (Assistant Teacher, Upper Primary School Nevalganj, Hasanganj, Unnao)
30. Neelam Rai (Assistant Teacher, Primary School Manduadih, Varanasi)
31. Sayyada (Head Teacher, Primary School Pipariya Agaru, Marauri, Pilibhit)
32. Suneet Mitra Pandey (Head Teacher, Primary School Gokula, Nawabganj, Gonda)
33. Amar Singh (Head Teacher, Upper Primary School Bahrawad, Atrauli, Aligarh)
34. Ram Milan Gupta (Assistant Teacher, Composite High School, Nasirpur Chhitauna, Jahangirganj, Ambedkar Nagar)
35. Pankaj Kumar Dwivedi (Head Teacher, Primary School Theunga, Sohawal, Ayodhya)
36. Pradeep Kumar Singh (Assistant Teacher, Composite Upper Primary School Bhairavpur, Koilsa, Azamgarh)
37. Ajit Kumar Srivastava (Assistant Teacher, Upper Primary School Ibrahimabad, Murli Chhapra, Ballia)
38. Rahul Kumar Shukla (Head Teacher, Primary School Bahuta, Trivediganj, Barabanki)
39. Harishankar Tripathi (Head Teacher, Upper Primary School Garhchapa, Manikpur, Chitrakoot)
40. Omveer Singh (Head Teacher, PM SHRI Upper Primary School Pidaura, Marehra, Etah)
41. Virendra Singh (Assistant Teacher, Upper Primary School Takha, Etawah)
42. Anand Kumar Mishra (Assistant Teacher, Primary School Malukpur, Airayan, Fatehpur)
43. Santosh Kushwaha (Assistant Teacher, Girls Upper Primary School Manihari, Ghazipur)
44. Neetiraj Singh (Head Teacher, Primary School Chunki Ka Dera, Sumerpur, Hamirpur)
45. Rajesh Kumar Upadhyay (Assistant Teacher, Junior High School Barigaon, Ghughli, Maharajganj)
46. Sanjay Kumar Mishra (Head Teacher, Composite Upper Primary School Gariyawan, Mungra Badshahpur, Jaunpur)
47. Vineet Kumar Mishra (Assistant Teacher, Upper Primary School Anta, Rasulabad, Kanpur Dehat)
48. Dhananjay Pratap Singh (Head Teacher, Primary School Salempur Lala, Kasganj)
49. Pramod Kumar (Head Teacher, Primary School Ratasia, Behjam, Lakhimpur Kheri)
50. Naveen Kumar Tripathi (Assistant Teacher, PM SHRI Composite School Unwal First, Bansgaon, Gorakhpur)
51. Om Prakash Tiwari (Assistant Teacher, Girls Upper Primary School Bilkhi, Kabrai, Mahoba)
52. Anil Kumar Maurya (Assistant Teacher, Upper Primary School Daulsepur, Ranipur, Mau)
53. Dayanand Mishra (Head Teacher, Primary School Siddhi, Pahari, Mirzapur)
54. Dr. Devendra Singh (Assistant Teacher, Composite School Barna, Pratapgarh)
55. Ram Lakhan Maurya (Assistant Teacher, Upper Primary School Sirsa, Pratappur, Prayagraj)
56. Brijkishore (Head Teacher, Composite School Rasoolpur, Gunnaur, Sambhal)
57. Arun Kumar Gupta (Assistant Teacher, Composite School Dhanaura, Dadraul, Shahjahanpur)
58. Dinkar Chauhan (Head Teacher, Primary School Gangeru First, Kandhla, Shamli)
59. Mahesh Kumar (Assistant Teacher, Primary School Booda, Birdpur, Siddharthnagar)
60. Atul Sharma (Head Teacher, Primary School Adawenia Grant, Elia, Sitapur)
61. Satyendra Kumar Singh (Assistant Teacher, Upper Primary School Sadhapur, Pratappur Kamaicha, Sultanpur)
Secondary Education teachers selected for the State Teacher Award
1. Renu Tomar (Principal, Jawahar Lal Memorial Girls Inter College, Ghaziabad)
2. Dr. Ramesh Pratap Singh (Principal, Uday Pratap Inter College, Varanasi)
3. Girijesh Kumar Mall (Language Teacher, Shri Gandhi Vidyalaya Inter College, Bachhrawan, Raebareli)
4. Dr. Anuj Kumar Agrawal (Language Teacher, Government Inter College, Salempur, Kanth, Moradabad)
5. Maheshwar Prasad Tripathi (Language Teacher, LPK Inter College, Basdila, Sardar Nagar, Gorakhpur)
6. Arun Kumar Ojha (Mathematics Teacher, Hiralal Ramniwas Inter College, Sant Kabir Nagar)
7. Dr. Gaurav Varshney (Science Teacher, Jain Inter College, Rampur)
8. Dr. Abhishek Kumar Singh (Science Teacher, Hiralal Ramniwas Inter College, Sant Kabir Nagar)
9. Amit Kumar Sharma (Science Teacher, Government Inter College, Anuppur, Dibai, Hapur)
10. Dr. Harishchandra Yadav (Humanities Teacher, Vibhuti Narayan Government Inter College, Gyanpur, Bhadohi)
11. Ashwani Kumar Jain (Humanities Teacher, Shri Mahavir Digambar Jain Inter College, Firozabad)
12. Rajpal (Humanities Teacher, Darbari Lal Sharma Inter College, Rithaura, Bareilly)
13. Dr. Sanjay Kumar Singh (Commerce Teacher, Shri Gulabrai Inter College, Bareilly)
14. Gundhar Lal Jain (Commerce Teacher, MD Jain Inter College, Agra)
15. Prakash Narayan Singh (Art Teacher, Bengali Tola Inter College, Varanasi)
Secondary Education teachers selected for the Chief Minister Teacher Award
1. Dr. Yogendra Pratap Singh (Principal, Pt. Deendayal Upadhyay Saraswati Vidya Mandir Inter College, Lakhimpur Kheri)
2. Vikram Bahadur Singh Parihar (Principal, Jwala Devi Saraswati Vidya Mandir Inter College, Prayagraj)
3. Kalpana Singh (Principal, Saraswati Balika Vidya Mandir Inter College, Jhansi)
4. Dr. Anand Kumar (Humanities Teacher, Maharshi Dayanand Vidyapeeth Intermediate College, Govindpuram, Ghaziabad)
5. Vijay Pal (Art Teacher, Jayanarayan Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bareilly)