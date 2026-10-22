Bhopal Power Cut October 23: Power To Remain Disrupted In Hoshangabad Road, CM House, Professor Colony And Others; Check Area-Wise Timings | Representative Image

Scheduled Power Cuts in Bhopal on October 23: Power supply is likely to be disrupted in several areas of Bhopal on October 23 due to scheduled departmental work. Residents in the affected localities may experience power cuts of varying durations, depending on the maintenance schedule for their respective areas.

Areas & Timmings:

Area: Bairagarh Gaon, Adarsh Nagar, Nai Basti, Steel Factory, Cold Storage and Meerpur.

Time: 11 am to 5 pm

Reason: Departmental work

Area: Scout and Guide, Science Centre, Hasnat Nagar, Pratap Nagar, Gandhi Nagar, MLB College, Polytechnic, CRISP, National Archives, Professor Colony, Civil Lines, Kilol Park, Dhobi Ghat and Girls' Hostel.

Time: 10 am to 12 noon

Reason: Departmental work

Area: Apsara Restaurant, UNICEF, Manas Bhawan, Hindi Bhawan, CM House, Akashvani, Hatam-Rustam Khan and Rajiv Gandhi Shiksha Mission.

Time: 10 am to 2 pm

Reason: Departmental work

Area: PMAY Multi, Diamond City, Kasturi Courtyard and Rajdhani Parisar.

Time: 10 am to 4 pm

Reason: Departmental work

Area: Pather, Vinayak Homes, Vinayak Green, Government School, Nahar and Marghat.

Time: 10 am to 4 pm

Reason: Departmental work

Area: Radhaswami Satsang, Khejda village and surrounding areas.

Time: 10 am to 4 pm

Reason: Departmental work

Area: Hoshangabad Road, Pradhan Mandapam, Sagar Royal Villa & Homes, Surendra Landmark, 4G Hotel, Misrod Phase-2, Bawdiya Kalan, Sage Associate, Ambar Hotel, Bapu Ki Kutiya, Insignia Hotel, Priyadarshini Paramount, Ganesh Nagar, Opel Developers and surrounding areas.

Time: 10 am to 2 pm

Reason: Departmental work

Area: HT Connection, IPER College, Maharishi Ved Vigyan, Chaitanya Shiksha Samiti, Maharishi Information, Gurudev Brahmanand Saraswati, 11 Mile Garden City Colony, RRG Colony, Chhan and nearby areas.

Time: 10 am to 4 pm

Reason: Departmental work

Area: Makshi, Chhan, Deepdi village and nearby areas.

Time: 10 am to 4 pm

Reason: Departmental work